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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Сочи
 
Позже
Факел

История личных встреч

Сочи
Факел

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 7 (5) 0.78
Мелкадзе Георгий 4 0.44
Юсупов Артур 2 0.22
Сарвели Владислав 2 0.22
Цаллагов Ибрагим 1 0.11
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 3 0.33
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.22
Дашаев Аслан 2 0.22
Акбашев Роман 2 0.22
Альшин Ильнур 1 0.11
Квеквескири Ираклий 1 0.11
Морозов Евгений 1 0.11
Шляков Евгений 0 0
Божин Сергей 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макарчук Артём 4 0
Юсупов Артур 3 0
Юрганов Игорь 3 0
Терехов Сергей 2 0
Мелкадзе Георгий 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Мендель Андрей 3 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Магаль Руслан 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Суслов Кирилл 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Черов Василий 1 0
Максимов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
6
50%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
4
57%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

10
6
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
17%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
7
39%
2
15%
31-45
3
17%
5
38%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

13
18
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
5
38%
3
17%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
5
38%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0
Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2
Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4
Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 27 - 3 23
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 4 0 17 - 11 19
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 9 3 0 6 12 - 26 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 9 1 1 7 4 - 17 4
16. Торпедо Москва Заявка 9 0 1 8 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Ростов Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 5 0 0 5 3 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Сочи 81.4% (35)
    X 7% (3)
    Факел 11.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Факел
    1.45
    5.25
    8.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сочи - Факел

    Исход игры
    Сочи
    81.4% (35)
    Ничья
    7% (3)
    Факел
    11.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (18)
    Нет
    53.85% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Сочи
    25.6% (11)
    2:1 Сочи
    18.6% (8)
    1:0 Сочи
    16.3% (7)
    3:1 Сочи
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    3:0 Сочи
    4.7% (2)
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    Сочи
    Факел
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