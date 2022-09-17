Позже
История личных встреч
ФК Кубань
Арсенал Тула
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Архипов Артём
|2
|0.22
|Мосейчук Илья
|2
|0.22
|Чуканов Андреа
|1
|0.11
|Махатадзе Георгий
|1
|0.11
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.11
|Абдоков Нури
|1 (1)
|0.11
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|4
|0.44
|Панченко Кирилл
|4 (1)
|0.44
|Ткачёв Сергей
|3
|0.33
|Алиев Камран
|2
|0.22
|Яковлев Михаил
|1
|0.11
|Кайнов Максим
|1
|0.11
Карточки
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|4
|0
|Хомуха Иван
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Мосейчук Илья
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Ткачук Денис
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
|Абдоков Нури
|1
|0
|Гудков Ян
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|2
|1
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Панченко Кирилл
|1
|1
|Луценко Евгений
|2
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Григорян Арутюн
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
38%
6
40%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2
Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Балтика
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 12
|16
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Волгарь
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|15
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|10.
|Шинник
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 12
|10
|13.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 13
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|2.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Алания
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
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|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Алания
|Галоян Артур
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|4
|СКА-Хабаровск
|Сугробов Владимир
|4
|Уфа
|Плиев Константин
|4
Прогнозы на матч ФК Кубань - Арсенал Тула
Исход игры
ФК Кубань
20% (13)
Ничья
23.1% (15)
Арсенал Тула
56.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (32)
Меньше
48.39% (30)
Обе команды забьют
Да
74.19% (46)
Нет
25.81% (16)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
36.9% (24)
1:1 Ничья
21.5% (14)
0:1 Арсенал Тула
9.2% (6)
0:2 Арсенал Тула
6.2% (4)
1:0 ФК Кубань
6.2% (4)
2:1 ФК Кубань
6.2% (4)
2:0 ФК Кубань
3.1% (2)
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