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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Погонь Щецин
1:1
Первый тайм: 43'
Лех

Ход матча

8'
Ковальчик Себастьян
1:0
20'
1:1
Исхак Микаэль
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Лех
3.30
3.49
2.75
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
8
Дабровски
Дамьян
9
Алмквист
Понтус
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
21
Скурась
Михал
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
17
Шимчак
Филип
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
Погонь Щецин
4-1-4-1
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Лех

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

30 матчей

26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:4
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
1:1
ЭГА
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
К
3:0
ЭГА
2:0
К
0:1
К
3:0
Э
0:3
Э
3:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 2 0.22
Дабровски Дамьян 2 0.22
Алмквист Понтус 2 0.22
Захович Лука 2 0.22
Бичахчян Ваан 2 0.22
Ковальчик Себастьян 1 0.11
Ленговски Матеуш 1 0.11
Смолиньски Кацпер 1 0.11
Салес Жеан Карлос 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 3 (1) 0.38
Скурась Михал 2 0.25
Квеквескири Ника 1 0.13
Амарал Жоау 1 0.13
Вельде Кристоффер 1 0.13
Соуза Афонсу 1 0.13
Перейра Жоэл III 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Шимчак Филип 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Стипица Данте 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Малец Мариуш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 2 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Дуглас Барри 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Скурась Михал 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
17%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
56%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2
Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2
Лех
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0
Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Погонь Щецин 1:1 9 5 2 2 14 - 9 17
4. Радомьяк Радом 9 4 2 3 11 - 10 14
5. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
6. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Шлёнск 9 3 3 3 8 - 12 12
10. Лех 1:1 8 3 2 3 9 - 8 11
11. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Корона Кельце 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
14. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
15. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Медзь 8 1 2 5 9 - 15 5
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:1 5 3 2 0 9 - 4 11
2. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Лех 1:1 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Погонь Щецин 1:1 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Лех 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
11. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
12. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Краковия Ракочи Михал 4 (1)
Сталь Мелец Доманьски Мацей 5 (1)
Пяст Вильчек Камиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Ягеллония Цэру Богдан 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Лех
3.30
3.49
2.75
Все Коэффициенты
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