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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 6 Стадион: Зрители: 18292
Вильярреал
1:1
Второй тайм: 81'
Севилья
0'
0:1
8' Гол
Торрес Оливер
26' Желтая карточка
Буну Яссин
38' Желтая карточка
Акунья Маркос
41' Желтая карточка
Баэна Алехандро
45' Желтая карточка
Гудель Неманья
1:1
51' Гол
Баэна Алехандро
60' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
69' Желтая карточка
Теллес Алекс

Ход матча

8'
0:1
Торрес Оливер
(Иско Аларкон)
26'
 
Буну Яссин
31'
Баэна Алехандро
Ло Чельсо Джовани
 
38'
 
Акунья Маркос
41'
Баэна Алехандро
 
45'
 
Гудель Неманья
46'
 
Дмитрович Марко
Буну Яссин
46'
 
Ньянзу Танги
Фернандо Режес
51'
Баэна Алехандро
1:1
59'
Пино Йереми
Чуквезе Саму
 
60'
Данджума Арно
Коклен Франсис
 
60'
 
Кармона Хосе Анхель
69'
 
Сусо Хесус
Кармона Хосе Анхель
69'
 
Теллес Алекс
Акунья Маркос
69'
 
Теллес Алекс

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 123
Вильярреал 69.1% (85)
X 23.6% (29)
Севилья 7.3% (9)
+1
выиграет Вильярреал, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Севилья
3.05
4.95
9.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Джексон
Николас
13
Буну
Яссин
30
Кармона
Хосе
Анхель
6
Гудель
Неманья
29
Салас
Кике
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
20
Фернандо
Режес
16
Навас
Хесус
22
Иско
Аларкон
21
Торрес
Оливер
12
Мир
Рафа
Вильярреал
4-4-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Севилья

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
3:2
КК
3:0
КК
3:3
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
0:2
П
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 3 0.5
Морено Херард 2 0.33
Джексон Николас 1 0.17
Коклен Франсис 1 0.17
Моралес Луис 1 0.17
Ло Чельсо Джовани 1 0.17
Пино Йереми 1 0.17
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кармона Хосе Анхель 2 0.33
Торрес Оливер 2 0.33
Ламела Эрик 1 0.17
Рекик Карим 1 0.17
Мир Рафа 1 0.17
Гомес Алехандро 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парехо Даниэль 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Морено Херард 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0
Джексон Николас 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 2 1
Акунья Маркос 2 1
Кармона Хосе Анхель 3 0
Фернандо Режес 2 0
Иско Аларкон 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Дилейни Томас 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Буну Яссин 1 0
Теллес Алекс 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
17%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0
Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5
Севилья
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3
Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
2. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
3. Атлетик Б Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
5. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6. Вильярреал 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
9. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Хетафе Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
13. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
15. Севилья 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
18. Альмерия Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Севилья 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал 1:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Севилья 1:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
16. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Альмерия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Атлетик Б Беренгер Алекс 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    83'
    Две замены в составе "Вильярреала".
  • Видеоповтор
    82'
    Отмена пенальти! ВАР-ассистенты сообщили главному рефери, что был офсайд у Йереми Пино.
  • 80'
    Проспали севильцы подключение Йереми Пино по правой стороне, и пришлось в подкате фолить Алексу Теллесу. А ведь чуть-чуть - и всё это дело случилось бы до штрафной площади.
  • Пенальти!
    79'
    Пенальти в пользу "Вильярреала"!
  • 78'
    "Севилья" катает мяч в середине поля и не слишком рвётся двигать его вперёд. Но продвижение всё-таки есть.
  • 77'
    Думается, команды не сильно расстроятся ничейному результату. Это всяко лучше, чем поражение.
  • 76'
    Гудель побывал на бровке, ему побрызгали ногу, и он побежал назад на поле как новенький.
  • Травма, повреждение
    75'
    Гудель лежит на газоне, Дмитрович тянет ему ногу... Вот и врачи-массажисты подоспели.
  • 74'
    Как обычно, стандарт "жёлтой субмарины" исполнил Парехо. Получилось неопасно. Вскоре Педраса с левого фланга сделал доставку в руки Дмитровича.
  • Угловой
    73'
    Ответный корнер исполнит "Вильярреал". От Хесуса Наваса мяч ушёл за пределы поля, а до этого им владел Педраса.
  • Фол, нарушение
    73'
    Алекс Теллес разыграл правофланговый корнер с партнёром, а вскоре сфолил в борьбе за верховой мяч.
  • Угловой
    72'
    Севильцы сходили вперёд, Хесус Навас постарался и заработал угловой.
  • 71'
    Парехо напрямую пробил со штрафного кручёным ударом под перекладину, и мяч занял своё почётное место в руках Дмитровича.
  • Желтая карточка
    70'
    Алекс Теллес уже с жёлтой карточкой - он с фолом остановил рвавшегося по направлению к штрафной Джексона Николаса.
  • Замена
    69'
    Замены в составе "Севильи": Хесус Сусо вместо Кармоны, Теллес вместо Акуньи.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 69'
      Хесус навас сместился с правого фланга к центру и с подкруткой запустил мяч над перекладиной.
    • 68'
      Не воспользовались хозяева своим корнером для генерации остроты. Впрочем, они продолжают владеть мячом в позиционном порядке.
    • Угловой
      67'
      Гудель сегодня часто оказывается в гуще событий. Вот сейчас он предотвратил опасную ситуацию в нескольких метрах от своих ворот, вынеся мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      66'
      Игрок "Вильярреала" толкнул Неманью Гуделя в чужой штрафной площади. Это Педраса с негативной стороны отметился.
    • Офсайд
      65'
      В небольшом положении "вне игры" оказался на левом фланге Баэна, можно было ему не входить в штрафную и не бить по воротам, которые почти на ленточке защитил Акунья.
    • 64'
      У игры довольно средний темп, нету такого, чтобы команды отвечали друг другу быстрой атакой на такую же.
    • Фол, нарушение
      63'
      Против Йереми Пино мелко нарушены правила в середине пооля.
    • 62'
      Дмитрович становится хозяином мяча, пришедшего к нему в штрафную в формате безадресного хозяйского длинного паса вперёд.
    • 61'
      А трибуны-то заполнены не под завязку, имеются свободные места.
    • Желтая карточка
      60'
      Данджума только вышел на поле и уже принёс кое-какую пользу своей команде - Кармона сфолил на нём и получил жёлтую карточку.
    • Замена
      59'
      Анонсированные две замены у "Вильярреала": Пино вместо Чуквезе, Данджума вместо Коклена
    • 58'
      Готовится двойная замена у "жёлтой подводной лодки". Но пока игра продолжается, вбрасывают гости аут.
    • 57'
      Андалусийцы в последнюю пару-тройку минут владеют мячом на чужой половине, при этом обходится без острых ситуаций.
    • 56'
      Гудель подключился к атаке и нанёс слишком неточный удар из-за пределов штрафной площади.
    • Опасный момент
      55'
      Опасно! Акунья уже с игры навесил с левого фланга на дальнюю штангу, а Иско выиграл верх у Педрасы, но не попал в ближний угол.
    • Фол, нарушение
      55'
      Кармона пробросил себе мяч на правом фланге и наткнулся на поставившего корпус Пау Торреса. Нарушение правил со стороны хозяев.
    • 53'
      "Жёлтая субмарина" продолжает позиционно атаковать, "Севилье" пока нечем ответить удачно начавшему второй тайм сопернику.
    • 52'
      В начале первого тайма забили одни, в начале второго - другие. Что же теперь будет дальше?
    • Описание гола
      51'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Алехандро Баэна!
      Проникающий пас Коклена пронзил оборонительную линию "Севильи", и Баэна переиграл Дмитровича, оказавшись с ним с глазу на глаз. Мяч задел вратаря и всё равно закатился в сетку. 
    • 50'
      Чуквезе сместился в центр с правого фланга, и свалился у него мяч с ноги, полетел совсем далеко от створа.
    • 49'
      Естественно, от "Вильярреала" ожидается после перерыва более активная игра, поскольку он уступает в счёте.
    • 48'
      Чуквезе в штрафной на правом полуфланге увёл мяч вперёд от Акуньи и подал его в руки Дмитровича.
    • Фол, нарушение
      47'
      Джексон Николас сыграл рукой в атаке, нарушение правил.
    • Офсайд
      46'
      Рафа Мир оказался в положении "вне игры".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Замена
      Всё-таки меняется вратарь у "Севильи": Дмитрович появляется вместо травмированного Буну. Также Ньянзу выходит вместо Режеса.
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. "Севилья" быстро забила и удержала это преимущество до конца первого тайма. Отдыхаем и ждём второй половины встречи.
    • 45'
      Контратака "Вильярреала". Джексон Николас коротко катит в штрафную на врывающегося Чуквезе, а того выносит вместе с мячом в подкате Гудель. Пенальти нет.
    • 45'
      Показывают врачи-массажисты, что замена вратаря андалусийцам пока что не требуется. Возможно, она последует в перерыве.
    • Травма, повреждение
      45'
      Буну сидит на газоне и ожидает медицинской помощи. Какие-то проблемы у вратаря гостевой команды. И запасной голкипер уже разминается.
    • Фол, нарушение
      45'
      Чуквезе впереди на правом фланге подтолкнул Акунью сзади руками в спину.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты.
    • 45'
      Педраса слабо навесил слева со штрафного и не перекинул ближайшего соперника. 
    • Желтая карточка
      44'
      Серия потерь мяча в середине поля - и владение в итоге оказывается у хозяев. Николас Джексон пробрасывает себе мяч на ход по левому флангу и сажает на "горчичник" Гуделя.
    • 43'
      Команды попеременно владеют мячом. Так сказать, обмениваются инициативными периодами.
    • Опасный момент
      42'
      Контратака "Вильярреала", и Николас Джексон почти с линии штрафной обводящим ударом бьёт чуть правее створа. Тревожно для "Севильи".
    • Желтая карточка
      41'
      Баэна меньше всех провёл времени на поле, а уже обзавёлся жёлтой карточкой за то, что уложил на газон Иско.
    • 40'
      Педраса не церемонился с разбегавшимся Навасом, хватал и цеплял его, но арбитр фол не зафиксировал.
    • Угловой
      39'
      Парехо подал штрафной с правого фланга, и Кармона выбил мяч на угловой. Подача с корнера также снята игроком Саласом Кике.
    • Желтая карточка
      38'
      Чуквезе впереди на правом фланге получил по ногам от Акуньи, который, в свою очередь, удостоился жёлтой карточки.
    • 38'
      Угловой хозяев не создал никакой опасности, но "Вильярреал" был первым на подборе и позиционно атакует.
    • Угловой
      37'
      Игрок хозяев сместился с левой стороны в штрафную соперника и прострелил, а от Гуделя мяч перевёлся на угловой.
    • 36'
      Не хватает "Вильяррелу" конкретики в завершающей стадии, в том числе пресловутого последнего паса.
    • 35'
      Как-то беспокойно сейчас мяч заметался по штрафной "Севильи", но вовремя визитёры вынесли его подальше.
    • 34'
      "Вильярреал" получил право на штрафной на правом фланге, была сделана подача, и мяч выбил вторым этажом Иско.
    • 33'
      Полетела диагональ хозяев с правого фланга на левый угол вратарской, откуда Педраса головой скинул мяч в руки Буну.
    • 32'
      Акунья старался сохранить мяч в пределах поля, но не получилось, всё равно зафиксирован аут.
    • Замена
      31'
      Вот первая замена в составе "Вильярреала": Баэна вступает в игру вместо Ло Чельсо, который уже отыграл своё в сегодняшнем матче.
    • 30'
      Да, в нужный момент андалусийцы перевели игру на чужую половину поля, чтобы сбить порыв создавшего пару опасных моментов оппонента.
    • Угловой
      29'
      Подав один корнер, заработала "Севилья" другой и далее третий. Так команда гостей отвела игру от своих ворот.
    • Угловой
      28'
      Ответный удар игрока "Севильи" с подступов к штрафной был менее опасен, но гости заработали угловой.
    • Штанга
      27'
      Ух! Могучий удар Дани Парехо из-за пределов штрафной отправил мяч в перекладину ворот "Севильи". Чуть пониже - и было бы, что называется, вынимай.
    • Желтая карточка
      26'
      Тем временем Яссин Буну стал первым обладателем жёлтой карточки в сегодняшнем матче, появилась на экране видеотрансляции соответствующая плашка. Наверное, за затяжку времени.
    • Опасный момент
      26'
      Остро сейчас было у ворот "Севильи"! Чуквезе увёл мяч от Буну на левом полуфланге и отпасовал от лицевой назад Педрасе, который в условиях сопротивления ему защитников не попал в ближний угол.
    • 24'
      Иско извиняется перед партнёрами за безадресный пас вперёд из середины поля. Что ж, бывает и такое.
    • Фол, нарушение
      23'
      Ло Чельсо сделал накладку Акунье и ещё остался недоволен тем, что арбитр свистнул фол. Как будто всё было в рамках правил.
    • Фол, нарушение
      22'
      Акунья достаточно жёстко встретил Чуквезе в середине поля на фланге. За такое можно было и жёлтую карточку получить.
    • 21'
      Показалось, что Буну может потерять мяч в своей штрафной - он далековато отпустил его от себя. Но всё нормально для вратаря гостей, он вовремя сделал вынос.
    • 20'
      Показали сейчас видеоподборку, где видно, что Хесус Навас вместе с Иско не забывают играть пяточками.
    • 19'
      После неудачного стандарта в исполнении хозяев севильцы выбрались в собственную атаку, где два их удара со средней и дальней дистанции были заблокированы.
    • Фол, нарушение
      18'
      Нарушение правил: Кармона не так уж далеко от своей штрафной ударил по ногам соперника.
    • 17'
      "Севилья" всем составом находится на своей половине поля и караулит возможности для контратак, но пока таковых нет.
    • Опасный момент
      16'
      Чуквезе сохранил мяч и бросил в короткий прорыв Николаса Джексона в зоне правого инсайда, а тот не попал в ближний угол.
    • 15'
      "Вильярреал" пробует доставлять мяч в штрафную с обоих флангов, однако "Севилья" к этому готова, её защитники прерывают такие попытки.
    • 14'
      Пока "Севилья" купирует все попытки соперника обострить ситуацию впереди, но если хозяева усилят давление, андалусийцам может стать непросто. 
    • 13'
      Ло Чельсо отдавал низом проникающий пас на Николаса Джексона, но слишком сильно, в руки Буну. 
    • 12'
      Посвистывают трибуны - понятно, они недовольны тем, что их любимая "жёлтая подводная лодка" уступает в счёте.
    • 11'
      Немножко встрепенулся "Вильярреал", пошёл в атаку, но ничего серьёзного на данный момент впереди не показал.
    • 10'
      Хесус Навас лежит в центре поля после столкновения с Пау Торресом, но врачебная помощь ему не понадобится.
    • 9'
      "Севилья" больше атаковала на первых минутах, поэтому её забитый гол не стал большим откровением.
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Оливер Торрес!
      Хесус Навас на правом полуфланге подключил Иско, тот прострелил от лицевой по диагонали назад, и Оливер Торрес упаковал мяч в левый нижний угол.
    • 7'
      Удар Хоана Хордана со средней дистанции был заблокирован, после чего хозяева пошли в атаку, где упустили мяч за боковую из-за несогласованности.
    • 6'
      Иско пытался помешать Рульи выловить подачу с правого фланга, но голкипер "Вильярреала" справился со своей задачей.
    • 6'
      Севильцы заработали штрафной на чужой половине на левом фланге, последовала подача от Парехо со стандарта в дальнюю часть штрафной, и игрок хозяев выбил мяч головой в аут.
    • 5'
      Джовани Ло Чельсо испытал судьбу и попробовал забить дальним ударом, но не получилось, мяч пошёл слишком высоко.
    • 4'
      Довольно спокойное начало встречи, пока никаких обострений не наблюдалось. Смотрим, что будет дальше.
    • 3'
      Акунья принял мяч впереди на левом фланге, но не решился на попытку прорыва или подачу и отыграл партнёру назад.
    • 2'
      Команды вышли на поле в своих традиционных комплектах формы: "Севилья" - в бело-красно-чёрной цветовой гамме, а "Вильярреал" - полностью в жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Севилья

    Исход игры
    Вильярреал
    69.1% (85)
    Ничья
    23.6% (29)
    Севилья
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.31% (63)
    Меньше
    45.69% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    70.69% (82)
    Нет
    29.31% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    36.6% (45)
    1:0 Вильярреал
    16.3% (20)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    2:0 Вильярреал
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    4.9% (6)
    1:2 Севилья
    4.1% (5)
    2:3 Севилья
    1.6% (2)
    3:2 Вильярреал
    1.6% (2)
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