Гудель побывал на бровке, ему побрызгали ногу, и он побежал назад на поле как новенький.

Думается, команды не сильно расстроятся ничейному результату. Это всяко лучше, чем поражение.

"Севилья" катает мяч в середине поля и не слишком рвётся двигать его вперёд. Но продвижение всё-таки есть.

Проспали севильцы подключение Йереми Пино по правой стороне, и пришлось в подкате фолить Алексу Теллесу. А ведь чуть-чуть - и всё это дело случилось бы до штрафной площади.

Отмена пенальти! ВАР-ассистенты сообщили главному рефери, что был офсайд у Йереми Пино.

Две замены в составе "Вильярреала".

Алекс Теллес уже с жёлтой карточкой - он с фолом остановил рвавшегося по направлению к штрафной Джексона Николаса.

Парехо напрямую пробил со штрафного кручёным ударом под перекладину, и мяч занял своё почётное место в руках Дмитровича.

Алекс Теллес разыграл правофланговый корнер с партнёром, а вскоре сфолил в борьбе за верховой мяч.

Ответный корнер исполнит "Вильярреал". От Хесуса Наваса мяч ушёл за пределы поля, а до этого им владел Педраса.

Как обычно, стандарт "жёлтой субмарины" исполнил Парехо. Получилось неопасно. Вскоре Педраса с левого фланга сделал доставку в руки Дмитровича.

Гудель лежит на газоне, Дмитрович тянет ему ногу... Вот и врачи-массажисты подоспели.

Данджума только вышел на поле и уже принёс кое-какую пользу своей команде - Кармона сфолил на нём и получил жёлтую карточку.

А трибуны-то заполнены не под завязку, имеются свободные места.

Дмитрович становится хозяином мяча, пришедшего к нему в штрафную в формате безадресного хозяйского длинного паса вперёд.

Против Йереми Пино мелко нарушены правила в середине пооля.

У игры довольно средний темп, нету такого, чтобы команды отвечали друг другу быстрой атакой на такую же.

В небольшом положении "вне игры" оказался на левом фланге Баэна, можно было ему не входить в штрафную и не бить по воротам, которые почти на ленточке защитил Акунья.

Игрок "Вильярреала" толкнул Неманью Гуделя в чужой штрафной площади. Это Педраса с негативной стороны отметился.

Гудель сегодня часто оказывается в гуще событий. Вот сейчас он предотвратил опасную ситуацию в нескольких метрах от своих ворот, вынеся мяч на угловой.

Не воспользовались хозяева своим корнером для генерации остроты. Впрочем, они продолжают владеть мячом в позиционном порядке.

Хесус навас сместился с правого фланга к центру и с подкруткой запустил мяч над перекладиной.

Чуквезе в штрафной на правом полуфланге увёл мяч вперёд от Акуньи и подал его в руки Дмитровича.

Естественно, от "Вильярреала" ожидается после перерыва более активная игра, поскольку он уступает в счёте.

Чуквезе сместился в центр с правого фланга, и свалился у него мяч с ноги, полетел совсем далеко от створа.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Алехандро Баэна! Проникающий пас Коклена пронзил оборонительную линию "Севильи", и Баэна переиграл Дмитровича, оказавшись с ним с глазу на глаз. Мяч задел вратаря и всё равно закатился в сетку.

В начале первого тайма забили одни, в начале второго - другие. Что же теперь будет дальше?

"Жёлтая субмарина" продолжает позиционно атаковать, "Севилье" пока нечем ответить удачно начавшему второй тайм сопернику.

Кармона пробросил себе мяч на правом фланге и наткнулся на поставившего корпус Пау Торреса. Нарушение правил со стороны хозяев.

Опасно! Акунья уже с игры навесил с левого фланга на дальнюю штангу, а Иско выиграл верх у Педрасы, но не попал в ближний угол.

Гудель подключился к атаке и нанёс слишком неточный удар из-за пределов штрафной площади.

Андалусийцы в последнюю пару-тройку минут владеют мячом на чужой половине, при этом обходится без острых ситуаций.

Готовится двойная замена у "жёлтой подводной лодки". Но пока игра продолжается, вбрасывают гости аут.

Анонсированные две замены у "Вильярреала": Пино вместо Чуквезе, Данджума вместо Коклена

Первый тайм

— Всё-таки меняется вратарь у "Севильи": Дмитрович появляется вместо травмированного Буну. Также Ньянзу выходит вместо Режеса.

— Свисток на перерыв. "Севилья" быстро забила и удержала это преимущество до конца первого тайма. Отдыхаем и ждём второй половины встречи.

45' Контратака "Вильярреала". Джексон Николас коротко катит в штрафную на врывающегося Чуквезе, а того выносит вместе с мячом в подкате Гудель. Пенальти нет.

45' Показывают врачи-массажисты, что замена вратаря андалусийцам пока что не требуется. Возможно, она последует в перерыве.

45' Буну сидит на газоне и ожидает медицинской помощи. Какие-то проблемы у вратаря гостевой команды. И запасной голкипер уже разминается.

45' Чуквезе впереди на правом фланге подтолкнул Акунью сзади руками в спину.

45' +2 минуты.

45' Педраса слабо навесил слева со штрафного и не перекинул ближайшего соперника.

44' Серия потерь мяча в середине поля - и владение в итоге оказывается у хозяев. Николас Джексон пробрасывает себе мяч на ход по левому флангу и сажает на "горчичник" Гуделя.

43' Команды попеременно владеют мячом. Так сказать, обмениваются инициативными периодами.

42' Контратака "Вильярреала", и Николас Джексон почти с линии штрафной обводящим ударом бьёт чуть правее створа. Тревожно для "Севильи".

41' Баэна меньше всех провёл времени на поле, а уже обзавёлся жёлтой карточкой за то, что уложил на газон Иско.

40' Педраса не церемонился с разбегавшимся Навасом, хватал и цеплял его, но арбитр фол не зафиксировал.

39' Парехо подал штрафной с правого фланга, и Кармона выбил мяч на угловой. Подача с корнера также снята игроком Саласом Кике.

38' Чуквезе впереди на правом фланге получил по ногам от Акуньи, который, в свою очередь, удостоился жёлтой карточки.

38' Угловой хозяев не создал никакой опасности, но "Вильярреал" был первым на подборе и позиционно атакует.

37' Игрок хозяев сместился с левой стороны в штрафную соперника и прострелил, а от Гуделя мяч перевёлся на угловой.

36' Не хватает "Вильяррелу" конкретики в завершающей стадии, в том числе пресловутого последнего паса.

35' Как-то беспокойно сейчас мяч заметался по штрафной "Севильи", но вовремя визитёры вынесли его подальше.

34' "Вильярреал" получил право на штрафной на правом фланге, была сделана подача, и мяч выбил вторым этажом Иско.

33' Полетела диагональ хозяев с правого фланга на левый угол вратарской, откуда Педраса головой скинул мяч в руки Буну.

32' Акунья старался сохранить мяч в пределах поля, но не получилось, всё равно зафиксирован аут.

31' Вот первая замена в составе "Вильярреала": Баэна вступает в игру вместо Ло Чельсо, который уже отыграл своё в сегодняшнем матче.

30' Да, в нужный момент андалусийцы перевели игру на чужую половину поля, чтобы сбить порыв создавшего пару опасных моментов оппонента.

29' Подав один корнер, заработала "Севилья" другой и далее третий. Так команда гостей отвела игру от своих ворот.

28' Ответный удар игрока "Севильи" с подступов к штрафной был менее опасен, но гости заработали угловой.

27' Ух! Могучий удар Дани Парехо из-за пределов штрафной отправил мяч в перекладину ворот "Севильи". Чуть пониже - и было бы, что называется, вынимай.

26' Тем временем Яссин Буну стал первым обладателем жёлтой карточки в сегодняшнем матче, появилась на экране видеотрансляции соответствующая плашка. Наверное, за затяжку времени.

26' Остро сейчас было у ворот "Севильи"! Чуквезе увёл мяч от Буну на левом полуфланге и отпасовал от лицевой назад Педрасе, который в условиях сопротивления ему защитников не попал в ближний угол.

24' Иско извиняется перед партнёрами за безадресный пас вперёд из середины поля. Что ж, бывает и такое.

23' Ло Чельсо сделал накладку Акунье и ещё остался недоволен тем, что арбитр свистнул фол. Как будто всё было в рамках правил.

22' Акунья достаточно жёстко встретил Чуквезе в середине поля на фланге. За такое можно было и жёлтую карточку получить.

21' Показалось, что Буну может потерять мяч в своей штрафной - он далековато отпустил его от себя. Но всё нормально для вратаря гостей, он вовремя сделал вынос.

20' Показали сейчас видеоподборку, где видно, что Хесус Навас вместе с Иско не забывают играть пяточками.

19' После неудачного стандарта в исполнении хозяев севильцы выбрались в собственную атаку, где два их удара со средней и дальней дистанции были заблокированы.

18' Нарушение правил: Кармона не так уж далеко от своей штрафной ударил по ногам соперника.

17' "Севилья" всем составом находится на своей половине поля и караулит возможности для контратак, но пока таковых нет.

16' Чуквезе сохранил мяч и бросил в короткий прорыв Николаса Джексона в зоне правого инсайда, а тот не попал в ближний угол.

15' "Вильярреал" пробует доставлять мяч в штрафную с обоих флангов, однако "Севилья" к этому готова, её защитники прерывают такие попытки.

14' Пока "Севилья" купирует все попытки соперника обострить ситуацию впереди, но если хозяева усилят давление, андалусийцам может стать непросто.

13' Ло Чельсо отдавал низом проникающий пас на Николаса Джексона, но слишком сильно, в руки Буну.

12' Посвистывают трибуны - понятно, они недовольны тем, что их любимая "жёлтая подводная лодка" уступает в счёте.

11' Немножко встрепенулся "Вильярреал", пошёл в атаку, но ничего серьёзного на данный момент впереди не показал.

10' Хесус Навас лежит в центре поля после столкновения с Пау Торресом, но врачебная помощь ему не понадобится.

9' "Севилья" больше атаковала на первых минутах, поэтому её забитый гол не стал большим откровением.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Оливер Торрес!

Хесус Навас на правом полуфланге подключил Иско, тот прострелил от лицевой по диагонали назад, и Оливер Торрес упаковал мяч в левый нижний угол.

7' Удар Хоана Хордана со средней дистанции был заблокирован, после чего хозяева пошли в атаку, где упустили мяч за боковую из-за несогласованности.

6' Иско пытался помешать Рульи выловить подачу с правого фланга, но голкипер "Вильярреала" справился со своей задачей.

6' Севильцы заработали штрафной на чужой половине на левом фланге, последовала подача от Парехо со стандарта в дальнюю часть штрафной, и игрок хозяев выбил мяч головой в аут.

5' Джовани Ло Чельсо испытал судьбу и попробовал забить дальним ударом, но не получилось, мяч пошёл слишком высоко.

4' Довольно спокойное начало встречи, пока никаких обострений не наблюдалось. Смотрим, что будет дальше.

3' Акунья принял мяч впереди на левом фланге, но не решился на попытку прорыва или подачу и отыграл партнёру назад.

2' Команды вышли на поле в своих традиционных комплектах формы: "Севилья" - в бело-красно-чёрной цветовой гамме, а "Вильярреал" - полностью в жёлтой.