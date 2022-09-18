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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 6. Стадион:
Тернана
1:0
Конец матча
Перуджа
0'
25' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
0:0
27' Не забитый пенальти
Ди Кармине Самуэль
1:0
45' Гол
Партипило Антони
51' Желтая карточка
Партипило Антони
81' Желтая карточка
Агацци Давиде
83' Желтая карточка
Стриццоло Лука
84' Желтая карточка
Касасола Тиаго
90'+6
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
91
Коррадо
Никколо
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
34
Агацци
Давиде
21
Партипило
Антони
5
Палумбо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
2
Рози
Алеандро
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
17
Пас
Йеферсон
13
Луперини
Грегорио
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
18
Ди
Кармине
Самуэль
Тернана
4-3-2-1
Перуджа
3-5-1-1

История личных встреч

Тернана
Перуджа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СCС
1:0
СB
2:3
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
2:2
СCB
0:0
СCB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 3 0.5
Партипило Антони 2 0.33
Доннарумма Альфредо 1 0.17
Кулибали Мамаду 1 0.17
Коррадо Никколо 1 0.17
Палумбо Антонио 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 0.33
Луперини Грегорио 1 0.17
Касасола Тиаго 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Партипило Антони 2 0
Диаките Салим 2 0
Соренсен Фредерик 0 1
Пагера Фабрицио 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Агацци Давиде 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Орко Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Мелькьорри Федерико 2 0
Курадо Маркос 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Куан Кристиан 2 0
Лизи Франческо 0 1
Стриццоло Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Оливьери Марко 1 0
Пас Йеферсон 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0
Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1
Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0
Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Тернана 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
9. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
10. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
6. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
7. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Партипило Антони бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ди Кармине Самуэль пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      25'
      Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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