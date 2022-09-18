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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 7 Стадион:
Бохум
1:0
Первый тайм: 26'
Кёльн
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Шмиц Бенно

Ход матча

9'
Шмиц Бенно
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 122
Бохум 11.5% (14)
X 29.5% (36)
Кёльн 59% (72)
-1
выиграет Кёльн, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Кёльн
3.40
3.90
2.30
Все Коэффициенты
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
9
Цоллер
Симон
7
Штёгер
Кевин
17
Хольтманн
Геррит
33
Хофманн
Филипп
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
5
Сольдо
Никола
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
21
Тиггес
Штеффен
Бохум
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Кёльн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
ТМС
2:0
ТМК
2:1
Б2
2:3
Б2
0:2
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
3:1
ТМС
2:1
ТМС
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.29
Хофманн Филипп 1 0.14
Штёгер Кевин 1 0.14
Стафилидис Костас 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 2 (1) 0.29
Любичич Деян 2 0.29
Тилманн Ян 1 0.14
Адамян Саркис 1 0.14
Дитц Флориан 1 0.14
Килиан Лука 1 0.14
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Цоллер Симон 2 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Данило Соарес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 2 1
Стеффен Баумгарт 1 0
Кайнц Флориан 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Адамян Саркис 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7
Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2
Кёльн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4
Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
5. Бавария Заявка 7 3 3 1 19 - 6 12
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Майнц Заявка 7 3 2 2 7 - 10 11
9. Кёльн 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
12. РБ Лейпциг Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
15. Байер Л Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
17. Вольфсбург Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Бохум 1:0 Заявка 7 1 0 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
11. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12. Бохум 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 11 3
13. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Кёльн 0:1 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
10. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
14. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум 1:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Бохум контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Бохум: 44%, Кёльн: 56%.
  • 24'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Цоллер Симон из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
  • 23'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 23'
    Любичич Деян не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Ордец Иван из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 22'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Ордец Иван наказан за толчок Кайнц Флориан
  • 21'
    Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    21'
    Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 20'
    Nikola Soldo успешно блокирует удар.
  • 20'
    Данило Соарес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Контроль мяча: Бохум: 49%, Кёльн: 51%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Хольтманн Геррит нанес удар в каркас ворот!
    • 20'
      Патрик Остерхаге создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Ордец Иван из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 17'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 17'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Ордец Иван из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Бохум: 54%, Кёльн: 46%.
    • Офсайд
      15'
      Скири Эйе из команды Кёльн в офсайде
    • 15'
      Nikola Soldo из команды Кёльн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 14'
      Хектор Йонас из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Оерманн Тим из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Тиггес Штеффен
    • 14'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Данило Соарес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Оерманн Тим успешно блокирует удар.
    • 12'
      Тиггес Штеффен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Бохум: 48%, Кёльн: 52%.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Шмиц Бенно уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 9'
      Хектор Йонас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 9'
      Хектор Йонас из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Бохум начинает контратаку
    • 9'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      9'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой слева.
    • 9'
      Гамбоа Кристиан успешно блокирует удар.
    • 8'
      Кайнц Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Ян Тильман находит пасом одноклубника в штрафной...
    • 8'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 7'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 6'
      Гамбоа Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 6'
      Хольтманн Геррит из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Бохум: 60%, Кёльн: 40%.
    • 4'
      Шмиц Бенно из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 2'
      Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Цоллер Симон из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Бохум начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Бохум 11.5% (14)
    X 29.5% (36)
    Кёльн 59% (72)
    -1
    выиграет Кёльн, со счетом 1:3
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Кёльн
    3.40
    3.90
    2.30
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    Прогнозы на матч Бохум 1:0 Кёльн

    Исход игры
    Бохум
    11.4% (14)
    Ничья
    29.3% (36)
    Кёльн
    59.3% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Кёльн
    29.3% (36)
    1:1 Ничья
    25.2% (31)
    0:1 Кёльн
    13.8% (17)
    2:1 Бохум
    5.7% (7)
    0:2 Кёльн
    4.9% (6)
    1:3 Кёльн
    3.3% (4)
    1:0 Бохум
    3.3% (4)
    2:3 Кёльн
    2.4% (3)
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