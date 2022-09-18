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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 7 Стадион:
Унион Берлин
2:0
Конец матча
Вольфсбург
0'
1:0
54' Гол
Сибачо Жордан
2:0
77' Гол
Бекер Шеральдо
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Германии...
2:0. Гол Шералдо Беккера (видео)...
1:0. Гол Жордана Сибачо (видео)....

Ход матча

54'
Сибачо Жордан
(Бекер Шеральдо)
1:0
60'
 
Мармуш Омар
Вальдшмидт Лука
60'
 
Нмеча Феликс
Сванберг Маттиас
62'
Еккель Пауль
Баумгартль Тимо
 
62'
Торсби Мортен
Хаберер Яник
 
69'
 
Герхардт Янник
Отавио Пауло
76'
Зегуйн Пауль
Шефер Андраш
 
77'
Бекер Шеральдо
(Зегуйн Пауль)
2:0
78'
 
Каминьски Якуб
Брекало Йосип
79'
 
Паредес Кевин
Франич Бартол
87'
Михель Свен
Бекер Шеральдо
 
87'
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Унион Берлин 68.3% (82)
X 16.7% (20)
Вольфсбург 15% (18)
-1
выиграет Унион Берлин, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
23
Гисельман
Нико
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
38
Франич
Бартол
14
Брекало
Йосип
10
Нмеча
Лукас
7
Вальдшмидт
Лука
Унион Берлин
3-5-2
Вольфсбург
4-4-2

История личных встреч

Унион Берлин
Вольфсбург

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
1:1
ТМК
3:0
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.86
Сибачо Жордан 3 0.43
Михель Свен 2 0.29
Хаберер Яник 1 0.14
Кнохе Робин 1 0.14
Торсби Мортен 1 0.14
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Духи Данило 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 3 0.43
Гилавоги Жошуа 1 0.14
Лакруа Максанс 1 0.14
Сванберг Маттиас 0 0
Брекало Йосип 0 0
Виммер Патрик 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Отавио Пауло 2 0
Мармуш Омар 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1
Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0
Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
5. Бавария Заявка 7 3 3 1 19 - 6 12
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Майнц Заявка 7 3 2 2 7 - 10 11
9. Кёльн 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
12. РБ Лейпциг Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
15. Байер Л Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
17. Вольфсбург Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Бохум 1:0 Заявка 7 1 0 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
11. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12. Бохум 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 11 3
13. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Кёльн 0:1 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
10. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
14. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум 1:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.
  • 92'
    Бекер Шеральдо из команды Унион Берлин сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Лейте Диогу из команды Унион Берлин поставил подножку. Пострадал Нмеча Лукас
  • 91'
    Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Унион Берлин
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    Прогнозы 120
    Унион Берлин 68.3% (82)
    X 16.7% (20)
    Вольфсбург 15% (18)
    -1
    выиграет Унион Берлин, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Унион Берлин
    68.3% (82)
    Ничья
    16.7% (20)
    Вольфсбург
    15% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    35.8% (43)
    1:0 Унион Берлин
    13.3% (16)
    2:0 Унион Берлин
    12.5% (15)
    1:1 Ничья
    11.7% (14)
    1:2 Вольфсбург
    9.2% (11)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:1 Вольфсбург
    2.5% (3)
    3:1 Унион Берлин
    2.5% (3)
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