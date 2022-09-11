Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego
2:2
Конец матча
0'
1:0
30' ГолЭнрикес Анхело
30' Желтая карточкаФоренц Конрад
40' Желтая карточкаШпаковски Марчин
44' Желтая карточкаJeronimo Cacciabue
1:1
53' ГолJakub Lukowski
68' Желтая карточкаСерпина Лукаш
75' Желтая карточкаМиюшкович Неманья
2:1
80' ПенальтиЭнрикес Анхело
2:2
83' ГолПетров Кирилл
88' Желтая карточкаКильб Яцек
90' Желтая карточкаПетров Кирилл
90'+4
Ход матча
30'
30'
40'
53'
1:1
68'
80'
2:1
83'
2:2
88'
90'
79
Olaf
Kobacki
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
22
Дея
Адам
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Olaf KobackiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
70 Marcej Sliwa
-
-
-
Главный тренер: Wojciech Lobodzinski
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adrian DanekЗащитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
76 Hubert Szulc
-
87 Rafal Mamla
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
История личных встреч
Медзь
Корона Кельце
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|4 (2)
|0.5
|Olaf Kobacki
|1
|0.13
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.13
|Чука Виктор
|1
|0.13
|Marcej Sliwa
|1
|0.13
|Santiago Naveda
|1
|0.13
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Домингес Максим
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.44
|Jakub Lukowski
|3
|0.33
|Dawid Blanik
|2
|0.22
|Петров Кирилл
|1
|0.11
|Кильб Яцек
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матыня Хуберт
|2
|1
|Миюшкович Неманья
|2
|1
|Хулио Карлос
|3
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|Olaf Kobacki
|2
|0
|Santiago Naveda
|0
|1
|Матушек Шимон
|1
|0
|Ауртенече Йон
|1
|0
|Энрикес Анхело
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Кирилл
|3
|0
|Балич Саша
|1
|1
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Форенц Конрад
|1
|0
|Дея Адам
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Adrian Danek
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Шпаковски Марчин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
5
45%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1
Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1
Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|5.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|6.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|8.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Шлёнск
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|10.
|Лех
|1:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|14.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|15.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Медзь
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Лех
|1:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Погонь Щецин
|1:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Лех
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Краковия
|Ракочи Михал
|4 (1)
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|5 (1)
|Пяст
|Вильчек Камиль
|4
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4