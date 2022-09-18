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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 6 Стадион: Зрители: 18255
Осасуна
0:2
Конец матча
Хетафе
0'
0:1
30' Гол
Иглесиас Хуан
35' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
35' Желтая карточка
Гарсия Рубен
41' Undefined phrase: football_event_
Авила Эсекьель
43' Красная карточка
Авила Эсекьель
48' Желтая карточка
Видаль Начо
59' Желтая карточка
Пенья Рубен
64' Желтая карточка
Брашанац Дарко
68' Желтая карточка
Милья Луис
69' Желтая карточка
Будимир Анте
73' Желтая карточка
Монкайола Хон
74' Желтая карточка
Jagoba Arrasate
75' Желтая карточка
Гарсия Давид
0:2
76' Гол
Альварес Гастон
90' Вторая желтая карточка
Милья Луис
90'+7

Ход матча

30'
0:1
Иглесиас Хуан
35'
 
Дуарте Домингуш
35'
Гарсия Рубен
 
41'
Авила Эсекьель
 
43'
Авила Эсекьель
 
48'
Видаль Начо
 
57'
Пенья Рубен
Видаль Начо
 
57'
Абдессамад Эззалзули
Гарсия Рубен
 
59'
Пенья Рубен
 
63'
 
Мунир Эль-Хаддади
Майораль Борха
63'
 
Милья Луис
Максимович Неманья
64'
Брашанац Дарко
 
68'
Монкайола Хон
Брашанац Дарко
 
68'
 
Милья Луис
69'
Будимир Анте
 
73'
Монкайола Хон
 
74'
Jagoba Arrasate
 
75'
Гарсия Давид
 
76'
0:2
Альварес Гастон
(Дуарте Домингуш)
77'
Кике Гарсия
Будимир Анте
 
77'
Санчес Мануэль
Гарсия Давид
 
82'
 
Мата Хайме
Унал Энес
90'
 
Милья Луис
90'
 
Сеоане Хайме
Аленья Карлес
90'
 
Ревуэльта Алекс
Альварес Гастон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 7 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Осасуна 73.3% (88)
X 20.8% (25)
Хетафе 5.8% (7)
-1
выиграет Осасуна, со счетом 2:0
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
6
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
13
Сория
Давид
6
Дуарте
Домингуш
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
22
Дамиан
Суарес
21
Иглесиас
Хуан
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Осасуна
4-2-3-1
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Осасуна
Хетафе

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.5
Орос Аймар 2 (1) 0.33
Гарсия Рубен 1 0.17
Кике Гарсия 1 (1) 0.17
Брашанац Дарко 0 0
Пенья Рубен 0 0
Абдессамад Эззалзули 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 2 0.33
Альварес Гастон 2 0.33
Аленья Карлес 1 0.17
Иглесиас Хуан 1 0.17
Дуарте Домингуш 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 4 0
Авила Эсекьель 2 1
Унаи Гарсия 3 0
Гомес Мойсес 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Брашанац Дарко 1 0
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Видаль Начо 1 0
Монкайола Хон 1 0
Орос Аймар 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Митрович Стефан 2 0
Дьене Даконам 2 0
Унал Энес 2 0
Дуарте Домингуш 2 0
Майораль Борха 2 0
Дамиан Суарес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0
Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1
Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
2. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
3. Атлетик Б Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
5. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6. Вильярреал 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
9. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Хетафе Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
15. Севилья 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
18. Альмерия Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Севилья 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал 1:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Севилья 1:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
16. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Альмерия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Атлетик Б Беренгер Алекс 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Травма, повреждение
      93'
      Альварес Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Угловой
      92'
      Гомес Мойсес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Мата Хайме из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Милья Луис получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья свистит. Милья Луис атаковал сзади соперника. Это Abdessamad Ezzalzouli заработал своей команде штрафной
    • 91'
      Митрович Стефан из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья свистит. Дуарте Домингуш атаковал сзади соперника. Это Кике Гарсия заработал своей команде штрафной
    • 90'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Осасуна 73.3% (88)
    X 20.8% (25)
    Хетафе 5.8% (7)
    -1
    выиграет Осасуна, со счетом 2:0
    да
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    Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Хетафе

    Исход игры
    Осасуна
    73.3% (88)
    Ничья
    20.8% (25)
    Хетафе
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.17% (35)
    Меньше
    69.83% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    38.3% (46)
    2:1 Осасуна
    24.2% (29)
    1:1 Ничья
    19.2% (23)
    2:0 Осасуна
    9.2% (11)
    1:2 Хетафе
    4.2% (5)
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