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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Удинезе
 
Позже
Интер Милан

История личных встреч

Удинезе
Интер Милан

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед

30 матчей

23.3%
13.3%
63.4%
7 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

10%
56.7%
33.3%
3 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 4 0.67
Самарджич Лазар 2 0.33
Удоги Дестини 2 0.33
Перейра Роберто 1 0.17
Ловрич Санди 1 0.17
Бекао Родриго 1 0.17
Масина Адам 1 0.17
Делофеу Херард 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 3 0.5
Корреа Хоакин 2 0.33
Брозович Марсело 2 0.33
Барелла Николо 1 0.17
Джеко Эдин 1 0.17
Лукаку Ромелу 1 0.17
Чалханоглу Хакан 1 0.17
Дюмфрис Дензел 1 0.17
Дармиан Маттео 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удоги Дестини 3 0
Перес Неуэн 1 1
Макенго Жан-Виктор 2 0
Бекао Родриго 2 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Перейра Роберто 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 4 0
Индзаги Симоне 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2
Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2
Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
9. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Салернитана Заявка 6 1 4 1 9 - 6 7
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Эмполи Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
17. Лечче Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 6 часов 19 минут.

    Главный судья: Валери Паоло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Удинезе 10.5% (4)
    X 7.9% (3)
    Интер Милан 81.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Интер Милан
    4.05
    4.00
    1.96
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан

    Исход игры
    Удинезе
    10.5% (4)
    Ничья
    7.9% (3)
    Интер Милан
    81.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    39.5% (15)
    1:3 Интер Милан
    10.5% (4)
    0:1 Интер Милан
    10.5% (4)
    0:2 Интер Милан
    10.5% (4)
    2:3 Интер Милан
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    2:1 Удинезе
    5.3% (2)
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    Удинезе
    Интер Милан
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