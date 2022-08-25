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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ингулец
0:1
Перерыв
Александрия
0'
8' Желтая карточка
Bogdan Kobzar
20' Желтая карточка
Третьяков Максим
0:1
22' Пенальти
Рыбалка Сергей

Ход матча

8'
 
Bogdan Kobzar
20'
 
Третьяков Максим
22'
0:1
Рыбалка Сергей
Прогнозы 101
Ингулец 16.8% (17)
X 38.6% (39)
Александрия 44.6% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Александрия
4.01
5.80
2.04
Все Коэффициенты
13
Кучер
Даниил
33
Нагиев
Дмитрий
60
Поспелов
Дмитрий
21
Ченбай
Сергей
44
Сакив
Тарас
15
Коробенко
Андрей
23
Кучеренко
Александр
10
Козак
Александр
8
Клименко
Владислав
11
Viktor
Bliznichenko
5
Запорожец
Евгений
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
2
Мельник
Александр
4
Бабогло
Владислав
29
Цуриков
Андрей
9
Калитвинцев
Владислав
37
Рыбалка
Сергей
15
Волошин
Викентий
27
Демченко
Александр
10
Третьяков
Максим
73
Bogdan
Kobzar
Ингулец
Александрия

История личных встреч

Ингулец
Александрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рыбалка Сергей 1 (1) 1

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Третьяков Максим 1 0
Bogdan Kobzar 1 0

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0
Александрия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2
Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Александрия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ингулец 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ворскла 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Металлист-1925 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Александрия 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Верес 0 - 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ингулец 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ингулец 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Черноморец Од 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Рыбалка Сергей из команды Александрия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    20'
    Третьяков Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Bogdan Kobzar получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 101
Ингулец 16.8% (17)
X 38.6% (39)
Александрия 44.6% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Александрия
4.01
5.80
2.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ингулец 0:1 Александрия онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 0:1 Александрия

Исход игры
Ингулец
16.8% (17)
Ничья
38.6% (39)
Александрия
44.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
21.21% (21)
Меньше
78.79% (78)
Обе команды забьют
Да
55.56% (55)
Нет
44.44% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (35)
0:1 Александрия
22.8% (23)
1:2 Александрия
12.9% (13)
1:0 Ингулец
8.9% (9)
2:1 Ингулец
6.9% (7)
0:2 Александрия
5.9% (6)
0:0 Ничья
4% (4)
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Ингулец
Александрия
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