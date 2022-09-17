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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

ФК Кубань
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 65
ФК Кубань 20% (13)
X 23.1% (15)
Арсенал Тула 56.9% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Арсенал Тула
3.95
3.54
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

ФК Кубань
Арсенал Тула

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Архипов Артём 2 0.22
Мосейчук Илья 2 0.22
Чуканов Андреа 1 0.11
Махатадзе Георгий 1 0.11
Сидоров Максим 1 (1) 0.11
Абдоков Нури 1 (1) 0.11
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 4 0.44
Панченко Кирилл 4 (1) 0.44
Ткачёв Сергей 3 0.33
Алиев Камран 2 0.22
Яковлев Михаил 1 0.11
Кайнов Максим 1 0.11

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 4 0
Хомуха Иван 3 0
Байрыев Азат 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Сидоров Максим 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Голосов Илья 2 0
Ткачук Денис 1 0
Архипов Артём 1 0
Абдоков Нури 1 0
Гудков Ян 1 0
Родин Даниил 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 2 1
Мануйлов Роман 3 0
Панченко Кирилл 1 1
Луценко Евгений 2 0
Григалава Гиа 1 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Григорян Арутюн 1 0
Изотов Роман 1 0
Бакалюк Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
38%
6
40%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2
Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. КАМАЗ Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Балтика Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
4. Енисей Заявка 9 4 4 1 14 - 12 16
5. Арсенал Тула Заявка 9 4 4 1 15 - 9 16
6. Рубин Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Волгарь Заявка 9 4 3 2 7 - 5 15
8. Нефтехимик Заявка 9 4 2 3 9 - 6 14
9. Динамо Махачкала Заявка 9 3 5 1 8 - 6 14
10. Шинник Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
11. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
12. СКА-Хабаровск Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
13. Уфа Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
14. Велес Москва Заявка 9 3 0 6 9 - 13 9
15. ФК Кубань Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
16. Родина Москва Заявка 9 1 4 4 9 - 13 7
17. Акрон Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Волга Ульяновск Заявка 9 1 1 7 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
2. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Енисей Заявка 4 3 1 0 8 - 5 10
4. Рубин Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
5. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
6. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Алания Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. КАМАЗ Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
11. Нефтехимик Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
12. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Родина Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Нефтехимик Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Динамо Махачкала Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
8. Балтика Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Акрон Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
13. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Волгарь Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Шинник Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. СКА-Хабаровск Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Алания Галоян Артур 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
ФК Кубань Безденежных Игорь 4
СКА-Хабаровск Сугробов Владимир 4
Уфа Плиев Константин 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Кубань - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2022, осталось 2 дня 4 часа 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 65
    ФК Кубань 20% (13)
    X 23.1% (15)
    Арсенал Тула 56.9% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.95
    3.54
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФК Кубань - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Кубань - Арсенал Тула

    Исход игры
    ФК Кубань
    20% (13)
    Ничья
    23.1% (15)
    Арсенал Тула
    56.9% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (32)
    Меньше
    48.39% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (46)
    Нет
    25.81% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    36.9% (24)
    1:1 Ничья
    21.5% (14)
    0:1 Арсенал Тула
    9.2% (6)
    0:2 Арсенал Тула
    6.2% (4)
    1:0 ФК Кубань
    6.2% (4)
    2:1 ФК Кубань
    6.2% (4)
    2:0 ФК Кубань
    3.1% (2)
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    ФК Кубань
    Арсенал Тула
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