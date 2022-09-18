Спартак Москва

До матча

— Титов, Тихонов, Аленичев против Лоськова, Пашинина, Овчинникова .... Помните? А скоро такое вполне возможно! "Лига Легенд" уже не за горами. А пока готовимся к матчу "Спартак" - "Локомотив". Четверть часа до старта.

— В шести последних матчах в статусе хозяина поля "Спартак" не уступил ни разу. В краней встрече, которая прошла 02.04.2022 на "РЖД Арене", "железнодорожники" одержали победу 1:0. Единственный мяч забил Изидор. Сегодня он в стартовом составе "Локомотива". Ознакомиться с лучшими 11-ю игроками, которые выставили каждая из команд представлены во вкладке "Составы".

— В новейшей истории команды 67 раз играли между собой. Общая статистика встреч +28=16-23 при разнице голов: 101:75 в пользу "Спартака".

— После девяти сыгранных матчей "Спартак" расположился на пятой строчке в турнирной таблице. "Локомотив" занимет двенадцатую позицию, опережая "Химки" всего на одно очко. Для каждой из команд предстоящий матч станет решающим. Абаскаль или немецкое руководство "Локомотива"?