Nikola Soldo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Второй тайм начался

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Nikola Soldo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Кёльн

41' Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Удар от ворот произведет Бохум

39' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Бохум

33' Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали

30' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Бохум

29' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

27' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Бохум

23' Любичич Деян не смог попасть в створ ударом издали

22' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Nikola Soldo успешно блокирует удар.

20' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хольтманн Геррит нанес удар в каркас ворот!

20' Патрик Остерхаге создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

19' Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Кёльн

17' Удар от ворот произведет Бохум

17' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Nikola Soldo из команды Кёльн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

14' Хектор Йонас из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Шмиц Бенно уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

9' Хектор Йонас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

9' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

8' Ян Тильман находит пасом одноклубника в штрафной...

7' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Кёльн

6' Хольтманн Геррит из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Бохум

1' Хектор Йонас из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Бохум начинает с центра поля