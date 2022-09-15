Стадион: Фишт
История личных встреч
Сочи
Факел
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|7 (5)
|0.78
|Мелкадзе Георгий
|4
|0.44
|Юсупов Артур
|2
|0.22
|Сарвели Владислав
|2
|0.22
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.11
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|3
|0.33
|Гонгадзе Георгий
|2 (1)
|0.22
|Дашаев Аслан
|2
|0.22
|Акбашев Роман
|2
|0.22
|Альшин Ильнур
|1
|0.11
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.11
|Морозов Евгений
|1
|0.11
|Шляков Евгений
|0
|0
|Божин Сергей
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макарчук Артём
|4
|0
|Юсупов Артур
|3
|0
|Юрганов Игорь
|3
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Мещанинов Артём
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акбашев Роман
|3
|0
|Божин Сергей
|3
|0
|Мендель Андрей
|3
|0
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Дмитриев Олег
|2
|0
|Гонгадзе Георгий
|2
|0
|Суслов Кирилл
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
6
50%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
4
57%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
10
6
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Забито
18
13
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
17%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
7
39%
2
15%
31-45
3
17%
5
38%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
13
18
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
5
38%
3
17%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
5
38%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0
Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2
Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4
Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|27 - 3
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 11
|19
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|21 - 11
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Пари НН
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 21
|0
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 3
|Урал
|Егорычев Андрей
|1 3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Факел
Исход игры
Сочи
81.4% (35)
Ничья
7% (3)
Факел
11.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (17)
Меньше
56.41% (22)
Обе команды забьют
Да
46.15% (18)
Нет
53.85% (21)
Популярный счёт
2:0 Сочи
25.6% (11)
2:1 Сочи
18.6% (8)
1:0 Сочи
16.3% (7)
3:1 Сочи
11.6% (5)
1:1 Ничья
7% (3)
3:0 Сочи
4.7% (2)
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