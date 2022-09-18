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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках одного из матчей 7-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Ромы» и «Аталанты». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико».



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!