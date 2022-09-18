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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 7 Стадион:
Кремонезе
0:4
Конец матча
Лацио
0'
0:1
7' Гол
Иммобиле Чиро
0:2
21' Пенальти
Иммобиле Чиро
38' Желтая карточка
Казале Николо
0:3
45' Гол
Милинкович-Савич Сергей
74' Желтая карточка
Васкес Хоан
78' Желтая карточка
Маурицио Сарри
0:4
79' Гол
Педро Родригес
90'+4
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
Удар Романьоли в штангу (видео)....
0:4. Гол Педро (видео). Чемпиона...
0:3. Гол Сергея Милинкович-Савич...
0:2. Гол с пенальти Чиро Иммобил...
0:1. Гол Чиро Иммобиле (видео). ...

Ход матча

7'
0:1
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
21'
0:2
Иммобиле Чиро
28'
Бьянкетти Маттео
Кирикеш Влад
 
38'
 
Казале Николо
45'
0:3
Милинкович-Савич Сергей
46'
Аскасибар Сантьяго
Эскаланте Гонсало
 
46'
Васкес Хоан
Лочошвили Лука
 
57'
 
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
57'
 
Романьоли Алессио
Казале Николо
63'
Пикель Шарль
Мейте Суалихо
 
66'
 
Альберто Луис
Весино Матиас
74'
Васкес Хоан
 
78'
 
Маурицио Сарри
78'
 
Башич Тома
Милинкович-Савич Сергей
78'
 
Хила Марио
Патрик
79'
0:4
Педро Родригес
(Иммобиле Чиро)
80'
Миланезе Томмазо
Дзанимачча Лука
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 10 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Кремонезе 1.7% (2)
X 6.6% (8)
Лацио 91.7% (111)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Ионуц
Андрей
Раду
4
Айву
Эмануэль
21
Кирикеш
Влад
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
32
Эскаланте
Гонсало
28
Мейте
Суалихо
98
Дзанимачча
Лука
90
Дессерс
Сириль
77
Окереке
Давид
94
Проведель
Иван
23
Хюсай
Эльсейд
4
Патрик
15
Казале
Николо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
5
Весино
Матиас
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Кремонезе
3-4-1-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Лацио

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.29
Буонаюто Кристиан 1 0.14
Серникола Леонардо 1 0.14
Валери Эмануэле 1 0.14
Эскаланте Гонсало 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 5 (1) 0.71
Педро Родригес 2 0.29
Альберто Луис 2 0.29
Милинкович-Савич Сергей 1 0.14
Андерсон Фелипе 1 0.14
Дзакканьи Маттиа 1 0.14

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Пикель Шарль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 2 0
Катальди Данило 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Марушич Адам 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
3
60%
4
33%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2
Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2
Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
2. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
3. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 4 0 3 13 - 11 12
8. Торино Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
12. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
13. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
14. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
15. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
16. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
18. Монца Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
10. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Хюсай Эльсейд ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Кремонезе пытается что-то создать.
  • 90'
    Аскасибар Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Лацио начинает контратаку
  • 90'
    Пикель Шарль ошибается в защите.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Кремонезе 1.7% (2)
    X 6.6% (8)
    Лацио 91.7% (111)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Кремонезе 0:4 Лацио

    Исход игры
    Кремонезе
    1.7% (2)
    Ничья
    6.6% (8)
    Лацио
    91.7% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (69)
    Меньше
    40% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    62.61% (72)
    Нет
    37.39% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    46.3% (56)
    0:2 Лацио
    17.4% (21)
    0:1 Лацио
    15.7% (19)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    1:3 Лацио
    5% (6)
    2:1 Кремонезе
    1.7% (2)
    0:3 Лацио
    1.7% (2)
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