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Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 35
Атлетико М 11.4% (4)
X 45.7% (16)
Реал Мадрид 42.9% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Реал Мадрид
3.34
3.70
2.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетико М
Реал Мадрид

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

47 матчей

23.4%
25.5%
51.1%
11 побед 12 ничьих 24 победы

Первый тайм

23.4%
40.4%
36.2%
11 побед 19 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.3%
38.3%
40.4%
10 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 0.6
Гризманн Антуан 2 0.4
Де Пауль Родриго 1 0.2
Корреа Анхель 1 0.2
Карраско Янник 1 0.2
Фелиш Жоау 0 0
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 4 0.8
Бензема Карим 3 (1) 0.6
Родриго 2 0.4
Вальверде Федерико 2 0.4
Алаба Давид 1 0.2
Модрич Лука 1 0.2
Рюдигер Антонио 1 0.2
Васкес Лукас 1 0.2
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Диего Симеоне 2 0
Молина Науэль 0 1
Коке Хорхе 1 0
Мората Альваро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Карраско Янник 1 0
Хименес Хосе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
38%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
3
38%
5
33%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
3. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Осасуна Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
5. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
6. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Валенсия Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
13. Мальорка Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Альмерия Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
19. Эльче Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
20. Кадис Заявка 5 0 0 5 0 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Сельта Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
14. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Атлетико М 11.4% (4)
    X 45.7% (16)
    Реал Мадрид 42.9% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.34
    3.70
    2.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид

    Исход игры
    Атлетико М
    11.4% (4)
    Ничья
    45.7% (16)
    Реал Мадрид
    42.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (20)
    Меньше
    39.39% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (30)
    Нет
    9.09% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    28.6% (10)
    1:1 Ничья
    28.6% (10)
    2:2 Ничья
    11.4% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    8.6% (3)
    2:1 Атлетико М
    5.7% (2)
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    Атлетико М
    Реал Мадрид
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