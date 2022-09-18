Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Emanuele Valeri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Emanuele Valeri бьет ударом через себя, но Иван Проведель блокирует удар!

Emanuele Valeri не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

50' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Г О О О О Л - Милинкович-Савич Сергей первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

47' Дзакканьи Маттиа пробует нанести удар издали, но Ионуц Андрей Раду держит все под контролем

47' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Дзанимачча Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хюсай Эльсейд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Удар от ворот произведет Лацио

44' Игрок из команды Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Лацио

41' Emanuele Valeri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет Лацио

38' Судья подбегает и показывает Казале Николо из команды Лацио отложенную желтую карточку за фол.

38' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Emanuele Valeri ослабляет давление, выбив мяч.

36' Катальди Данило навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Кремонезе

32' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Кремонезе

30' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

26' Кирикеш Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

25' Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом

24' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Удар от ворот произведет Кремонезе

21' Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ионуц Андрей Раду прыгнул не в ту сторону.

20' После проверки VAR судья изменил решение - Лацио пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Лацио

16' Удар от ворот произведет Лацио

16' Серникола Леонардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Лацио

13' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Дзанимачча Лука из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' О, нет. Из многообещающей позиции Дзанимачча Лука из команды Кремонезе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

11' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает с левой ноги!

7' Милинкович-Савич Сергей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Лацио

6' Emanuele Valeri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Кремонезе

2' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Emanuele Valeri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лацио начинает с центра поля