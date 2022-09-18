  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 7 Стадион:
Рома
 
Позже
Аталанта

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 125
Рома 60% (75)
X 30.4% (38)
Аталанта 9.6% (12)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Аталанта
2.18
3.78
3.92
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
8
Матич
Неманья
7
Пеллегрини
Лоренцо
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
42
Скальвини
Джорджио
33
Хатебур
Ханс
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
13
Эдерсон
Хонорато
88
Пашалич
Марио
17
Хёйлунн
Расмус
Рома
3-4-2-1
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Аталанта

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 0.5
Абрахам Тэмми 2 0.33
Смоллинг Крис 1 0.17
Кристанте Бриан 1 0.17
Ибаньес Рожер 1 0.17
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.67
Малиновский Руслан 1 0.17
Лукман Адемола 1 0.17
Толой Рафаэл 1 0.17
Демирал Мерих 1 0.17
Хёйлунн Расмус 1 0.17
Де Рон Мартен 0 0
Пашалич Марио 0 0
Меле Йоаким 0 0
Соппи Брэндон 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Жозе Моуринью 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Толой Рафаэл 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Коопмейнерс Теун 1 0
Демирал Мерих 1 0
Околи Меме 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0
Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0
Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1
Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
2. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
3. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 4 0 3 13 - 11 12
8. Торино Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
12. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
13. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
14. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
15. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
16. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
18. Монца Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
10. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Главный судья - Даниэле Киффи (Падуя, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках одного из матчей 7-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Ромы» и «Аталанты». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Рома - Аталанта онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Рома - Аталанта

Исход игры
Рома
60.3% (76)
Ничья
30.2% (38)
Аталанта
9.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (79)
Меньше
32.48% (38)
Обе команды забьют
Да
88.89% (104)
Нет
11.11% (13)
Популярный счёт
2:1 Рома
40.5% (51)
1:1 Ничья
19.8% (25)
2:2 Ничья
7.9% (10)
1:0 Рома
6.3% (8)
1:2 Аталанта
5.6% (7)
3:1 Рома
4% (5)
2:3 Аталанта
3.2% (4)
2:0 Рома
3.2% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рома
Аталанта
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 