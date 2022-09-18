Тур: 7 Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
2:0
Конец матча
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
54'
1:0
77'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
19
Хаберер
Яник
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Вольфсбург
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|6
|0.86
|Сибачо Жордан
|3
|0.43
|Михель Свен
|2
|0.29
|Хаберер Яник
|1
|0.14
|Кнохе Робин
|1
|0.14
|Торсби Мортен
|1
|0.14
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|3
|0.43
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.14
|Лакруа Максанс
|1
|0.14
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Отавио Пауло
|2
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1
Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0
Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 6
|12
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 10
|11
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Бохум
|1:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Бохум
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Вольфсбург
Исход игры
Унион Берлин
68.3% (82)
Ничья
16.7% (20)
Вольфсбург
15% (18)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
68.7% (79)
Нет
31.3% (36)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
35.8% (43)
1:0 Унион Берлин
13.3% (16)
2:0 Унион Берлин
12.5% (15)
1:1 Ничья
11.7% (14)
1:2 Вольфсбург
9.2% (11)
2:2 Ничья
4.2% (5)
0:1 Вольфсбург
2.5% (3)
3:1 Унион Берлин
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!