Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Родри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Карвалью Вилльям создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Вилья Тони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Матч возобновлен

89' Тактическая замена. Arnau Martinez уходит с поля и его заменяет Коуто Ян

88' Акуоку Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Ромеу Ориоль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Удар от ворот произведет Бетис

86' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Гутьеррес Мигель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Морено Алекс наказан за толчок Arnau Martinez

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Удар от ворот произведет Жирона

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Каналес Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

71' Фантастический гол, где все сам сделал Иглесиас Борха

71' Сайс Самуэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

71' Г О О О О Л - Иглесиас Борха забивает ударом с левой ноги!

69' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Жирона

66' Гарсия Алеш пробил со штрафного прямо в стенку

65' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе

64' Кастельянос Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Бетис

61' Оооо... вот это был удар! Гутьеррес Мигель должен был забить с этой позиции.

61' Гутьеррес Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Луис Энрике нанес удар головой, но Juan Carlos спокойно отбил мяч.

61' Каналес Серхио из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Удар от ворот произведет Бетис

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Жирона

56' Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Бетис

55' Рикельме Родриго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Рейньер Жезус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Хуанпе Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Буэно Сантьяго пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

53' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Бернардо Эспиноса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' ШТАНГА! Так было близко к голу - Рейньер Жезус нанес удар в каркас ворот!

51' Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Луис Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Родри из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.