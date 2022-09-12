  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Краснодар
 
Позже
Химки
Прогнозы 40
Краснодар 97.5% (39)
X 0% (0)
Химки 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Химки
1.68
4.44
5.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Химки

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 7 (3) 0.78
Олусегун Олакунле 3 0.33
Кордоба Джон 2 0.22
Рамирес Кристиан 2 0.22
Ионов Алексей 2 0.22
Ахметов Ильзат 1 0.11
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.11
Баньяц Михайло 0 0
Кривцов Никита 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.44
Руденко Александр Александрович 2 0.22
Мирзов Резиуан 2 0.22
Ломовицкий Александр 1 0.11
Боженов Кирилл 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 3 0
Кривцов Никита 3 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Черников Александр 0 1
Кайо Силва 1 0
Кордоба Джон 1 0
Рамирес Кристиан 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Башиесса Жоан 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 3 0
Волков Захар 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Ломовицкий Александр 2 0
Чёрный Артур 2 0
Гбане Роман Мори 2 0
Идову Брайн 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0
Садыгов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
1
11%
3
60%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

20
9
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
8
40%
0
0%
46-60
2
10%
4
44%
61-75
4
20%
3
33%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
7
41%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2
Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2
Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 27 - 3 23
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 4 0 17 - 11 19
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 9 3 0 6 12 - 26 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 9 1 1 7 4 - 17 4
16. Торпедо Москва Заявка 9 0 1 8 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Ростов Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 5 0 0 5 3 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Краснодар 97.5% (39)
    X 0% (0)
    Химки 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Химки
    1.68
    4.44
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Краснодар - Химки онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Краснодар - Химки

    Исход игры
    Краснодар
    97.5% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Химки
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (17)
    Нет
    56.41% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    35% (14)
    2:1 Краснодар
    32.5% (13)
    1:0 Краснодар
    10% (4)
    3:1 Краснодар
    7.5% (3)
    3:0 Краснодар
    7.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар
    Химки
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     