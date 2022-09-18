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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: Зрители: 31511
Реал Сосьедад
2:1
Конец матча
Эспаньол
0'
1:0
17' Гол
Сорлот Александр
1:1
19' Гол
Эспозито Эду
2:1
29' Гол
Браис Мендес
82' Желтая карточка
Браис Мендес
83' Желтая карточка
Ариц Элустондо
88' Желтая карточка
Сорлот Александр
90'+5

Ход матча

17'
Сорлот Александр
(Кубо Такефуса)
1:0
19'
1:1
Эспозито Эду
(Дардер Серхи)
29'
Браис Мендес
(Мерино Микель)
2:1
54'
 
Пуадо Хавьер
Эль Хилали Омар
75'
 
Видаль Алеш
Калеро Фернандо
75'
 
Гомес Даниэль
Эспозито Эду
81'
Туррьентес Беньят
Кубо Такефуса
 
82'
Браис Мендес
 
83'
Чо Мохамед-Али
Сильва Давид
 
83'
Ариц Элустондо
 
85'
 
Лосано Поль
Винисиус Соуза
88'
Сорлот Александр
 
89'
Субельдия Игор
Браис Мендес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Реал Сосьедад 88.5% (108)
X 9.8% (12)
Эспаньол 1.6% (2)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
19
Сорлот
Александр
14
Кубо
Такефуса
25
Фернандес
Альваро
III
24
Серхи
Гомес
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
26
Эль
Хилали
Омар
14
Оливан
Бриан
20
Эспозито
Эду
12
Винисиус
Соуза
10
Дардер
Серхи
9
Хоселу
Санмартин
17
Брайтвайт Мартин
Реал Сосьедад
4-1-3-2
Эспаньол
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Эспаньол

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
КК
2:0
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:1
П
1:2
П
1:1
П
0:5
П
2:3
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
2:2
П
0:1
П
2:2
П
0:0
П
4:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 3 0.5
Кубо Такефуса 1 0.17
Сорлот Александр 1 0.17
Исак Александр 1 0.17
Умар Садик 1 0.17
Мерино Микель 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Субименди Мартин 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 3 (2) 0.5
Брайтвайт Мартин 2 0.33
Эспозито Эду 2 0.33
Дардер Серхи 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 2 0
Мерино Микель 2 0
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Браис Мендес 2 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 3 0
Гомес Даниэль 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Оливан Бриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Эспаньол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
3. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4. Атлетик Б Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
7. Атлетико М 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Хетафе Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Севилья Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Альмерия Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
17. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Реал Мадрид 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М 0:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
16. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Альмерия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Реал Мадрид Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 92'
    Шанс! Кабрера Леандро из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
  • 92'
    Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 92'
    Эспаньол нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 92'
    Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Муньос Айхен из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    92'
    Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Прогнозы 122
    Реал Сосьедад 88.5% (108)
    X 9.8% (12)
    Эспаньол 1.6% (2)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    88.5% (108)
    Ничья
    9.8% (12)
    Эспаньол
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    60.68% (71)
    Нет
    39.32% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    42.6% (52)
    1:0 Реал Сосьедад
    28.7% (35)
    2:0 Реал Сосьедад
    7.4% (9)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    3:1 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
    4:1 Реал Сосьедад
    1.6% (2)
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