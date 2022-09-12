Стадион: Городской стадион Белостока
4:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаРоманчук Тарас
1:0
32' ГолИмас Хесус
2:0
37' ГолГуаль Марк
3:0
40' ГолГуаль Марк
63' Желтая карточкаMilosz Matysik
4:0
65' ГолИмас Хесус
86' Желтая карточкаDavid Poreba
90'+3
Ход матча
29'
32'
1:0
37'
2:0
40'
3:0
63'
65'
4:0
86'
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
8
Нене
III
10
Черных
Фёдор
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
59
Ващук
Богдан
99
Said
Hamulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
-
28 Гуаль МаркЗащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Озга МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданНападающий
-
99 Said HamulicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дудек МатеушВратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мак МатеушНападающий
-
15 David Poreba
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Ягеллония
Сталь Мелец
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|5
|0.56
|Гуаль Марк
|4 (1)
|0.44
|Нене III
|2
|0.22
|Mateusz Kowalski
|1
|0.11
|Бортничук Мачей
|1
|0.11
|Настич Боян
|0
|0
|Черных Фёдор
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.44
|Said Hamulic
|3
|0.33
|Piotr Wlazlo
|2
|0.22
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.11
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Гербовски Фридерик
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Имас Хесус
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Milosz Matysik
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Fabian Hiszpanski
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Bartosz Mrozek
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
22%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1
Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|2.
|Погонь Щецин
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|3.
|Легия
|9
|5
|2
|2
|11 - 11
|17
|4.
|Ракув
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|7.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|8.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|13 - 10
|12
|10.
|Шлёнск
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|11.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|14.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|16.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|17.
|Медзь
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|3.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|4.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|5 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4