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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Ракув
4:0
Конец матча
Легия
0'
1:0
30' Пенальти
Иви Лопес
38' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
47' Желтая карточка
Тудор Фран
52' Желтая карточка
Сварнас Стратос
68' Желтая карточка
Слиш Бартош
2:0
79' Гол
Новак Бартош
3:0
90' Гол
Пясецки Фабиан
4:0
90' Гол
Новак Бартош
90'+7
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
23
Кун
Патрик
55
Чиж
Шимон
66
Папаниколау
Яннис
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
1
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
8
Августиняк
Рафал
17
Навроцкий
Майк
25
Младенович
Филип
20
Мучи
Эрнест
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
28
Баку
Макана
19
Карлитос
Карлос
Ракув
3-4-2-1
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Легия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:0
Э
1:1
Э
2:3
С
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 4 0.5
Пясецки Фабиан 3 0.38
Вдовяк Матеуш 2 0.25
Иви Лопес 2 (2) 0.25
Гутковский Владислав 1 0.13
Кочергин Владислав 1 0.13
Сореску Деян 1 0.13
Сварнас Стратос 0 0
Тудор Фран 0 0
Чиж Шимон 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 2 0.22
Вшолек Павел 2 (1) 0.22
Младенович Филип 1 0.11
Капустка Бартош 1 0.11
Йоханссон Маттиас 1 0.11
Роуз Линдси 1 0.11
Карлитос Карлос 1 0.11
Августиняк Рафал 1 0.11
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.11
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раковитан Богдан 4 0
Тудор Фран 3 0
Арсенич Зоран 3 0
Кун Патрик 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Берггрен Густав 1 0
Сореску Деян 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Капустка Бартош 3 0
Жозуэ Филипе 3 0
Младенович Филип 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Харатин Игорь 1 0
Слиш Бартош 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Баку Макана 1 0
Кастрати Лирим 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
6
67%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
5
36%
4
36%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0
Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3
Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2
Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
2. Погонь Щецин 9 5 2 2 15 - 10 17
3. Легия 9 5 2 2 11 - 11 17
4. Ракув 8 5 1 2 15 - 9 16
5. Радомьяк Радом 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Шлёнск 9 3 3 3 8 - 12 12
10. Лех 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Корона Кельце 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
14. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
15. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Медзь 8 1 2 5 9 - 15 5
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
7. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
3. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
7. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Лех 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
12. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Краковия Ракочи Михал 4 (1)
Сталь Мелец Доманьски Мацей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Ягеллония Цэру Богдан 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Йоханссон Маттиас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Иви Лопес из команды Ракув забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ракув 4:0 Легия онлайн

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