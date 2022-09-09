Стадион: Видзев Зрители: 17031
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолDominik Kun
16' Желтая карточкаРакочи Михал
34' Желтая карточкаШота Серафин
2:0
53' ПенальтиГаноушек Марек
62' Желтая карточкаЯрошински Павел
90'+4
Ход матча
4'
1:0
16'
34'
53'
2:0
62'
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
88
Родин
Матай
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Видзев Лодзь
Краковия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.44
|Липски Патрик
|2
|0.22
|Санчез Джорди
|2
|0.22
|Данеляк Кароль
|1
|0.11
|Dominik Kun
|1
|0.11
|Ганоушек Марек
|1 (1)
|0.11
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|4
|0.44
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.22
|Хебо Матиас
|1
|0.11
|Коноплянка Евгений
|1
|0.11
|Кялльман Беньямин
|1
|0.11
|Лосаж Флорьян
|1
|0.11
|Сиплак Михал
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
|Мишор Якуб
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шота Серафин
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Takuto Oshima
|2
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1
Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1
Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|2.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Погонь Щецин
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|7.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|8.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|11.
|Корона Кельце
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|13.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|14.
|Пяст
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|15.
|Гурник Забже
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|16.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|17.
|Медзь
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|10.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|3.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|12.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|13.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|7
|1
|2
|2.
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|5
|1
|3
|3.
|Краковия
|Ракочи Михал
|4
|0
|1
|4.
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|4
|1
|1
|5.
|Варта Познань
|Зреляк Адам
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|0
|2.
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|0
|3.
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|0
|4.
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4
|0
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|4
|0