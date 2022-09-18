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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: Зрители: 56889
Бенфика
5:0
Конец матча
Маритиму
0'
4' Желтая карточка
Андраде Лео
1:0
28' Гол
Силва Рафа
35' Желтая карточка
Мендеш Диогу
2:0
47' Гол
Рамуш Гонсалу
57' Желтая карточка
Силва Мигел
63' Желтая карточка
Гримальдо Алехандро
3:0
64' Гол
Рамуш Гонсалу
4:0
82' Гол
Нерес Давид
5:0
88' Гол
Дракслер Юлиан
90'+3

Ход матча

4'
 
Андраде Лео
28'
Силва Рафа
1:0
35'
 
Мендеш Диогу
46'
 
Вега Лучано
Мендеш Диогу
46'
 
Чина Фабиу
Сарсана Антонио
47'
Рамуш Гонсалу
(Бах Александр)
2:0
57'
 
Силва Мигел
61'
 
Бельтраме Стефано
Коста Витор
61'
 
Кошта Эдгар
Винк Клаудио
63'
Гримальдо Алехандро
 
64'
Рамуш Гонсалу
(Силва Рафа)
3:0
67'
Флорентину
Силва Рафа
 
67'
Дракслер Юлиан
Зидан Энцо
 
75'
 
Jesus Ramirez
Шадаш Бруну
81'
Ристич Михайло
Гримальдо Алехандро
 
81'
Жилберто Жуниор
Бах Александр
 
82'
Нерес Давид
(Флорентину)
4:0
88'
Дракслер Юлиан
(Мариу Жоау)
5:0
88'
Брукс Джон
Силва Антониу
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Бенфика 97.5% (117)
X 0.8% (1)
Маритиму 1.7% (2)
+1
выиграет Бенфика, со счетом 3:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
66
Силва
Антониу
3
Гримальдо
Алехандро
8
Эурснес
Фредрик
13
Зидан
Энцо
7
Нерес
Давид
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
1
Силва
Мигел
2
Винк
Клаудио
3
Moises
Mosquera
66
Андраде
Лео
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
16
Мендеш
Диогу
21
Афонсо
Жоао
III
7
Видигал
Андре
95
Дьедеррик
Жоэль
17
Сарсана
Антонио
Бенфика
4-2-3-1
Маритиму
4-4-2

История личных встреч

Бенфика
Маритиму

30 матчей

96.7%
3.3%
29 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
16.7%
10%
22 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

36 матчей

80.6%
8.3%
11.1%
29 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
27.8%
5.5%
24 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
7:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
К
6:0
КЛ
2:6
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0
КЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:1
КЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:5
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 4 0.57
Мариу Жоау 4 (3) 0.57
Рамуш Гонсалу 4 0.57
Нерес Давид 3 0.43
Родригес Фелипе II 1 0.14
Дракслер Юлиан 1 0.14
Жилберто Жуниор 1 0.14
Зидан Энцо 1 0.14
Бах Александр 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Муса Петар 0 0
Флорентину 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шадаш Бруну 1 0.14
Винк Клаудио 1 0.14
Дьедеррик Жоэль 1 0.14
Андраде Лео 1 0.14
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 1
Силва Рафа 3 0
Мариу Жоау 1 1
Рамуш Гонсалу 1 1
Гримальдо Алехандро 2 0
Зидан Энцо 2 0
Флорентину 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Силва Антониу 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 1 1
Дьедеррик Жоэль 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Бельтраме Стефано 1 0
Винк Клаудио 1 0
Силва Мигел 1 0
Морено Пабло 1 0
Чина Фабиу 1 0
Телеш Андре 1 0
Андраде Лео 1 0
Бриту Рафаэл 1 0
Коста Витор 1 0
Moises Mosquera 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90

Пропущено

3
17
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
1
33%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
33%
4
24%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
4
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
4
21%
2
50%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
25%
76-90

Пропущено

3
22
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
2
9%
1-15
1
33%
1
5%
16-30
1
33%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1
Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1
Маритиму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0
Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2 Маритиму - Боавишта 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 2:0 Маритиму - Тондела 1:3 Жил Висенте - Маритиму 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 7 7 0 0 19 - 3 21
2. Брага 6 5 1 0 21 - 5 16
3. Порту 7 5 1 1 16 - 5 16
4. Боавишта 7 5 0 2 8 - 8 15
5. Портимоненсе 7 5 0 2 8 - 6 15
6. Каса Пиа 7 4 2 1 7 - 3 14
7. Эшторил 7 3 2 2 9 - 6 11
8. Спортинг Л 7 3 1 3 13 - 10 10
9. Витория Гимарайнш 7 3 1 3 6 - 6 10
10. Жил Висенте 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Шавиш 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Арока 7 2 2 3 6 - 15 8
13. Риу Аве 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Визела 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Санта-Клара 7 1 2 4 5 - 8 5
16. Фамаликан 7 1 1 5 1 - 8 4
17. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 5 - 15 1
18. Маритиму 7 0 0 7 4 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Порту 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Боавишта 4 3 0 1 5 - 5 9
4. Портимоненсе 4 3 0 1 4 - 2 9
5. Брага 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Каса Пиа 4 2 1 1 3 - 1 7
7. Спортинг Л 3 2 0 1 7 - 2 6
8. Витория Гимарайнш 3 2 0 1 2 - 1 6
9. Эшторил 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Жил Висенте 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Арока 4 1 1 2 4 - 10 4
13. Риу Аве 3 1 0 2 5 - 5 3
14. Фамаликан 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Шавиш 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Визела 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Маритиму 3 0 0 3 2 - 5 0
18. Пасуш де Феррейра 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 3 3 0 0 12 - 2 9
2. Бенфика 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Каса Пиа 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Порту 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Эшторил 3 2 0 1 4 - 1 6
6. Боавишта 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Портимоненсе 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Шавиш 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Арока 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Жил Висенте 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Визела 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Спортинг Л 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Риу Аве 4 0 3 1 5 - 8 3
15. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 6 1
16. Фамаликан 4 0 1 3 0 - 4 1
17. Санта-Клара 3 0 0 3 1 - 4 0
18. Маритиму 4 0 0 4 2 - 17 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (2)
Порту Тареми Мехди 6 (2)
Брага Банза Симон 5 (1)
Бенфика Силва Рафа 4 (2)
Бенфика Мариу Жоау 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 4
Эшторил Mor Ndiaye 1 3
Риу Аве Joao Ferreira2 1 3
Витория Гимарайнш Варела Бруну 4
Брага Сильва Фабиано 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Мендеш Диогу получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Силва Рафа бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Андраде Лео получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Бенфика 97.5% (117)
    X 0.8% (1)
    Маритиму 1.7% (2)
    +1
    выиграет Бенфика, со счетом 3:0
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бенфика 5:0 Маритиму

    Исход игры
    Бенфика
    97.5% (117)
    Ничья
    0.8% (1)
    Маритиму
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    21.05% (24)
    Нет
    78.95% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    43.3% (52)
    3:0 Бенфика
    20.8% (25)
    2:1 Бенфика
    10.8% (13)
    3:1 Бенфика
    6.7% (8)
    4:0 Бенфика
    5.8% (7)
    1:0 Бенфика
    3.3% (4)
    4:1 Бенфика
    1.7% (2)
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