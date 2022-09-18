Стадион: Дачия-Арена
1:1
Второй тайм: 71'
0'
0:1
5' ГолБарелла Николо
13' Желтая карточкаБастони Алессандро
21' Желтая карточкаМхитарян Генрих
1:1
23' Гол в свои воротаШкриньяр Милан
40' Желтая карточкаПерейра Роберто
45' Желтая карточкаДармиан Маттео
51' Желтая карточкаУдоги Дестини
56' Желтая карточкаБекао Родриго
57' Желтая карточкаБрозович Марсело
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Ход матча
5'
0:1
21'
23'
1:1
40'
45'
51'
56'
57'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Интер Милан
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед
30 матчей
23.3%
13.3%
63.4%
7 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
10%
56.7%
33.3%
3 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|4
|0.57
|Самарджич Лазар
|2
|0.29
|Удоги Дестини
|2
|0.29
|Перейра Роберто
|1
|0.14
|Ловрич Санди
|1
|0.14
|Бекао Родриго
|1
|0.14
|Масина Адам
|1
|0.14
|Делофеу Херард
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.43
|Барелла Николо
|2
|0.29
|Корреа Хоакин
|2
|0.29
|Брозович Марсело
|2
|0.29
|Джеко Эдин
|1
|0.14
|Лукаку Ромелу
|1
|0.14
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.14
|Дармиан Маттео
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удоги Дестини
|4
|0
|Перес Неуэн
|1
|1
|Перейра Роберто
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|4
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Индзаги Симоне
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2
Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2
Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|7.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|7.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Интер Милан
Исход игры
Удинезе
11.7% (16)
Ничья
19.7% (27)
Интер Милан
68.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
35% (48)
1:1 Ничья
13.9% (19)
0:1 Интер Милан
12.4% (17)
1:3 Интер Милан
5.8% (8)
2:1 Удинезе
5.1% (7)
0:2 Интер Милан
4.4% (6)
2:3 Интер Милан
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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