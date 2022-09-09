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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион: Зрители: 17031
Видзев Лодзь
2:0
Конец матча
Краковия
0'
1:0
4' Гол
Dominik Kun
16' Желтая карточка
Ракочи Михал
34' Желтая карточка
Шота Серафин
2:0
53' Пенальти
Ганоушек Марек
62' Желтая карточка
Ярошински Павел
90'+4
26
Равас
Генрих
5
Шота
Серафин
95
Стемпиньски
Мариуш
33
Кройцриглер
Мартин
8
Данеляк
Кароль
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
92
Нунеш
Фабиу
29
Зьявиньски
Лукаш
9
Санчез
Джорди
10
Летневски
Юлиуш
23
Немчикски
Карол
85
Яблонски
Давид
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
8
Хебо
Матиас
3
Сиплак
Михал
11
Ракочи
Михал
71
Patryk
Makuch
10
Коноплянка
Евгений
Видзев Лодзь
3-4-3
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Краковия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:2
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:2
OE
1:0
КЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.44
Липски Патрик 2 0.22
Санчез Джорди 2 0.22
Данеляк Кароль 1 0.11
Dominik Kun 1 0.11
Ганоушек Марек 1 (1) 0.11
Нунеш Фабиу 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Ernest Terpilowski 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 4 0.44
Patryk Makuch 2 (1) 0.22
Хебо Матиас 1 0.11
Коноплянка Евгений 1 0.11
Кялльман Беньямин 1 0.11
Лосаж Флорьян 1 0.11
Сиплак Михал 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0
Мишор Якуб 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шота Серафин 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 2 1
Какабадзе Отар 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Югас Якуб 2 0
Сиплак Михал 2 0
Ракочи Михал 2 0
Takuto Oshima 2 0
Ярошински Павел 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Мишор Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1
Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1
Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 8 5 2 1 20 - 8 17
2. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
5. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
6. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
7. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
8. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Лех 7 3 1 3 8 - 7 10
11. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
13. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
14. Пяст 7 3 0 4 7 - 7 9
15. Гурник Забже 7 2 3 2 9 - 9 9
16. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
17. Медзь 7 1 1 5 7 - 13 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
9. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
10. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
3. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
12. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
13. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Плоцк Альварес Давид 7 1 2
2. Висла Плоцк Вольски Рафал 5 1 3
3. Краковия Ракочи Михал 4 0 1
4. Сталь Мелец Доманьски Мацей 4 1 1
5. Варта Познань Зреляк Адам 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лехия Гданьск Налепа Михал 5 0
2. Шлёнск Ольсен Патрик 4 0
3. Легия Енджейчик Артур 4 0
4. Ягеллония Цэру Богдан 4 0
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Шота Серафин получил желтую карточку от судьи
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