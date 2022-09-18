Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Удар от ворот произведет Осасуна

89' Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Дуарте Домингуш выиграл воздушное противоборство у Abdessamad Ezzalzouli.

86' Удар от ворот произведет Осасуна

85' Мунир Эль-Хаддади из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

84' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

83' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Хетафе

81' Гомес Мойсес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Abdessamad Ezzalzouli бьет со штрафного в створ, но Давид Сория держит все под контролем

80' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Осасуна

78' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Г О О О О О О Л - Альварес Гастон из команды Хетафе с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

76' Дуарте Домингуш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Аленья Карлес получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Аленья Карлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Рефери не любит споров - именно за это Хагоба Аррасате сейчас получил желтую

73' Монкайола Хон получил желтую карточку от судьи

73' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Будимир Анте получил желтую карточку от судьи

69' Удар от ворот произведет Осасуна

68' Судья подбегает и показывает Милья Луис из команды Хетафе отложенную желтую карточку за фол.

67' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

64' Брашанац Дарко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Осасуна

60' Матч возобновлен

60' Аленья Карлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Пенья Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Гомес Мойсес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Осасуна

57' Тактическая замена. Гарсия Рубен уходит с поля и его заменяет Abdessamad Ezzalzouli

54' Брашанац Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

53' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

53' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Арамбарри Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Осасуна

50' Максимович Неманья из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Арамбарри Мауро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Унал Энес бьет со штрафного в створ, но Серхио Эррера держит все под контролем

48' Видаль Начо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

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