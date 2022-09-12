  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Ягеллония
4:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
29' Желтая карточка
Романчук Тарас
1:0
32' Гол
Имас Хесус
2:0
37' Гол
Гуаль Марк
3:0
40' Гол
Гуаль Марк
63' Желтая карточка
Milosz Matysik
4:0
65' Гол
Имас Хесус
86' Желтая карточка
David Poreba
90'+3
1
Аломерович
Златан
36
Jakub
Lewicki
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
28
Гуаль
Марк
6
Романчук
Тарас
11
Имас
Хесус
5
Настич
Боян
8
Нене
III
10
Черных
Фёдор
14
Пржикрыл
Томаш
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
32
Гербовски
Фридерик
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
59
Ващук
Богдан
99
Said
Hamulic
7
Доманьски
Мацей
Ягеллония
4-1-4-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония
Сталь Мелец

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 5 0.56
Гуаль Марк 4 (1) 0.44
Нене III 2 0.22
Mateusz Kowalski 1 0.11
Бортничук Мачей 1 0.11
Настич Боян 0 0
Черных Фёдор 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 4 (1) 0.44
Said Hamulic 3 0.33
Piotr Wlazlo 2 0.22
Касперкевич Аркадиуш 1 0.11
Лебедински Миколай 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Гербовски Фридерик 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Имас Хесус 3 0
Нене III 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Романчук Тарас 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Milosz Matysik 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 2 0
Piotr Wlazlo 2 0
Fabian Hiszpanski 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Касперкевич Аркадиуш 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0
Гербовски Фридерик 1 0
David Poreba 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
22%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1
Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
2. Погонь Щецин 9 5 2 2 15 - 10 17
3. Легия 9 5 2 2 11 - 11 17
4. Ракув 8 5 1 2 15 - 9 16
5. Радомьяк Радом 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
7. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Ягеллония 9 3 3 3 13 - 10 12
10. Шлёнск 9 3 3 3 8 - 12 12
11. Лех 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
13. Корона Кельце 9 3 2 4 11 - 11 11
14. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
16. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
17. Медзь 8 1 2 5 9 - 15 5
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
10. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Пяст 3 2 0 1 6 - 2 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
3. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
4. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Лех 3 1 2 0 6 - 3 5
12. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Имас Хесус 5 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Ягеллония Цэру Богдан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ягеллония 4:0 Сталь Мелец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     