Стадион: Stadion Dyskobolii
2:2
Конец матча
0'
1:0
28' ГолГжесик Ян
1:1
33' ГолДолежал Мартин
1:2
67' ГолRafal Adamski
2:2
71' ГолЗреляк Адам
75' Желтая карточкаЗреляк Адам
79' Желтая карточкаШмыт Каетан
90'+4
Ход матча
28'
1:0
33'
1:1
67'
1:2
71'
2:2
75'
79'
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Нападающий
-
10 Коррин МиланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Варта Познань
Заглембе Любин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|4
|0.44
|Журавски Мачей
|1
|0.11
|Шимонович Давид
|1
|0.11
|Гжесик Ян
|1
|0.11
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.11
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Lakomy
|1
|0.11
|Долежал Мартин
|1
|0.11
|Маковский Томаш
|1
|0.11
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.11
|Rafal Adamski
|1
|0.11
|Бохар Дамьян
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Купчак Матеуш
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Шмыт Каетан
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1
Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1
Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|2.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Погонь Щецин
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Краковия
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|6.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|10.
|Корона Кельце
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|11.
|Видзев Лодзь
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|12.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|13.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|14.
|Пяст
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|15.
|Гурник Забже
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|16.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|17.
|Медзь
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|3.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|7
|1
|2
|2.
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|5
|1
|3
|3.
|Краковия
|Ракочи Михал
|4
|0
|1
|4.
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|4
|1
|1
|5.
|Варта Познань
|Зреляк Адам
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|0
|2.
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|0
|3.
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|0
|4.
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4
|0
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|4
|0