Тур: 6. Стадион: Либеро Либерати
0'
25' Желтая карточкаКулибали Мамаду
0:0
27' Не забитый пенальтиДи Кармине Самуэль
1:0
45' ГолПартипило Антони
51' Желтая карточкаПартипило Антони
81' Желтая карточкаАгацци Давиде
83' Желтая карточкаСтриццоло Лука
84' Желтая карточкаКасасола Тиаго
90'+6
Ход матча
25'
27'
45'
51'
81'
83'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моро РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Моро ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Тернана
Перуджа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|3
|0.5
|Партипило Антони
|2
|0.33
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.17
|Кулибали Мамаду
|1
|0.17
|Коррадо Никколо
|1
|0.17
|Палумбо Антонио
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|2
|0.33
|Луперини Грегорио
|1
|0.17
|Касасола Тиаго
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|0
|1
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Агацци Давиде
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Мелькьорри Федерико
|2
|0
|Курадо Маркос
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Куан Кристиан
|2
|0
|Лизи Франческо
|0
|1
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Оливьери Марко
|1
|0
|Пас Йеферсон
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0
Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1
Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0
Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|14 - 2
|15
|2.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Бари
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Дженоа
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Парма
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|10.
|Козенца
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Читтаделла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Палермо
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Зюйдтироль
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|16.
|Венеция
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|19.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Тернана
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Кальяри
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2
|Бари
|Риччи Джакомо
|1 2