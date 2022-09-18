Самир Ханданович получил возможность вступить в игру, выйдя из ворот и зафиксировав игровой снаряд после фланговой подачи.

ОПАСНО! Ловрич перехватил мяч, ушёл от Брозовича, добежал до штрафной и пробил в правый нижний угол - Ханданович в прыжке игровой снаряд перевёл на корнер.

Бекао попытался пробить из пределов вратарской, но гости помешали, отправив мяч на ещё один угловой.

И снова подача с угла поля была адресована Родриго Бекао, но и на сей раз защитник "Удинезе" не сумел добраться до круглого.

Николо Барелла выполнил подачу в центр штрафной на Лаутаро Мартинеса, который до мяча не добрался, да ещё и упал, но судья показал, что можно продолжать поединок.

В составе "Интера" произошла двойная замена. Вместо Эдина Джеко появился Хоакин Корреа, а Маттео Дармиана заменил Данило Д'Амброзио.

Две перестановки и у "Удинезе". Ушли Бету и Перейра, вышли Саксес и Эхизибуэ.

В одну из редких атак после перерыва отправился "Удинезе". Макенго получил мяч на левом фланге, но потерял его после встречи с Брозовичем.

Эдин Джеко выскакивает на свидание с Марко Сильвестри, обыгрывает его и поражает правый угол, но делает это всё из положения "вне игры".

Всё больше и больше становится жёлтых карточек. Одна из них достаётся Родриго Бекао за фол на Роберто Гальярдини в центре поля.

Бету Гомеш выигрывает единоборство в штрафной площадке у Франческо Ачерби, а потом простреливает во вратарскую с правого края, но партнёров не находит.

Эдин Джеко встречается с мячом в штрафной площадке и сразу же наносит удар, который принимает на себя Родриго Бекао. Угловой для гостей.

На левый угол вратарской доставил мяч Димарко, где воздух выиграл Уолас и отправил игровой снаряд за боковую линию.

В составе "Удинезе" произошла замена. Вместо Макенго в игру вступил Самарджич.

Роберто Перейра вступил в отбор мяча на правом фланге, но слишком агрессивно, нарушив правила на Федерико Димарко.

Первую атаку после перерыва провели гости, и даже завершили её ударом из-за пределов штрафной площадки, но хозяева заблокировали.

Дестини Удоги совершил рывок по левому флангу и оказался на газоне после контакта с Милином Шкриньяром - штрафной назначил арбитр.

Перейра доставил мяч на линию вратарской, откуда его выбил Джеко, но не в сторону чужих ворот, а за лицевую линию. Корнер для "Удинезе".

Хитро решил сыграть Херард Делофеу, закрутив игровой снаряд в створ, но немного не попал - чуть выше перекладины пролетел круглый.

Позиционная атака "Интера" через центр была прервана свистком арбитра. Лаутаро Мартинес оказался на газоне, а виновником этого оказался Соуза Уолас.

Выполнили гости подачу со штрафного и воздух проиграли, но Дензел Дюмфрис оставил за собой подбор и выстрелил с дальней дистанции, но не в цель.

Дестини Удоги сорвал потенциально опасную атаку "Интера" на левом фланге, после чего увидел карточку жёлтого цвета.

Димарко взялся за исполнение стандарта и отправил мяч в створ, однако Сильвестри справился, надёжно сыграв кулаками.

А теперь с угла поля Димарко доставил мяч в штрафную, после чего хозяева выиграли верх и игровой снаряд выбили, но на Дюмфриса, который пробил выше перекладины.

Дюмфрис продолжает угрожать воротам оппонента, но никак не может попасть в створ. Сейчас снова отправил мяч на трибуны, пробив из пределов штрафной после скидки Джеко.

В перерыве команды обошлись без замен, но в первом тайме в составе "Интера" произошла двойная перестановка. "Удинезе" пока играет в стартовых сочетаниях.

Первый тайм

— Время первого тайма подошло к концу, пока 1-1.

45' Маттео Дармиан высоко поднял ногу и в мяч сыграл, а потом сразу же задел голову Родриго Бекао, за что и получил "горчичник".

45' +1 минута.

44' Джеко часто начал смещаться на правый фланг. Сейчас Эдин выполнил прострел на ближнюю штангу, но партнёров там не оказалось.

43' Дюмфрис в концовке тайма разбегался по правому флангу. Сейчас снова совершил рывок, но пока с кроссами трудности, снова неточно.

41' Перейра не успевает за Димарко и укладывает оппонента на газон. Игры в мяч и близко не было, поэтому судья выписал заслуженную жёлтую карточку.

40' Неуэн Перес попробовал начать атаку длинной верховой передачей, которая была прервана Франческо Ачерби.

39' Дюмфрис отобрал мяч у Удоги на правом фланге и устремился вперёд. Немного пробежал, а потом сыграл направо на Джеко, который прострелил и попал в соперника, рикошетом от которого круглый достался Сильвестри.

38' В окружении троих соперников оказался Роберто Гальярдини, и сумел выжать максимум из эпизода, добившись права на штрафной удар.

37' В середине поля навязывают борьбу футболисты "Интера", в частности Гальярдини. Порой удаётся отобрать мяч, но нет вариантов для продолжения.

36' Эдин Джеко зацепился за мяч на правом краю штрафной площадки после передачи из глубины поля и выстрелил - значительно выше ворот.

34' Делофеу пробил с места из пределов штрафной площадки и попал в соперника, а потом с дальней дистанции пробил Макенго, но тоже заблокировано.

33' Правый фланг заработал у "Интера". Дюмфрис прорвался по нему и выполнил подачу, на которую откликнулся Джеко, но пробил мимо цели.

32' Двойную замену провели гости, вот это да. Ушли Мхитарян и Бастони, вышли Гальярдини и Димарко.

31' Дармиан выполняет подачу в центр штрафной и находит Джеко, Эдин грудью скидывает на левый край на Бастони, который бьёт под перекладину, но Сильвестри реагирует.

30' Гости начинают включать прессинг, но не слишком активный, поэтому "Удинезе" разбирается, используя короткие передачи.

29' Марсело Брозович долго возился с игровым снарядом на правом фланге, в результате чего хозяева вступили в отбор и вернули игровой снаряд под контроль.

28' Бету Гомеш попробовал убежать в контратаку, но пристальное внимание со стороны Франческо Ачерби не позволило этого сделать. Нарушил правила защитник "Интера".

27' Генрих Мхитарян поддержал атаку левым флангом и прострелил в центр штрафной, где надёжно сыграл Яка Бийол, выбив мяч подальше.

26' Херард Делофеу оказался на газоне, но очень быстро поднялся, отказавшись от вмешательства медицинской бригады. Трибуны поддержали аплодисментами.

25' По правому флангу гости попробовали организовать наступление, но ошибка в передаче всё испортила. Брозович не сумел довести мяч до Бареллы.

23' Настаивали футболисты "Интера" на том, что перед "самострелом" был фол на Эдине Джеко, однако Паоло Валери сообщил, что ничего подобного не заметил, взятие ворот засчитано.

22' АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ШКРИНЬЯР!!! Перейра выполнил подачу со штрафного с правого фланга, после чего мяч попал в Шкриньяра и отправился в левый нижний угол.

21' Генрих Мхитарян не позволил хозяевам провести наступление через центр, нарушив правила - жёлтая карточка выписана.

20' Эдин Джеко размахивает руками от недовольства, а всё дело в том, что очередная позиционная атака его команды захлебнулась перед центральным кругом.

19' А сейчас уже более успешно сыграл Дестини Удоги. Принял мяч в центре поля, закрыл его корпусом и заработал штрафной в борьбе с Мхитаряном.

18' Макенго нашёл на левом краю штрафной площадки Удоги, который в касание выполнил передачу, найдя руки Хандановича.

17' Два мяча оказались на поле, поэтому Паоло Валери матч остановил, а потом возобновил его после того, как второй игровой снаряд поле покинул.

16' Санди Ловрич отправил мяч в центр штрафной площадки в направлении Бету Гомеша, которого опередил вышедший из ворот Самир Ханданович.

15' Как и до пропущенного гола "Удинезе" владеет инициативой, но пока без опасных моментов обходится, хотя подходы до штрафной площади имеются.

14' Сам же Делофеу исполнил стандарт, но сделал это слишком невнятно. Нанёс удар, который был похож на подачу, но неточно получилось, за пределы поля ушёл мяч.

13' Алессандро Бастони нарушает правила, придерживая Херарда Делофеу, после чего получает жёлтую карточку.

12' Мхитарян перехватил мяч на чужой половине поля и выполнил передачу на левый фланг на Дармиана, который не сумел обыграть один в один Бекао.

11' Быстро хозяева добрались до штрафной площадки левым флангом, но столкнулись с массированной обороной, в результате чего вынуждены были отойти назад, на свою часть поля.

10' Лаутаро Мартинес совершил тактический фол в центральном круге, не позволив Уоласу разогнать атаку. Устным предупреждением пока ограничился Паоло Валери.

9' Дармиан ворвался в штрафную площадку левым флангом и выполнил подачу, которую прервал Бекао, а потом выбил игровой снаряд подальше.

8' Высокий прессинг помог "Удинезе" отобрать игровой снаряд, а потом заработать корнер, который исполнил Делофеу, но партнёров не нашёл.

7' "Чёрно-белые" сразу же реагируют на пропущенный гол, отправляясь в наступление правым флангом, но пока лишь аут получается заработать.

6' Первую же атаку "Интер" преобразовывает в забитый гол, хотя перед ней "Удинезе" создал симпатичную атаку, но в завершающей стадии точность подвела.

5' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! БАРЕЛЛА!!! Николо Барелла наносит удар со штрафного, назначенного недалеко от левого угла штрафной площадки, и отправляет мяч в левый верхний угол.

4' А сейчас "чёрно-белым" удалась стремительная атака правым флангом, которую разогнал Делофеу, а потом отдал в центр на Ловрича, который в касание пробил мимо левого угла.

3' В спокойном темпе проходят первые минуты. Хозяева устанавливают контроль над игровым снарядом, а гости пока особо не прессингуют.

2' "Удинезе" начал с центра поля и доставил мяч до штрафной площадки, где верх снял Алессандро Бастони и выполнил скидку в руки Самиру Хандановичу.