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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион:
Бетис
2:1
Конец матча
Жирона
0'
0:1
7' Гол
Мартинес Арнау
14' Желтая карточка
Бернардо Эспиноса
1:1
15' Пенальти
Иглесиас Борха
22' Красная карточка
Мичел Мадера
2:1
71' Гол
Иглесиас Борха
82' Желтая карточка
Гутьеррес Мигель
87' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Мартинес Арнау
(Гутьеррес Мигель)
14'
 
Бернардо Эспиноса
15'
Иглесиас Борха
1:1
22'
 
Мичел Мадера
55'
Руибаль Айтор
Монтойя Мартин
 
65'
Виллиан Жозе
Энрике Луис
 
70'
 
Сайс Самуэль
Рикельме Родриго
70'
 
Вальехо Ману
Кастельянос Валентин
71'
Иглесиас Борха
2:1
80'
 
Вилья Тони
Бернардо Эспиноса
80'
Гонсалес Эдгар
Песселья Херман
 
80'
Акуоку Поль
Каналес Серхио
 
82'
 
Гутьеррес Мигель
87'
 
Ромеу Ориоль
89'
 
Рока Касалс Хоэль
Гарсия Алеш
89'
 
Коуто Ян
Мартинес Арнау

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Бетис 92.6% (113)
X 6.6% (8)
Жирона 0.8% (1)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
1
Хуан
Карлос
Мартин
22
Буэно
Сантьяго
2
Бернардо
Эспиноса
15
Хуанпе
Хуан
4
Мартинес
Арнау
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
3
Гутьеррес
Мигель
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
19
Рейньер
Жезус
Бетис
4-2-3-1
Жирона
3-4-3

История личных встреч

Бетис
Жирона

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

П
3:2
П
0:1
П
0:1
П
2:2
С
2:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 6 (3) 1
Хуанми Мигель 2 0.33
Каналес Серхио 1 0.17
Родри Родриго 1 0.17
Энрике Луис 0 0
Морено Алекс 0 0
Фекир Набиль 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 1 0.17
Ромеу Ориоль 1 0.17
Кастельянос Валентин 1 0.17
Рейньер Жезус 1 0.17
Мартинес Арнау 1 0.17
Сайс Самуэль 1 (1) 0.17
Гутьеррес Мигель 0 0
Эррера Янгель 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Буэно Сантьяго 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Фекир Набиль 2 0
Гонсалес Эдгар 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Мичел Мадера 0 1
Гутьеррес Мигель 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1
Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
3. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4. Атлетик Б Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
7. Атлетико М 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Хетафе Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Севилья Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Альмерия Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
17. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Реал Мадрид 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М 0:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
16. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Альмерия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Реал Мадрид Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Офсайд
    95'
    Сайс Самуэль из команды Жирона в офсайде
  • 95'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Морено Алекс из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Сайс Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Гонсалес Эдгар из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 94'
    Коуто Ян из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Луис Фелипе из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      94'
      Гутьеррес Мигель из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
    • 94'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 93'
      Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 92'
      Оооо... вот это был удар! Виллиан Жозе должен был забить с этой позиции.
    • 92'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 92'
      Силва Руи взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Вальехо Ману создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Родри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Виллиан Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Бетис: 47%, Жирона: 53%.
    • 49'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 49'
      Бернардо Эспиноса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 48'
      Луис Фелипе из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Хуанпе Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Бетис начинает контратаку
    • 48'
      Монтойя Мартин из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Хуан Карлос Мартин из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья свистит. Гутьеррес Мигель атаковал сзади соперника. Это Луис Энрике заработал своей команде штрафной
    • 45'
      Контроль мяча: Бетис: 45%, Жирона: 55%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Кастельянос Валентин наказан за толчок Песселья Херман
    • 44'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 44'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Жирона контролирует мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 41'
      Буэно Сантьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Морено Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Буэно Сантьяго успешно блокирует удар.
    • 40'
      Луис Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Кастельянос Валентин из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Бернардо Эспиноса из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Каналес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Бетис: 44%, Жирона: 56%.
    • 40'
      Хуанпе Хуан из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Бетис контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      38'
      Кастельянос Валентин возвращается на поле.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 37'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      37'
      Кастельянос Валентин из команды Жирона покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
    • Травма, повреждение
      36'
      Кастельянос Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Рикельме Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Бетис: 47%, Жирона: 53%.
    • 35'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Луис Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Карвалью Вилльям из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гарсия Алеш
    • 32'
      Бетис контролирует мяч.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 30'
      Контроль мяча: Бетис: 49%, Жирона: 51%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Буэно Сантьяго из команды Жирона заходит слишком далеко, он валит Иглесиас Борха.
    • 29'
      Жирона контролирует мяч.
    • 28'
      Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 27'
      Монтойя Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      27'
      Морено Алекс наказан за толчок Arnau Martinez
    • 26'
      Жирона контролирует мяч.
    • 25'
      Бетис контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Бетис: 48%, Жирона: 52%.
    • 25'
      Луис Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Оооо... вот это был удар! Рейньер Жезус должен был забить с этой позиции.
    • 24'
      Рейньер Жезус нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.
    • 24'
      Рикельме Родриго из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Жирона контролирует мяч.
    • 23'
      Монтойя Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Michel получает красную карточку за не спортивное поведение
    • Офсайд
      21'
      Рикельме Родриго из команды Жирона в офсайде
    • 21'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 20'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Бетис: 52%, Жирона: 48%.
    • 19'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Хуанпе Хуан из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Бетис контролирует мяч.
    • 17'
      Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Бетис: 53%, Жирона: 47%.
    • Описание гола
      15'
      'Г О О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Бетис забивает с пенальти! Он пробил правой. Juan Carlos был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Желтая карточка
      14'
      Бернардо Эспиноса получает желтую карточку за толчок соперника.
    • Фол, нарушение
      14'
      ПЕНАЛЬТИ - Бернардо Эспиноса из команды Жирона привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Родри.
    • 13'
      Бетис контролирует мяч.
    • Офсайд
      13'
      Кастельянос Валентин из команды Жирона в офсайде
    • 12'
      Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Бетис контролирует мяч.
    • 11'
      Хуан Карлос Мартин из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 11'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Контроль мяча: Бетис: 41%, Жирона: 59%.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Жирона контролирует мяч.
    • 8'
      Отличный командный гол!
    • 7'
      Рикельме Родриго сделал ключевой пас для гола!
    • 7'
      Гутьеррес Мигель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Arnau Martinez забивает с правой ноги!
    • 6'
      Жирона контролирует мяч.
    • 5'
      Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Бетис: 61%, Жирона: 39%.
    • 5'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      4'
      Кастельянос Валентин из команды Жирона в офсайде
    • 4'
      Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 3'
      Морено Алекс не смог попасть в створ ударом издали
    • 3'
      Хуанпе Хуан из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Бетис начинает контратаку
    • 3'
      Силва Руи взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      2'
      Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой слева.
    • 2'
      Монтойя Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Рикельме Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 1'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Жирона начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Бетис 92.6% (113)
    X 6.6% (8)
    Жирона 0.8% (1)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Бетис 2:1 Жирона

    Исход игры
    Бетис
    92.6% (113)
    Ничья
    6.6% (8)
    Жирона
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.76% (38)
    Меньше
    67.24% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    33.62% (39)
    Нет
    66.38% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Бетис
    32% (39)
    1:0 Бетис
    27% (33)
    2:1 Бетис
    26.2% (32)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Бетис
    2.5% (3)
    3:0 Бетис
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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