да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|3
|0.5
|Гризманн Антуан
|2
|0.33
|Де Пауль Родриго
|1
|0.17
|Корреа Анхель
|1
|0.17
|Карраско Янник
|1
|0.17
|Фелиш Жоау
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|4
|0.67
|Бензема Карим
|3 (1)
|0.5
|Родриго
|2
|0.33
|Вальверде Федерико
|2
|0.33
|Алаба Давид
|1
|0.17
|Модрич Лука
|1
|0.17
|Рюдигер Антонио
|1
|0.17
|Васкес Лукас
|1
|0.17
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Чуамени Орельен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Молина Науэль
|0
|1
|Коке Хорхе
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|3.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|7.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Севилья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Альмерия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|16.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Альмерия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Реал Мадрид
|Родриго
|3 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2