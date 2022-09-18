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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Удинезе
1:1
Второй тайм: 71'
Интер Милан
0'
0:1
5' Гол
Барелла Николо
13' Желтая карточка
Бастони Алессандро
21' Желтая карточка
Мхитарян Генрих
1:1
23' Гол в свои ворота
Шкриньяр Милан
40' Желтая карточка
Перейра Роберто
45' Желтая карточка
Дармиан Маттео
51' Желтая карточка
Удоги Дестини
56' Желтая карточка
Бекао Родриго
57' Желтая карточка
Брозович Марсело
1:1. Автогол Милана Шкриньяра (в...
0:1. Гол Николо Барелла (видео)....

Ход матча

5'
0:1
Барелла Николо
13'
 
Бастони Алессандро
21'
 
Мхитарян Генрих
23'
Шкриньяр Милан
1:1
31'
 
Гальярдини Роберто
Мхитарян Генрих
31'
 
Димарко Федерико
Бастони Алессандро
40'
Перейра Роберто
 
45'
 
Дармиан Маттео
51'
Удоги Дестини
 
56'
Бекао Родриго
 
57'
 
Брозович Марсело
61'
Самарджич Лазар
Макенго Жан-Виктор
 
67'
 
Д'Амброзио Данило
Дармиан Маттео
67'
 
Корреа Хоакин
Джеко Эдин
69'
Эхизибуэ Кингсли
Перейра Роберто
 
69'
Саксесс Исаак
Гомеш Бету
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 137
Удинезе 11.7% (16)
X 19.7% (27)
Интер Милан 68.6% (94)
-1
выиграет Удинезе, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Интер Милан
4.40
3.86
2.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Удинезе
3-5-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Интер Милан

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед

30 матчей

23.3%
13.3%
63.4%
7 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

10%
56.7%
33.3%
3 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 4 0.57
Самарджич Лазар 2 0.29
Удоги Дестини 2 0.29
Перейра Роберто 1 0.14
Ловрич Санди 1 0.14
Бекао Родриго 1 0.14
Масина Адам 1 0.14
Делофеу Херард 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 3 0.43
Барелла Николо 2 0.29
Корреа Хоакин 2 0.29
Брозович Марсело 2 0.29
Джеко Эдин 1 0.14
Лукаку Ромелу 1 0.14
Чалханоглу Хакан 1 0.14
Дюмфрис Дензел 1 0.14
Дармиан Маттео 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удоги Дестини 4 0
Перес Неуэн 1 1
Перейра Роберто 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Бекао Родриго 2 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 4 0
Дармиан Маттео 2 0
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2
Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2
Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе 1:1 Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
5. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Интер Милан 1:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
7. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
9. Торино Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
11. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
12. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
14. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
15. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
16. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
17. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан 1:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Удинезе 1:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
9. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе 1:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Интер Милан 1:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    72'
    Две перестановки и у "Удинезе". Ушли Бету и Перейра, вышли Саксес и Эхизибуэ. 
  • Замена
    71'
    В составе "Интера" произошла двойная замена. Вместо Эдина Джеко появился Хоакин Корреа, а Маттео Дармиана заменил Данило Д'Амброзио. 
  • Судья
    70'
    Николо Барелла выполнил подачу в центр штрафной на Лаутаро Мартинеса, который до мяча не добрался, да ещё и упал, но судья показал, что можно продолжать поединок. 
  • Угловой
    68'
    И снова подача с угла поля была адресована Родриго Бекао, но и на сей раз защитник "Удинезе" не сумел добраться до круглого. 
  • Угловой
    67'
    Бекао попытался пробить из пределов вратарской, но гости помешали, отправив мяч на ещё один угловой. 
  • Опасный момент
    66'
    ОПАСНО! Ловрич перехватил мяч, ушёл от Брозовича, добежал до штрафной и пробил в правый нижний угол - Ханданович в прыжке игровой снаряд перевёл на корнер. 
  • 65'
    Самир Ханданович получил возможность вступить в игру, выйдя из ворот и зафиксировав игровой снаряд после фланговой подачи. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Роберто Перейра вступил в отбор мяча на правом фланге, но слишком агрессивно, нарушив правила на Федерико Димарко. 
  • Замена
    63'
    В составе "Удинезе" произошла замена. Вместо Макенго в игру вступил Самарджич. 
  • 62'
    На левый угол вратарской доставил мяч Димарко, где воздух выиграл Уолас и отправил игровой снаряд за боковую линию. 
  • Угловой
    61'
    Эдин Джеко встречается с мячом в штрафной площадке и сразу же наносит удар, который принимает на себя Родриго Бекао. Угловой для гостей. 
  • Опасный момент
    60'
    Бету Гомеш выигрывает единоборство в штрафной площадке у Франческо Ачерби, а потом простреливает во вратарскую с правого края, но партнёров не находит. 
  • Желтая карточка
    59'
    Всё больше и больше становится жёлтых карточек. Одна из них достаётся Родриго Бекао за фол на Роберто Гальярдини в центре поля. 
  • Офсайд
    58'
    Эдин Джеко выскакивает на свидание с Марко Сильвестри, обыгрывает его и поражает правый угол, но делает это всё из положения "вне игры". 
  • 57'
    В одну из редких атак после перерыва отправился "Удинезе". Макенго получил мяч на левом фланге, но потерял его после встречи с Брозовичем. 
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    • 56'
      Дюмфрис продолжает угрожать воротам оппонента, но никак не может попасть в створ. Сейчас снова отправил мяч на трибуны, пробив из пределов штрафной после скидки Джеко. 
    • Угловой
      55'
      А теперь с угла поля Димарко доставил мяч в штрафную, после чего хозяева выиграли верх и игровой снаряд выбили, но на Дюмфриса, который пробил выше перекладины. 
    • 54'
      Димарко взялся за исполнение стандарта и отправил мяч в створ, однако Сильвестри справился, надёжно сыграв кулаками. 
    • Желтая карточка
      53'
      Дестини Удоги сорвал потенциально опасную атаку "Интера" на левом фланге, после чего увидел карточку жёлтого цвета. 
    • 53'
      Выполнили гости подачу со штрафного и воздух проиграли, но Дензел Дюмфрис оставил за собой подбор и выстрелил с дальней дистанции, но не в цель. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Позиционная атака "Интера" через центр была прервана свистком арбитра. Лаутаро Мартинес оказался на газоне, а виновником этого оказался Соуза Уолас. 
    • Опасный момент
      51'
      Хитро решил сыграть Херард Делофеу, закрутив игровой снаряд в створ, но немного не попал - чуть выше перекладины пролетел круглый. 
    • Угловой
      50'
      Перейра доставил мяч на линию вратарской, откуда его выбил Джеко, но не в сторону чужих ворот, а за лицевую линию. Корнер для "Удинезе". 
    • Фол, нарушение
      49'
      Дестини Удоги совершил рывок по левому флангу и оказался на газоне после контакта с Милином Шкриньяром - штрафной назначил арбитр. 
    • 48'
      Первую атаку после перерыва провели гости, и даже завершили её ударом из-за пределов штрафной площадки, но хозяева заблокировали. 
    • 47'
      В перерыве команды обошлись без замен, но в первом тайме в составе "Интера" произошла двойная перестановка. "Удинезе" пока играет в стартовых сочетаниях. 
    • Второй тайм начался
      46'
      "Удинезе" и "Интер" продолжают сражение. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Время первого тайма подошло к концу, пока 1-1. 
    • Желтая карточка
      45'
      Маттео Дармиан высоко поднял ногу и в мяч сыграл, а потом сразу же задел голову Родриго Бекао, за что и получил "горчичник". 
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута. 
    • 44'
      Джеко часто начал смещаться на правый фланг. Сейчас Эдин выполнил прострел на ближнюю штангу, но партнёров там не оказалось. 
    • 43'
      Дюмфрис в концовке тайма разбегался по правому флангу. Сейчас снова совершил рывок, но пока с кроссами трудности, снова неточно. 
    • Желтая карточка
      41'
      Перейра не успевает за Димарко и укладывает оппонента на газон. Игры в мяч и близко не было, поэтому судья выписал заслуженную жёлтую карточку. 
    • 40'
      Неуэн Перес попробовал начать атаку длинной верховой передачей, которая была прервана Франческо Ачерби. 
    • 39'
      Дюмфрис отобрал мяч у Удоги на правом фланге и устремился вперёд. Немного пробежал, а потом сыграл направо на Джеко, который прострелил и попал в соперника, рикошетом от которого круглый достался Сильвестри. 
    • Фол, нарушение
      38'
      В окружении троих соперников оказался Роберто Гальярдини, и сумел выжать максимум из эпизода, добившись права на штрафной удар. 
    • 37'
      В середине поля навязывают борьбу футболисты "Интера", в частности Гальярдини. Порой удаётся отобрать мяч, но нет вариантов для продолжения. 
    • 36'
      Эдин Джеко зацепился за мяч на правом краю штрафной площадки после передачи из глубины поля и выстрелил - значительно выше ворот. 
    • 34'
      Делофеу пробил с места из пределов штрафной площадки и попал в соперника, а потом с дальней дистанции пробил Макенго, но тоже заблокировано. 
    • 33'
      Правый фланг заработал у "Интера". Дюмфрис прорвался по нему и выполнил подачу, на которую откликнулся Джеко, но пробил мимо цели. 
    • Замена
      32'
      Двойную замену провели гости, вот это да. Ушли Мхитарян и Бастони, вышли Гальярдини и Димарко. 
    • Опасный момент
      31'
      Дармиан выполняет подачу в центр штрафной и находит Джеко, Эдин грудью скидывает на левый край на Бастони, который бьёт под перекладину, но Сильвестри реагирует. 
    • 30'
      Гости начинают включать прессинг, но не слишком активный, поэтому "Удинезе" разбирается, используя короткие передачи. 
    • 29'
      Марсело Брозович долго возился с игровым снарядом на правом фланге, в результате чего хозяева вступили в отбор и вернули игровой снаряд под контроль. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Бету Гомеш попробовал убежать в контратаку, но пристальное внимание со стороны Франческо Ачерби не позволило этого сделать. Нарушил правила защитник "Интера". 
    • 27'
      Генрих Мхитарян поддержал атаку левым флангом и прострелил в центр штрафной, где надёжно сыграл Яка Бийол, выбив мяч подальше. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Херард Делофеу оказался на газоне, но очень быстро поднялся, отказавшись от вмешательства медицинской бригады. Трибуны поддержали аплодисментами. 
    • 25'
      По правому флангу гости попробовали организовать наступление, но ошибка в передаче всё испортила. Брозович не сумел довести мяч до Бареллы. 
    • 23'
      Настаивали футболисты "Интера" на том, что перед "самострелом" был фол на Эдине Джеко, однако Паоло Валери сообщил, что ничего подобного не заметил, взятие ворот засчитано. 
    • Гол в свои ворота
      22'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ШКРИНЬЯР!!! Перейра выполнил подачу со штрафного с правого фланга, после чего мяч попал в Шкриньяра и отправился в левый нижний угол. 
    • Желтая карточка
      21'
      Генрих Мхитарян не позволил хозяевам провести наступление через центр, нарушив правила - жёлтая карточка выписана. 
    • 20'
      Эдин Джеко размахивает руками от недовольства, а всё дело в том, что очередная позиционная атака его команды захлебнулась перед центральным кругом. 
    • Фол, нарушение
      19'
      А сейчас уже более успешно сыграл Дестини Удоги. Принял мяч в центре поля, закрыл его корпусом и заработал штрафной в борьбе с Мхитаряном. 
    • 18'
      Макенго нашёл на левом краю штрафной площадки Удоги, который в касание выполнил передачу, найдя руки Хандановича. 
    • 17'
      Два мяча оказались на поле, поэтому Паоло Валери матч остановил, а потом возобновил его после того, как второй игровой снаряд поле покинул. 
    • 16'
      Санди Ловрич отправил мяч в центр штрафной площадки в направлении Бету Гомеша, которого опередил вышедший из ворот Самир Ханданович. 
    • 15'
      Как и до пропущенного гола "Удинезе" владеет инициативой, но пока без опасных моментов обходится, хотя подходы до штрафной площади имеются. 
    • 14'
      Сам же Делофеу исполнил стандарт, но сделал это слишком невнятно. Нанёс удар, который был похож на подачу, но неточно получилось, за пределы поля ушёл мяч. 
    • Желтая карточка
      13'
      Алессандро Бастони нарушает правила, придерживая Херарда Делофеу, после чего получает жёлтую карточку. 
    • 12'
      Мхитарян перехватил мяч на чужой половине поля и выполнил передачу на левый фланг на Дармиана, который не сумел обыграть один в один Бекао. 
    • 11'
      Быстро хозяева добрались до штрафной площадки левым флангом, но столкнулись с массированной обороной, в результате чего вынуждены были отойти назад, на свою часть поля. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Лаутаро Мартинес совершил тактический фол в центральном круге, не позволив Уоласу разогнать атаку. Устным предупреждением пока ограничился Паоло Валери. 
    • 9'
      Дармиан ворвался в штрафную площадку левым флангом и выполнил подачу, которую прервал Бекао, а потом выбил игровой снаряд подальше. 
    • Угловой
      8'
      Высокий прессинг помог "Удинезе" отобрать игровой снаряд, а потом заработать корнер, который исполнил Делофеу, но партнёров не нашёл. 
    • 7'
      "Чёрно-белые" сразу же реагируют на пропущенный гол, отправляясь в наступление правым флангом, но пока лишь аут получается заработать. 
    • 6'
      Первую же атаку "Интер" преобразовывает в забитый гол, хотя перед ней "Удинезе" создал симпатичную атаку, но в завершающей стадии точность подвела. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! БАРЕЛЛА!!! Николо Барелла наносит удар со штрафного, назначенного недалеко от левого угла штрафной площадки, и отправляет мяч в левый верхний угол. 
    • Опасный момент
      4'
      А сейчас "чёрно-белым" удалась стремительная атака правым флангом, которую разогнал Делофеу, а потом отдал в центр на Ловрича, который в касание пробил мимо левого угла. 
    • 3'
      В спокойном темпе проходят первые минуты. Хозяева устанавливают контроль над игровым снарядом, а гости пока особо не прессингуют. 
    • 2'
      "Удинезе" начал с центра поля и доставил мяч до штрафной площадки, где верх снял Алессандро Бастони и выполнил скидку в руки Самиру Хандановичу. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Паоло Валери даёт свисток - начинаем! 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Интер Милан

    Исход игры
    Удинезе
    11.7% (16)
    Ничья
    19.7% (27)
    Интер Милан
    68.6% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.74% (71)
    Меньше
    38.26% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    35% (48)
    1:1 Ничья
    13.9% (19)
    0:1 Интер Милан
    12.4% (17)
    1:3 Интер Милан
    5.8% (8)
    2:1 Удинезе
    5.1% (7)
    0:2 Интер Милан
    4.4% (6)
    2:3 Интер Милан
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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