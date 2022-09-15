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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Милан
 
Позже
Наполи
Милан
  •   Главный тренер: Пиоли Стефано
Наполи
  •   Главный тренер: Спаллетти Лучано
  • Травмы и дисквалификации
  • Дисквалифицирован

История личных встреч

Милан
Наполи

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 3 0.5
Жиру Оливье 3 (1) 0.5
Ребич Анте 2 0.33
Диас Браим 1 0.17
Беннасер Исмаэль 1 0.17
Мессьяс Жуниор 1 0.17
Тео Эрнандес 1 (1) 0.17
Калабрия Давиде 0 0
Тонали Сандро 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 0.67
Осимхен Виктор 2 0.33
Ким Мин-Чжэ 2 0.33
Зелиньски Пётр 1 0.17
Политано Маттео 1 0.17
Лоботка Станислав 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Элмас Эльиф 1 0.17
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лосано Ирвинг 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 1
Тео Эрнандес 3 0
Тонали Сандро 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ребич Анте 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 2 1
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2
Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0
Наполи
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2
Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
9. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Салернитана Заявка 6 1 4 1 9 - 6 7
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Эмполи Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
17. Лечче Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Милан 44.1% (15)
    X 41.2% (14)
    Наполи 14.7% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Наполи
    2.26
    3.75
    3.45
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Милан - Наполи

    Исход игры
    Милан
    44.1% (15)
    Ничья
    41.2% (14)
    Наполи
    14.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.53% (25)
    Меньше
    26.47% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    91.18% (31)
    Нет
    8.82% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    29.4% (10)
    2:2 Ничья
    20.6% (7)
    1:1 Ничья
    17.6% (6)
    1:2 Наполи
    11.8% (4)
    1:0 Милан
    5.9% (2)
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