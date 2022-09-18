Тур: 7 Стадион: Джованни Цини
0'
0:1
7' ГолИммобиле Чиро
0:2
21' ПенальтиИммобиле Чиро
38' Желтая карточкаКазале Николо
0:3
45' ГолМилинкович-Савич Сергей
74' Желтая карточкаВаскес Хоан
78' Желтая карточкаМаурицио Сарри
0:4
79' ГолПедро Родригес
90'+4
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Ход матча
7'
21'
0:2
38'
45'
74'
78'
78'
79'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
10 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Лацио
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|2
|0.29
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.14
|Серникола Леонардо
|1
|0.14
|Валери Эмануэле
|1
|0.14
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|5 (1)
|0.71
|Педро Родригес
|2
|0.29
|Альберто Луис
|2
|0.29
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.14
|Андерсон Фелипе
|1
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.14
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Хоан
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
3
60%
4
33%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2
Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2
Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кремонезе 0:4 Лацио
Исход игры
Кремонезе
1.7% (2)
Ничья
6.6% (8)
Лацио
91.7% (111)
Тотал 2.5
Больше
60% (69)
Меньше
40% (46)
Обе команды забьют
Да
62.61% (72)
Нет
37.39% (43)
Популярный счёт
1:2 Лацио
46.3% (56)
0:2 Лацио
17.4% (21)
0:1 Лацио
15.7% (19)
1:1 Ничья
5% (6)
1:3 Лацио
5% (6)
2:1 Кремонезе
1.7% (2)
0:3 Лацио
1.7% (2)
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