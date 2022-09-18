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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион:
Атлетико М
0:1
Первый тайм: 24'
Реал Мадрид
0'
0:1
18' Гол
Родриго

Ход матча

18'
0:1
Родриго
(Чуамени Орельен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 150
Атлетико М 9.3% (14)
X 34% (51)
Реал Мадрид 56.7% (85)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Реал Мадрид
3.45
3.50
2.48
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13
Облак
Ян
18
Фелипе
Аугусто
IV
20
Витсель
Аксель
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
21
Карраско
Янник
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
5
Де
Пауль
Родриго
7
Фелиш
Жоау
8
Гризманн
Антуан
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
18
Чуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
21
Родриго
20
Винисиус
Жуниор
Атлетико М
3-5-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Атлетико М
Реал Мадрид

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

47 матчей

23.4%
25.5%
51.1%
11 побед 12 ничьих 24 победы

Первый тайм

23.4%
40.4%
36.2%
11 побед 19 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.3%
38.3%
40.4%
10 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 0.5
Гризманн Антуан 2 0.33
Де Пауль Родриго 1 0.17
Корреа Анхель 1 0.17
Карраско Янник 1 0.17
Фелиш Жоау 0 0
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 4 0.67
Бензема Карим 3 (1) 0.5
Родриго 2 0.33
Вальверде Федерико 2 0.33
Алаба Давид 1 0.17
Модрич Лука 1 0.17
Рюдигер Антонио 1 0.17
Васкес Лукас 1 0.17
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Диего Симеоне 2 0
Молина Науэль 0 1
Коке Хорхе 1 0
Мората Альваро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Карраско Янник 1 0
Хименес Хосе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
38%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
3
38%
5
33%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
3. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4. Атлетик Б Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
7. Атлетико М 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Хетафе Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Севилья Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Альмерия Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
17. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Реал Мадрид 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М 0:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
16. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Альмерия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Реал Мадрид Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Винисиус сейчас сам корпусом жёстко сыграл против де Пауля. Арбитр не увидел фола, и бразилец начал что-то говорить аргентинцу. Де Паулю явно эта разговорчивость не понравилась.
  • 20'
    Накануне матча полузащитник "Атлетико" Коке говорил, что Винисиус столкнётся с проблемами, если будет танцевать. Однако он отметил с Родриго гол именно таким образом. Будем наблюдать, что будет теперь. Возможно, "матрасники" теперь будут играть намного жёстче против бразильцем, чем было до этого.
     
  • 19'
    Родриго отметил гол танцем с Винисиусом. С трибун тут же полетели вмсякие стаканы.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! РОДРИГО! 0:1!

    Вот он "Реал"! Вальверде протащил мяч по центру, отдал налево на Родриго. Бразилец покатил в центр Чуамени, который изящно черпачком забросил футбольный снаряд между защитниками в штрафную. Туда ворвался Родриго и в касание пробил в ближний верхний угол. 
  • 17'
    Кондогбия отметился уже на чужой половине поля. Француз решился на удар метров с тридцати, получилось сильно, но неточно. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Кондогбия в центре сбил Родриго, "Реал" быстро разыграл мяч, но пока не подходит к штрафной соперника. 
  • 15'
    "Атлетико" катает мяч пока, "Реал" явно не в своей тарелке. 
  • 13'
    Суматоха в штрафной "Реала". Куртуа как-то неудачно сыграл, и мяч долетел до Фелиша, который пробил слёта, но попал в соперника. 
  • Угловой
    12'
    Ещё одна опасная атака от "Атлетико". После вертикальной передачи из центра Карраско справа ворвался в штрафную и бил в ближний угол, но Карвахаль подставил ногу. Угловой будет. 
  • 10'
    Гризманн справа забрасывал мяч, но никто из партнеров не откликнулся, и мяч улетел за пределы поля. 
  • 10'
    Мадридское дерби – это матч, который чаще всего проходит в Испании. Сегодня команды встречаются между собой в 292-й раз! Нет в Испании другой пары команд, которая бы играла чаще между собой. Первое мадридское дерби прошло ещё в 1906-м году.
  • 9'
    "Реал" провёл первую атака, но после передачи справа мяч до Винисиуса не дошёл. 
  • 8'
    Хозяева постарались провести атаку правым флангом, но де Пауль не успел до мяча, и тот укатился за лицевую. 
  • 8'
    "Атлетико" довольно низко встречает "Реал", не создавая пустых зон. 
  • Опасный момент
    6'
    Первый острый момент. Со штрафного последовал навес к правому углу вратарской, откуда Фелипе пытался пробить головой, но мяч пролетел над перекладиной. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      5'
      Гризманна теперь сбили метрах в сорока от ворот "Реала". 
    • Фол, нарушение
      4'
      Теперь уже Вальверде жёстко сыграл против Коке. Капитан "Атлетико" остался этим недоволен и пробил мячом по уругвайцу. Теперь арбитр уже "сливочных" успокаивает. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Фелиш получил по ногам на своей половине, и Симеоне тут же вспылил. Судья успокаивает тренера "Атлетико". 
    • 2'
      "Реал" пока катает мяч на своей половине поля. 
    • 1'
      "Атлетико" постарался провести первую атаку, но Карраско на левом фланге не смог обработать мяч, и тот укатился за пределы поля. 
    • Первый тайм начался
      Стартовый свисток дан! Мадридское дерби началось! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Civitas Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Атлетико М 0:1 Реал Мадрид

    Исход игры
    Атлетико М
    9.3% (14)
    Ничья
    34% (51)
    Реал Мадрид
    56.7% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.63% (68)
    Меньше
    42.37% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    86.44% (102)
    Нет
    13.56% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    29.3% (44)
    1:1 Ничья
    23.3% (35)
    2:2 Ничья
    8% (12)
    0:1 Реал Мадрид
    4% (6)
    0:2 Реал Мадрид
    3.3% (5)
    1:3 Реал Мадрид
    3.3% (5)
    2:1 Атлетико М
    2.7% (4)
    1:0 Атлетико М
    1.3% (2)
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    Атлетико М
    Реал Мадрид
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