  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10 Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 195
Спартак Москва 77.9% (152)
X 12.3% (24)
Локомотив Москва 9.7% (19)
-1
выиграет Спартак Москва, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Локомотив Москва
1.67
4.85
5.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
25
Пруцев
Данил
18
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
7
Соболев
Александр
Сергеевич
11
Николсон
Шамар
10
Промес
Куинси
53
Худяков
Даниил
24
Ненахов
Максим
20
Кузьмичёв
Иван
18
Мампасси
Марк
Рене
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
7
Керк
Джирано
25
Камано
Франсуа
29
Перейра
Лопес
Педро
Габриэл
10
Изидор
Вильсон
Спартак Москва
4-3-3
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Москва
Локомотив Москва

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

33 матча

42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
12 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КПП
1:1
ПЛ
0:3
КПП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 8 0.89
Соболев Александр Сергеевич 3 0.33
Зобнин Роман 2 0.22
Мозес Виктор 2 0.22
Мартинс Кристофер 1 0.11
Рыбус Мацей 1 0.11
Игнатов Михаил 1 0.11
Зиньковский Антон 1 0.11
Денисов Даниил 1 0.11
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Пруцев Данил 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 4 (4) 0.44
Игнатьев Иван 3 0.33
Керк Джирано 2 0.22
Марадишвили Константин 2 0.22
Камано Франсуа 1 0.11
Изидор Вильсон 1 0.11
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 3 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Промес Куинси 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Миранчук Антон 2 0
Камано Франсуа 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
100%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
7
70%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
3
30%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
35%
4
31%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
6
50%
1
6%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
0
0%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0
Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0
Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Сочи Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
6. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
8. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
9. Оренбург Заявка 10 4 0 6 14 - 26 12
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
13. Химки Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
14. Факел Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
12. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Весь список
  • До матча
  • Титов, Тихонов, Аленичев против Лоськова, Пашинина, Овчинникова .... Помните? А скоро такое вполне возможно! "Лига Легенд" уже не за горами. А пока готовимся к матчу "Спартак" - "Локомотив". Четверть часа до старта. 
  • В шести последних матчах в статусе хозяина поля "Спартак" не уступил ни разу. В краней встрече, которая прошла 02.04.2022 на "РЖД Арене", "железнодорожники" одержали победу 1:0. Единственный мяч забил Изидор. Сегодня он в стартовом составе "Локомотива". Ознакомиться с лучшими 11-ю игроками, которые выставили каждая из команд представлены во вкладке "Составы".
  • В новейшей истории команды 67 раз играли между собой. Общая статистика встреч +28=16-23 при разнице голов: 101:75 в пользу "Спартака".
  • После девяти сыгранных матчей "Спартак" расположился на пятой строчке в турнирной таблице. "Локомотив" занимет двенадцатую позицию, опережая "Химки" всего на одно очко. Для каждой из команд предстоящий матч станет решающим. Абаскаль или немецкое руководство "Локомотива"?
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Немного больше, чем через полчаса стартует поединок между московским "Спартаком" и "Локомотивом". Комментировать центральную встречу РПЛ в воскресенье для Вас буду я, Константин Лицин. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось считанные секунды.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 195
Спартак Москва 77.9% (152)
X 12.3% (24)
Локомотив Москва 9.7% (19)
-1
выиграет Спартак Москва, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Локомотив Москва
1.67
4.85
5.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Спартак Москва - Локомотив Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва

Исход игры
Спартак Москва
78.1% (157)
Ничья
11.9% (24)
Локомотив Москва
10% (20)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (85)
Меньше
28.57% (34)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
27.9% (56)
1:1 Ничья
6.5% (13)
1:0 Спартак Москва
6% (12)
2:0 Спартак Москва
4.5% (9)
3:1 Спартак Москва
4.5% (9)
2:2 Ничья
2.5% (5)
3:2 Спартак Москва
2% (4)
1:2 Локомотив Москва
2% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спартак Москва
Локомотив Москва
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 