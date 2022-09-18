Тур: 6. Стадион: Аноэта Зрители: 31511
2:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолСорлот Александр
1:1
19' ГолЭспозито Эду
2:1
29' ГолБраис Мендес
82' Желтая карточкаБраис Мендес
83' Желтая карточкаАриц Элустондо
88' Желтая карточкаСорлот Александр
90'+5
Ход матча
17'
19'
1:1
29'
2:1
82'
83'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
20
Эспозито
Эду
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Эспаньол
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|3
|0.5
|Кубо Такефуса
|1
|0.17
|Сорлот Александр
|1
|0.17
|Исак Александр
|1
|0.17
|Умар Садик
|1
|0.17
|Мерино Микель
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|3 (2)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.33
|Эспозито Эду
|2
|0.33
|Дардер Серхи
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|2
|0
|Мерино Микель
|2
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Браис Мендес
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Эспаньол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|3.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|7.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Севилья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Альмерия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|16.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Альмерия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Реал Мадрид
|Родриго
|3 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Исход игры
Реал Сосьедад
88.5% (108)
Ничья
9.8% (12)
Эспаньол
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
60.68% (71)
Нет
39.32% (46)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.6% (52)
1:0 Реал Сосьедад
28.7% (35)
2:0 Реал Сосьедад
7.4% (9)
1:1 Ничья
7.4% (9)
3:1 Реал Сосьедад
2.5% (3)
4:1 Реал Сосьедад
1.6% (2)
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