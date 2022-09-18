Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Эспаньол

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Кабрера Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Хон Пачеко ослабляет давление, выбив мяч.

38' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хоселу Санмартин пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

32' Оливан Бриан из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Г О О О О Л - Браис Мендес забивает с левой ноги!

29' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Ох, нехорошо это выглядит. Ариц Элустондо получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Ариц Элустондо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Оооо... вот это был удар! Сорлот Александр должен был забить с этой позиции.

24' Сорлот Александр нанес удар головой, но Альваро Фернандес спокойно отбил мяч.

24' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Эспаньол

21' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Команда Эспаньол сравняла счет! Игра продолжается!

19' Г О О О О Л - Эспозито Эду из команды Эспаньол правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

19' Дардер Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Команда Реал Сосьедад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Кубо Такефуса пробует нанести удар издали, но Альваро Фернандес держит все под контролем

15' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Серхи Гомес наказан за толчок Хон Пачеко

14' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хон Пачеко ослабляет давление, выбив мяч.

12' Винисиус Соуза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Винисиус Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Винисиус Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

4' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Удар от ворот произведет Эспаньол

1' Субименди Мартин не смог попасть в створ ударом издали

1' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эспаньол начинает с центра поля