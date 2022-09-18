да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.29
|Хофманн Филипп
|1
|0.14
|Штёгер Кевин
|1
|0.14
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|2 (1)
|0.29
|Любичич Деян
|2
|0.29
|Тилманн Ян
|1
|0.14
|Адамян Саркис
|1
|0.14
|Дитц Флориан
|1
|0.14
|Килиан Лука
|1
|0.14
|Хектор Йонас
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|2
|1
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 6
|12
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 10
|11
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Бохум
|1:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Бохум
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4