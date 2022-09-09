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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Варта Познань
2:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
28' Гол
Гжесик Ян
1:1
33' Гол
Долежал Мартин
1:2
67' Гол
Rafal Adamski
2:2
71' Гол
Зреляк Адам
75' Желтая карточка
Зреляк Адам
79' Желтая карточка
Шмыт Каетан
90'+4
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
22
Konrad
Matuszewski
8
Мяйнпя
Нило
21
Купчак
Матеуш
6
Журавски
Мачей
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
99
Lukasz
Lakomy
6
Маковский
Томаш
9
Гаприндашвили
Торнике
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
15
Долежал
Мартин
Варта Познань
3-4-2-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Заглембе Любин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Э
0:4
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
3:0
ВД
1:2
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.44
Журавски Мачей 1 0.11
Шимонович Давид 1 0.11
Гжесик Ян 1 0.11
Копчински Михал 1 (1) 0.11
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Lakomy 1 0.11
Долежал Мартин 1 0.11
Маковский Томаш 1 0.11
Гаприндашвили Торнике 1 0.11
Rafal Adamski 1 0.11
Бохар Дамьян 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Копчински Михал 1 0
Купчак Матеуш 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Иванов Роберт 1 0
Гжесик Ян 1 0
Шмыт Каетан 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Маковский Томаш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Koki Hinokio 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1
Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1
Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 8 5 2 1 20 - 8 17
2. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Краковия 8 4 1 3 11 - 6 13
6. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
9. Лех 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
11. Видзев Лодзь 8 3 1 4 9 - 10 10
12. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
13. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
14. Пяст 7 3 0 4 7 - 7 9
15. Гурник Забже 7 2 3 2 9 - 9 9
16. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
17. Медзь 7 1 1 5 7 - 13 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
9. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
10. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
3. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Плоцк Альварес Давид 7 1 2
2. Висла Плоцк Вольски Рафал 5 1 3
3. Краковия Ракочи Михал 4 0 1
4. Сталь Мелец Доманьски Мацей 4 1 1
5. Варта Познань Зреляк Адам 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лехия Гданьск Налепа Михал 5 0
2. Шлёнск Ольсен Патрик 4 0
3. Легия Енджейчик Артур 4 0
4. Ягеллония Цэру Богдан 4 0
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Долежал Мартин бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Гжесик Ян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Варта Познань 2:2 Заглембе Любин онлайн

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