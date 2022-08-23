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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 56
Спартак Москва 87.5% (49)
X 5.4% (3)
Локомотив Москва 7.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Локомотив Москва
1.80
4.35
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спартак Москва
Локомотив Москва

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

33 матча

42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
12 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КПП
1:1
ПЛ
0:3
КПП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 8 0.89
Соболев Александр Сергеевич 3 0.33
Зобнин Роман 2 0.22
Мозес Виктор 2 0.22
Мартинс Кристофер 1 0.11
Рыбус Мацей 1 0.11
Игнатов Михаил 1 0.11
Зиньковский Антон 1 0.11
Денисов Даниил 1 0.11
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Пруцев Данил 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 4 (4) 0.44
Игнатьев Иван 3 0.33
Керк Джирано 2 0.22
Марадишвили Константин 2 0.22
Камано Франсуа 1 0.11
Изидор Вильсон 1 0.11
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 3 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Промес Куинси 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Мампасси Марк 1 1
Миранчук Антон 2 0
Камано Франсуа 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
100%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
7
70%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
3
30%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
35%
4
31%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
6
50%
1
6%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
0
0%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0
Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0
Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 27 - 3 23
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 4 0 17 - 11 19
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 9 3 0 6 12 - 26 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 9 1 1 7 4 - 17 4
16. Торпедо Москва Заявка 9 0 1 8 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Ростов Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 5 0 0 5 3 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 56
    Спартак Москва 87.5% (49)
    X 5.4% (3)
    Локомотив Москва 7.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.80
    4.35
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    87.5% (49)
    Ничья
    5.4% (3)
    Локомотив Москва
    7.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    30.4% (17)
    3:1 Спартак Москва
    7.1% (4)
    1:0 Спартак Москва
    7.1% (4)
    1:2 Локомотив Москва
    5.4% (3)
    4:1 Спартак Москва
    5.4% (3)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    3:2 Спартак Москва
    3.6% (2)
    2:0 Спартак Москва
    3.6% (2)
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    Локомотив Москва
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