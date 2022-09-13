  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Брентфорд
 
Позже
Арсенал

История личных встреч

Брентфорд
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:3
КЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 5 (1) 0.83
Висса Йоан 2 0.33
Мбеумо Брайан 2 0.33
Дасилва Джошуа 2 0.33
Йенсен Матиас 1 0.17
Янельт Витали 1 0.17
Ми Бен 1 0.17
Норгор Кристиан 1 0.17
Генри Рико 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 3 0.5
Эдегор Мартин 3 0.5
Мартинелли Габриэл 3 0.5
Джака Гранит 1 0.17
Сака Букайо 1 0.17
Салиба Вильям 1 0.17
Габриэль дос Сантос 1 0.17
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 3 0
Ми Бен 1 0
Тони Айвен 1 0
Висса Йоан 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 3 0
Уайт Бен 2 0
Салиба Вильям 2 0
Джака Гранит 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
2
40%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
33%
2
14%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2
Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2
Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1
Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 5
Лидс Морено Родриго 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Пальинья Жоау 4
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 4
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 3
Фулхэм Рид Бобби 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 6 часов 49 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Брентфорд 4.8% (2)
    X 11.9% (5)
    Арсенал 83.3% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Арсенал
    4.42
    4.40
    1.91
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брентфорд - Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Брентфорд - Арсенал

    Исход игры
    Брентфорд
    4.8% (2)
    Ничья
    11.9% (5)
    Арсенал
    83.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    47.6% (20)
    0:2 Арсенал
    16.7% (7)
    1:3 Арсенал
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    0:3 Арсенал
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брентфорд
    Арсенал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     