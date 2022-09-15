Стадион: Цивитас Метрополитано
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История личных встреч
Атлетико М
Реал Мадрид
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед
47 матчей
23.4%
25.5%
51.1%
11 побед 12 ничьих 24 победы
Первый тайм
23.4%
40.4%
36.2%
11 побед 19 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.3%
38.3%
40.4%
10 побед 18 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|3
|0.6
|Гризманн Антуан
|2
|0.4
|Де Пауль Родриго
|1
|0.2
|Корреа Анхель
|1
|0.2
|Карраско Янник
|1
|0.2
|Фелиш Жоау
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|4
|0.8
|Бензема Карим
|3 (1)
|0.6
|Родриго
|2
|0.4
|Вальверде Федерико
|2
|0.4
|Алаба Давид
|1
|0.2
|Модрич Лука
|1
|0.2
|Рюдигер Антонио
|1
|0.2
|Васкес Лукас
|1
|0.2
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Молина Науэль
|0
|1
|Коке Хорхе
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
38%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
3
38%
5
33%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|15.
|Альмерия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|19.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|4 (1)
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид
Исход игры
Атлетико М
11.4% (4)
Ничья
45.7% (16)
Реал Мадрид
42.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (20)
Меньше
39.39% (13)
Обе команды забьют
Да
90.91% (30)
Нет
9.09% (3)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
28.6% (10)
1:1 Ничья
28.6% (10)
2:2 Ничья
11.4% (4)
1:3 Реал Мадрид
8.6% (3)
2:1 Атлетико М
5.7% (2)
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