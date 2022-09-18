Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Фиорентина

48' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Депаоли Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Венути Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Венути Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Фиорентина

38' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

37' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

37' Мандрагора Роландо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Соттиль Рикардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Анри Тома получил желтую карточку от судьи

34' Соттиль Рикардо пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

33' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

33' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Амрабат Софьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Мартинес Лукас II нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

30' Хорошую попытку сделал Венути Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Депаоли Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Анри Тома рано отмечает, но гол будет отменен!

27' Лазович Дарко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Депаоли Фабио из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' После проверки VAR судья не изменил решения - Фиорентина пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Diego Coppola получил желтую карточку от судьи

25' ПЕНАЛЬТИ - Diego Coppola из команды Верона привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Куаме Кристиан

25' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Хорошую попытку сделал Иконе Жонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Фиорентина

23' Мандрагора Роландо получил желтую карточку от судьи

22' Венути Лоренцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Оооо... вот это был удар! Венути Лоренцо должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Венути Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

20' Соттиль Рикардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Венути Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

19' Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Diego Coppola выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Верона

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

14' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фиорентина будет все-таки засчитан.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

13' Г О О О О Л - Иконе Жонатан забивает с правой ноги!

13' Венути Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Верона

12' Соттиль Рикардо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Верона

10' Мандрагора Роландо из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Гюнтер Корай из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

8' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

5' Гюнтер Корай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Соттиль Рикардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Бираги Кристиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Бираги Кристиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Удар от ворот произведет Фиорентина

1' Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля