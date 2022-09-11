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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Медзь
0:0
Первый тайм: 12'
Корона Кельце
0'
Лучшие коэффициенты
Медзь
Ничья
Корона Кельце
2.16
3.42
3.95
Все Коэффициенты
1
Pawel
Lenarcik
2
Хулио
Карлос
25
Миюшкович
Неманья
5
Гюлен
Левент
3
Матыня
Хуберт
19
Jeronimo
Cacciabue
8
Чука
Виктор
9
Нарсинг
Лусиано
10
Домингес
Максим
79
Olaf
Kobacki
7
Энрикес
Анхело
1
Форенц
Конрад
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
11
Серпина
Лукаш
7
Jakub
Lukowski
20
Шпаковски
Марчин
22
Дея
Адам
17
Dawid
Blanik
18
Bartosz
Spiaczka
99
Шикавка
Евгений
Медзь
4-2-3-1
Корона Кельце
4-4-2

История личных встреч

Медзь
Корона Кельце

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ЭГБ
0:0
Э
0:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 2 (1) 0.25
Olaf Kobacki 1 0.13
Нарсинг Лусиано 1 0.13
Чука Виктор 1 0.13
Marcej Sliwa 1 0.13
Santiago Naveda 1 0.13
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Домингес Максим 0 0
Матыня Хуберт 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.44
Jakub Lukowski 2 0.22
Dawid Blanik 2 0.22
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матыня Хуберт 2 1
Хулио Карлос 3 0
Миюшкович Неманья 1 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Olaf Kobacki 2 0
Santiago Naveda 0 1
Матушек Шимон 1 0
Ауртенече Йон 1 0
Энрикес Анхело 1 0
Домингес Максим 1 0
Гюлен Левент 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0
Jeronimo Cacciabue 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 1 1
Петров Кирилл 2 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Milos Trojak 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Дея Адам 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Такач Далибор 1 0
Adrian Danek 1 0
Зебич Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1
Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1
Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Радомьяк Радом 9 4 2 3 11 - 10 14
5. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
6. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Шлёнск 9 3 3 3 8 - 12 12
10. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Корона Кельце 0:0 9 3 2 4 9 - 9 11
12. Лех 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
14. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
15. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Медзь 0:0 8 1 2 5 7 - 13 5
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Корона Кельце 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
7. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 0:0 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Краковия Ракочи Михал 4 (1)
Сталь Мелец Доманьски Мацей 5 (1)
Пяст Вильчек Камиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Ягеллония Цэру Богдан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Медзь
Ничья
Корона Кельце
2.16
3.42
3.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Медзь 0:0 Корона Кельце онлайн

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