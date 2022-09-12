Стадион: Краснодар
История личных встреч
Краснодар
Химки
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|7 (3)
|0.78
|Олусегун Олакунле
|3
|0.33
|Кордоба Джон
|2
|0.22
|Рамирес Кристиан
|2
|0.22
|Ионов Алексей
|2
|0.22
|Ахметов Ильзат
|1
|0.11
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.11
|Баньяц Михайло
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.44
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.22
|Мирзов Резиуан
|2
|0.22
|Ломовицкий Александр
|1
|0.11
|Боженов Кирилл
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|3
|0
|Кривцов Никита
|3
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Баньяц Михайло
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Кайо Силва
|1
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Башиесса Жоан
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|Волков Захар
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Гбане Роман Мори
|2
|0
|Идову Брайн
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
1
11%
3
60%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
20
9
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
8
40%
0
0%
46-60
2
10%
4
44%
61-75
4
20%
3
33%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
7
41%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2
Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2
Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|27 - 3
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 11
|19
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|21 - 11
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Пари НН
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 21
|0
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 3
|Урал
|Егорычев Андрей
|1 3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Химки
Исход игры
Краснодар
97.5% (39)
Ничья
0% (0)
Химки
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
43.59% (17)
Нет
56.41% (22)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
35% (14)
2:1 Краснодар
32.5% (13)
1:0 Краснодар
10% (4)
3:1 Краснодар
7.5% (3)
3:0 Краснодар
7.5% (3)
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