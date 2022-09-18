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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 7 Стадион:
Фиорентина
2:0
Конец матча
Верона
0'
1:0
13' Гол
Иконе Жонатан
23' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
25' Желтая карточка
Коппола Диего
1:0
26' Не забитый пенальти
Бираги Кристиано
32' Желтая карточка
Амрабат Софьян
34' Желтая карточка
Анри Тома
46' Желтая карточка
Хиен Исак
58' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо
74' Желтая карточка
Барак Антонин
76' Желтая карточка
Гюнтер Корай
2:0
90' Гол
Гонсалес Николас
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:0. Гол Жонатана Иконе (видео)....

Ход матча

13'
Иконе Жонатан
(Венути Лоренцо)
1:0
23'
Мандрагора Роландо
 
25'
 
Коппола Диего
26'
Бираги Кристиано
1:0
32'
Амрабат Софьян
 
34'
 
Анри Тома
46'
 
Давидович Павел
Коппола Диего
46'
 
Хиен Исак
50'
Бонавентура Джакомо
Амрабат Софьян
 
55'
 
Каллон Яя
Ласанья Кевин
55'
 
Велозу Мигель
Тамез Адриен
58'
Бонавентура Джакомо
 
60'
 
Верди Симоне
Хрустич Айдин
66'
Сапонара Риккардо
Соттиль Рикардо
 
66'
Гонсалес Николас
Иконе Жонатан
 
70'
 
Джурич Милан
Анри Тома
74'
Барак Антонин
 
76'
 
Гюнтер Корай
79'
Кабрал Артур
Куаме Кристиан
 
79'
Дункан Альфред
Барак Антонин
 
90'
Гонсалес Николас
(Мандрагора Роландо)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Фиорентина 84.9% (101)
X 15.1% (18)
Верона 0% (0)
-1
выиграет Фиорентина, со счетом 2:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
38
Мандрагора
Роландо
34
Амрабат
Софьян
72
Барак
Антонин
11
Иконе
Жонатан
99
Куаме
Кристиан
33
Соттиль
Рикардо
1
Монтипо
Лоренцо
6
Хиен
Исак
21
Гюнтер
Корай
42
Коппола
Диего
29
Депаоли
Фабио
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
11
Ласанья
Кевин
10
Хрустич
Айдин
9
Анри
Тома
Фиорентина
4-3-3
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Верона

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:1
СA
1:4
СA
0:5
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:5
СA
4:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мандрагора Роландо 1 0.14
Куаме Кристиан 1 0.14
Бонавентура Джакомо 1 0.14
Йович Лука 1 0.14
Мартинес Лукас II 1 0.14
Гонсалес Николас 1 0.14
Иконе Жонатан 1 0.14
Соттиль Рикардо 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 2 0.29
Ласанья Кевин 1 0.14
Дойг Джош 1 0.14
Каллон Яя 1 0.14
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Игор II 2 1
Амрабат Софьян 3 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Йович Лука 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Кабрал Артур 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 3 0
Анри Тома 3 0
Хиен Исак 3 0
Коппола Диего 3 0
Велозу Мигель 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Фараони Марко 1 0
Давидович Павел 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1
Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4
Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1
Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
2. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
3. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 4 0 3 13 - 11 12
8. Торино Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
12. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
13. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
14. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
15. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
16. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
18. Монца Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
10. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Каллон Яя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Верона начинает контратаку
  • 94'
    Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Контроль мяча: Фиорентина: 44%, Верона: 56%.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Фиорентина 84.9% (101)
    X 15.1% (18)
    Верона 0% (0)
    -1
    выиграет Фиорентина, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Верона

    Исход игры
    Фиорентина
    84.9% (101)
    Ничья
    15.1% (18)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (69)
    Нет
    40% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    37.8% (45)
    1:0 Фиорентина
    21% (25)
    2:0 Фиорентина
    16.8% (20)
    1:1 Ничья
    12.6% (15)
    3:1 Фиорентина
    4.2% (5)
    3:2 Фиорентина
    2.5% (3)
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