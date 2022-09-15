Стадион: Сан-Сиро
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Милан
Наполи
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|3
|0.5
|Жиру Оливье
|3 (1)
|0.5
|Ребич Анте
|2
|0.33
|Диас Браим
|1
|0.17
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.17
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.17
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.17
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.67
|Осимхен Виктор
|2
|0.33
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.33
|Зелиньски Пётр
|1
|0.17
|Политано Маттео
|1
|0.17
|Лоботка Станислав
|1
|0.17
|Распадори Джакомо
|1
|0.17
|Элмас Эльиф
|1
|0.17
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|2
|1
|Тео Эрнандес
|3
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|2
|1
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2
Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0
Наполи
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2
Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 6
|7
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Эмполи
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|8.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
Прогнозы на матч Милан - Наполи
Исход игры
Милан
44.1% (15)
Ничья
41.2% (14)
Наполи
14.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.53% (25)
Меньше
26.47% (9)
Обе команды забьют
Да
91.18% (31)
Нет
8.82% (3)
Популярный счёт
2:1 Милан
29.4% (10)
2:2 Ничья
20.6% (7)
1:1 Ничья
17.6% (6)
1:2 Наполи
11.8% (4)
1:0 Милан
5.9% (2)
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