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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 6 Стадион:
Тернана
1:0
Второй тайм: 79'
Перуджа
0'
25' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
0:0
27' Не забитый пенальти
Ди Кармине Самуэль
1:0
45' Гол
Партипило Антони
51' Желтая карточка
Партипило Антони

Ход матча

25'
Кулибали Мамаду
 
27'
0:0
Ди Кармине Самуэль
45'
Партипило Антони
(Палумбо Антонио)
1:0
51'
Партипило Антони
 
57'
 
Стриццоло Лука
Санторо Симоне
57'
 
Бегетто Андреа
Пас Йеферсон
64'
Кассата Франческо
Кулибали Мамаду
 
65'
 
Мелькьорри Федерико
Ди Кармине Самуэль
70'
 
Оливьери Марко
Рози Алеандро
76'
Челли Алессандро
Палумбо Антонио
 
77'
Диаките Салим
Коррадо Никколо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Перуджа
3.40
3.95
2.92
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
91
Коррадо
Никколо
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
34
Агацци
Давиде
21
Партипило
Антони
5
Палумбо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
2
Рози
Алеандро
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
17
Пас
Йеферсон
13
Луперини
Грегорио
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
18
Ди
Кармине
Самуэль
Тернана
4-3-2-1
Перуджа
3-5-1-1

История личных встреч

Тернана
Перуджа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СCС
1:0
СB
2:3
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
2:2
СCB
0:0
СCB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 3 0.5
Партипило Антони 2 0.33
Доннарумма Альфредо 1 0.17
Кулибали Мамаду 1 0.17
Коррадо Никколо 1 0.17
Палумбо Антонио 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 0.33
Луперини Грегорио 1 0.17
Касасола Тиаго 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Партипило Антони 2 0
Диаките Салим 2 0
Соренсен Фредерик 0 1
Пагера Фабрицио 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Орко Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Мелькьорри Федерико 2 0
Курадо Маркос 2 0
Куан Кристиан 2 0
Лизи Франческо 0 1
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Оливьери Марко 1 0
Пас Йеферсон 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0
Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1
Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0
Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Тернана 1:0 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
9. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
10. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 0:1 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
6. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
7. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 0:1 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 1:0 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Партипило Антони бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ди Кармине Самуэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    25'
    Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Перуджа
3.40
3.95
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 1:0 Перуджа онлайн

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