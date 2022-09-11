Стадион: Stadion Florian Krygier
1:1
Первый тайм: 43'
Ход матча
8'
20'
1:1
23
Цех
Бенедикт
10
Захович
Лука
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Погонь Щецин
Лех
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
30 матчей
26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|2
|0.22
|Дабровски Дамьян
|2
|0.22
|Алмквист Понтус
|2
|0.22
|Захович Лука
|2
|0.22
|Бичахчян Ваан
|2
|0.22
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.11
|Ленговски Матеуш
|1
|0.11
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|3 (1)
|0.38
|Скурась Михал
|2
|0.25
|Квеквескири Ника
|1
|0.13
|Амарал Жоау
|1
|0.13
|Вельде Кристоффер
|1
|0.13
|Соуза Афонсу
|1
|0.13
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
|Шимчак Филип
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|2
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Вельде Кристоффер
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
17%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
56%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2
Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2
Лех
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0
Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|5.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|6.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|8.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Шлёнск
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|10.
|Лех
|1:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|14.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|15.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Медзь
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Лех
|1:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Погонь Щецин
|1:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Лех
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Краковия
|Ракочи Михал
|4 (1)
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|5 (1)
|Пяст
|Вильчек Камиль
|4
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4