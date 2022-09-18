Тур: 7. Стадион: Эштадиу да Луш Зрители: 56889
0'
4' Желтая карточкаАндраде Лео
1:0
28' ГолСилва Рафа
35' Желтая карточкаМендеш Диогу
2:0
47' ГолРамуш Гонсалу
57' Желтая карточкаСилва Мигел
63' Желтая карточкаГримальдо Алехандро
3:0
64' ГолРамуш Гонсалу
4:0
82' ГолНерес Давид
5:0
88' ГолДракслер Юлиан
90'+3
Ход матча
4'
28'
1:0
35'
47'
2:0
57'
64'
3:0
67'
82'
4:0
88'
5:0
13
Зидан
Энцо
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
66
Андраде
Лео
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
16
Мендеш
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Бук КлесиоЗащитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вега ЛучаноПолузащитник
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
-
-
98 Vitor Eudes
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
История личных встреч
Бенфика
Маритиму
30 матчей
96.7%
3.3%
29 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
16.7%
10%
22 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
36 матчей
80.6%
8.3%
11.1%
29 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
27.8%
5.5%
24 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|4
|0.57
|Мариу Жоау
|4 (3)
|0.57
|Рамуш Гонсалу
|4
|0.57
|Нерес Давид
|3
|0.43
|Родригес Фелипе II
|1
|0.14
|Дракслер Юлиан
|1
|0.14
|Жилберто Жуниор
|1
|0.14
|Зидан Энцо
|1
|0.14
|Бах Александр
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Муса Петар
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шадаш Бруну
|1
|0.14
|Винк Клаудио
|1
|0.14
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.14
|Андраде Лео
|1
|0.14
|Moises Mosquera
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|1
|Силва Рафа
|3
|0
|Мариу Жоау
|1
|1
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видигал Андре
|1
|1
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Бельтраме Стефано
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Морено Пабло
|1
|0
|Чина Фабиу
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Бриту Рафаэл
|1
|0
|Коста Витор
|1
|0
|Moises Mosquera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90
Пропущено
3
17
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
1
33%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
33%
4
24%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
19
4
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
4
21%
2
50%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
25%
76-90
Пропущено
3
22
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
2
9%
1-15
1
33%
1
5%
16-30
1
33%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1
Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1
Маритиму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0
Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2 Маритиму - Боавишта 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 2:0 Маритиму - Тондела 1:3 Жил Висенте - Маритиму 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|19 - 3
|21
|2.
|Брага
|6
|5
|1
|0
|21 - 5
|16
|3.
|Порту
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Боавишта
|7
|5
|0
|2
|8 - 8
|15
|5.
|Портимоненсе
|7
|5
|0
|2
|8 - 6
|15
|6.
|Каса Пиа
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|7.
|Эшторил
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|Спортинг Л
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|9.
|Витория Гимарайнш
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|10.
|Жил Висенте
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Шавиш
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Арока
|7
|2
|2
|3
|6 - 15
|8
|13.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Визела
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|Санта-Клара
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|16.
|Фамаликан
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|17.
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|1
|18.
|Маритиму
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Боавишта
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|4.
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Каса Пиа
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|7.
|Спортинг Л
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|8.
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|13.
|Риу Аве
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Фамаликан
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Шавиш
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Визела
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Каса Пиа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Порту
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Эшторил
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Шавиш
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Спортинг Л
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Риу Аве
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|15.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|17.
|Санта-Клара
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (2)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|4 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (2)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 4
|Эшторил
|Mor Ndiaye
|1 3
|Риу Аве
|Joao Ferreira2
|1 3
|Витория Гимарайнш
|Варела Бруну
|4
|Брага
|Сильва Фабиано
|4
Прогнозы на матч Бенфика 5:0 Маритиму
Исход игры
Бенфика
97.5% (117)
Ничья
0.8% (1)
Маритиму
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
21.05% (24)
Нет
78.95% (90)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
43.3% (52)
3:0 Бенфика
20.8% (25)
2:1 Бенфика
10.8% (13)
3:1 Бенфика
6.7% (8)
4:0 Бенфика
5.8% (7)
1:0 Бенфика
3.3% (4)
4:1 Бенфика
1.7% (2)
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