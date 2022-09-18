Тур: 6 Стадион: Эль-Садар Зрители: 18255
0'
0:1
30' ГолИглесиас Хуан
35' Желтая карточкаДуарте Домингуш
35' Желтая карточкаГарсия Рубен
41' Undefined phrase: football_event_Авила Эсекьель
43' Красная карточкаАвила Эсекьель
48' Желтая карточкаВидаль Начо
59' Желтая карточкаПенья Рубен
64' Желтая карточкаБрашанац Дарко
68' Желтая карточкаМилья Луис
69' Желтая карточкаБудимир Анте
73' Желтая карточкаМонкайола Хон
74' Желтая карточкаJagoba Arrasate
75' Желтая карточкаГарсия Давид
0:2
76' ГолАльварес Гастон
90' Вторая желтая карточкаМилья Луис
90'+7
Ход матча
30'
0:1
35'
35'
41'
43'
48'
59'
64'
68'
69'
73'
74'
75'
76'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
7 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Хетафе
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|3 (1)
|0.5
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.33
|Гарсия Рубен
|1
|0.17
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.17
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|2
|0.33
|Альварес Гастон
|2
|0.33
|Аленья Карлес
|1
|0.17
|Иглесиас Хуан
|1
|0.17
|Дуарте Домингуш
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|4
|0
|Авила Эсекьель
|2
|1
|Унаи Гарсия
|3
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Брашанац Дарко
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Дьене Даконам
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Дуарте Домингуш
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Дамиан Суарес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0
Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1
Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|5.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|6.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Севилья
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|18.
|Альмерия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Севилья
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Севилья
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|16.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Альмерия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Атлетик Б
|Беренгер Алекс
|3 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Хетафе
Исход игры
Осасуна
73.3% (88)
Ничья
20.8% (25)
Хетафе
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.17% (35)
Меньше
69.83% (81)
Обе команды забьют
Да
50% (58)
Нет
50% (58)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
38.3% (46)
2:1 Осасуна
24.2% (29)
1:1 Ничья
19.2% (23)
2:0 Осасуна
9.2% (11)
1:2 Хетафе
4.2% (5)
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