да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3
|0.5
|Абрахам Тэмми
|2
|0.33
|Смоллинг Крис
|1
|0.17
|Кристанте Бриан
|1
|0.17
|Ибаньес Рожер
|1
|0.17
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.67
|Малиновский Руслан
|1
|0.17
|Лукман Адемола
|1
|0.17
|Толой Рафаэл
|1
|0.17
|Демирал Мерих
|1
|0.17
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.17
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челик Мехмет
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Жозе Моуринью
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2