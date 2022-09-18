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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 7. Стадион:
Бохум
1:1
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Шмиц Бенно
68' Желтая карточка
Хюберс Тимо
1:1
88' Гол
Майна Линтон
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Германии...
1:1. Гол Линтона Маины (видео). ...
1:0. Автогол Бенно Шмитца (видео...

Ход матча

9'
Шмиц Бенно
1:0
46'
Осей-Туту Джорди
Хольтманн Геррит
 
63'
 
Мартель Эрик
Дуда Ондрей
63'
 
Майна Линтон
Тилманн Ян
63'
 
Шиндлер Кингсли
Шмиц Бенно
68'
 
Хюберс Тимо
74'
 
Адамян Саркис
Кайнц Флориан
74'
 
Дитц Флориан
Любичич Деян
79'
Антви-Аджей Кристофер
Хофманн Филипп
 
83'
Машович Эрхан
Оерманн Тим
 
83'
Янко Саиди
Гамбоа Кристиан
 
88'
1:1
Майна Линтон
90'
Лабропулос Василис
Ордец Иван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Бохум 11.4% (14)
X 29.3% (36)
Кёльн 59.3% (73)
-1
выиграет Кёльн, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
9
Цоллер
Симон
7
Штёгер
Кевин
17
Хольтманн
Геррит
33
Хофманн
Филипп
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
5
Сольдо
Никола
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
21
Тиггес
Штеффен
Бохум
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Кёльн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
ТМС
2:0
ТМК
2:1
Б2
2:3
Б2
0:2
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
3:1
ТМС
2:1
ТМС
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.29
Хофманн Филипп 1 0.14
Штёгер Кевин 1 0.14
Стафилидис Костас 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 2 (1) 0.29
Любичич Деян 2 0.29
Тилманн Ян 1 0.14
Адамян Саркис 1 0.14
Дитц Флориан 1 0.14
Майна Линтон 1 0.14
Килиан Лука 1 0.14
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Цоллер Симон 2 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Данило Соарес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 2 1
Хюберс Тимо 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Кайнц Флориан 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Адамян Саркис 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
17%
1
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
39%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7
Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2
Кёльн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4
Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
4. Хоффенхайм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
6. Бавария Заявка 7 3 3 1 19 - 6 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Майнц Заявка 7 3 2 2 7 - 10 11
9. Кёльн Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
10. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
12. РБ Лейпциг Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
15. Байер Л Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
17. Вольфсбург Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Бохум Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
11. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
8. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бохум: 39%, Кёльн: 61%.
  • 95'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 94'
    Nikola Soldo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Контроль мяча: Бохум: 38%, Кёльн: 62%.
    • 45'
      Оерманн Тим успешно блокирует удар.
    • 45'
      Кайнц Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Гамбоа Кристиан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Оерманн Тим из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Nikola Soldo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 41'
      Контроль мяча: Бохум: 41%, Кёльн: 59%.
    • 41'
      Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Хектор Йонас из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 40'
      Шанс! Скири Эйе из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 39'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      38'
      Штёгер Кевин из команды Бохум заходит слишком далеко, он валит Скири Эйе.
    • 38'
      Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Данило Соарес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Гамбоа Кристиан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Контроль мяча: Бохум: 41%, Кёльн: 59%.
    • 35'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Ян Тильман из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Данило Соарес
    • 34'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 33'
      Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Хольтманн Геррит
    • Офсайд
      31'
      Дуда Ондрей из команды Кёльн в офсайде
    • 31'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 30'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Бохум: 42%, Кёльн: 58%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 29'
      Шанс! Хектор Йонас из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      29'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 29'
      Оерманн Тим из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Бохум контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Бохум: 44%, Кёльн: 56%.
    • 24'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Цоллер Симон из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
    • 23'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 23'
      Любичич Деян не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Ордец Иван из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      21'
      Ордец Иван наказан за толчок Кайнц Флориан
    • 21'
      Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Nikola Soldo успешно блокирует удар.
    • 20'
      Данило Соарес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Контроль мяча: Бохум: 49%, Кёльн: 51%.
    • 20'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Хольтманн Геррит нанес удар в каркас ворот!
    • 20'
      Патрик Остерхаге создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Ордец Иван из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 17'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 17'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Ордец Иван из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Бохум: 54%, Кёльн: 46%.
    • Офсайд
      15'
      Скири Эйе из команды Кёльн в офсайде
    • 15'
      Nikola Soldo из команды Кёльн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 14'
      Хектор Йонас из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Оерманн Тим из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Тиггес Штеффен
    • 14'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Данило Соарес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Оерманн Тим успешно блокирует удар.
    • 12'
      Тиггес Штеффен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Бохум: 48%, Кёльн: 52%.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Шмиц Бенно уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 9'
      Хектор Йонас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 9'
      Хектор Йонас из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Бохум начинает контратаку
    • 9'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      9'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой слева.
    • 9'
      Гамбоа Кристиан успешно блокирует удар.
    • 8'
      Кайнц Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Ян Тильман находит пасом одноклубника в штрафной...
    • 8'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 7'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 6'
      Гамбоа Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 6'
      Хольтманн Геррит из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Бохум: 60%, Кёльн: 40%.
    • 4'
      Шмиц Бенно из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 2'
      Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 1'
      Шанс! Тиггес Штеффен из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 1'
      Хектор Йонас из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Цоллер Симон из команды Бохум поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Бохум начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Бохум 11.4% (14)
    X 29.3% (36)
    Кёльн 59.3% (73)
    -1
    выиграет Кёльн, со счетом 1:3
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Бохум 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Бохум
    11.4% (14)
    Ничья
    29.3% (36)
    Кёльн
    59.3% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Кёльн
    29.3% (36)
    1:1 Ничья
    25.2% (31)
    0:1 Кёльн
    13.8% (17)
    2:1 Бохум
    5.7% (7)
    0:2 Кёльн
    4.9% (6)
    1:3 Кёльн
    3.3% (4)
    1:0 Бохум
    3.3% (4)
    2:3 Кёльн
    2.4% (3)
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