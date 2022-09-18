Тур: 7. Стадион: Ревирпауэрштадион
0'
1:0
9' Гол в свои воротаШмиц Бенно
68' Желтая карточкаХюберс Тимо
1:1
88' ГолМайна Линтон
90'+6
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Ход матча
9'
1:0
68'
88'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
20
Швебе
Марвин
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бучер Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бохум
Кёльн
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.29
|Хофманн Филипп
|1
|0.14
|Штёгер Кевин
|1
|0.14
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|2 (1)
|0.29
|Любичич Деян
|2
|0.29
|Тилманн Ян
|1
|0.14
|Адамян Саркис
|1
|0.14
|Дитц Флориан
|1
|0.14
|Майна Линтон
|1
|0.14
|Килиан Лука
|1
|0.14
|Хектор Йонас
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|2
|1
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
17%
1
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
39%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7
Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2
Кёльн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4
Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|6.
|Бавария
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 10
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бохум 1:1 Кёльн
Исход игры
Бохум
11.4% (14)
Ничья
29.3% (36)
Кёльн
59.3% (73)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (55)
Меньше
52.17% (60)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
29.3% (36)
1:1 Ничья
25.2% (31)
0:1 Кёльн
13.8% (17)
2:1 Бохум
5.7% (7)
0:2 Кёльн
4.9% (6)
1:3 Кёльн
3.3% (4)
1:0 Бохум
3.3% (4)
2:3 Кёльн
2.4% (3)
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