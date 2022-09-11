Стадион: Stadion Rakow
0'
1:0
30' ПенальтиИви Лопес
38' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
47' Желтая карточкаТудор Фран
52' Желтая карточкаСварнас Стратос
68' Желтая карточкаСлиш Бартош
2:0
79' ГолНовак Бартош
3:0
90' ГолПясецки Фабиан
4:0
90' ГолНовак Бартош
90'+7
Ход матча
30'
1:0
47'
52'
68'
79'
2:0
90'
3:0
90'
4:0
23
Кун
Патрик
55
Чиж
Шимон
11
Иви
Лопес
20
Мучи
Эрнест
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
28
Баку
Макана
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Ракув
Легия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|4
|0.5
|Пясецки Фабиан
|3
|0.38
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.25
|Иви Лопес
|2 (2)
|0.25
|Гутковский Владислав
|1
|0.13
|Кочергин Владислав
|1
|0.13
|Сореску Деян
|1
|0.13
|Сварнас Стратос
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|2
|0.22
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.22
|Младенович Филип
|1
|0.11
|Капустка Бартош
|1
|0.11
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.11
|Роуз Линдси
|1
|0.11
|Карлитос Карлос
|1
|0.11
|Августиняк Рафал
|1
|0.11
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.11
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Арсенич Зоран
|3
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|3
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
6
67%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
5
36%
4
36%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0
Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3
Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2
Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|2.
|Погонь Щецин
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|3.
|Легия
|9
|5
|2
|2
|11 - 11
|17
|4.
|Ракув
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|8.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Шлёнск
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|10.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|11.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|14.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|15.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Медзь
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Краковия
|Ракочи Михал
|4 (1)
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|5 (1)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4