Стадион: Inhulets Stadium
1:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаBogdan Kobzar
20' Желтая карточкаТретьяков Максим
0:1
22' ПенальтиРыбалка Сергей
0:2
49' ГолЦуриков Андрей
60' Желтая карточкаДемченко Александр
1:2
61' ГолКучеренко Александр
66' Желтая карточкаViktor Bliznichenko
90' Желтая карточкаРыбалка Сергей
90'+9
Ход матча
20'
22'
0:1
49'
61'
90'
13
Кучер
Даниил
44
Сакив
Тарас
- Основной состав
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
История личных встреч
Ингулец
Александрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кучеренко Александр
|1
|1
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|1
|1
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|1
|Волошин Викентий
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0
Александрия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2
Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Металлист-1925
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Верес
|0
|-
|0
|14.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Черноморец Од
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Ингулец 1:2 Александрия
Исход игры
Ингулец
16.8% (17)
Ничья
38.6% (39)
Александрия
44.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
21.21% (21)
Меньше
78.79% (78)
Обе команды забьют
Да
55.56% (55)
Нет
44.44% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (35)
0:1 Александрия
22.8% (23)
1:2 Александрия
12.9% (13)
1:0 Ингулец
8.9% (9)
2:1 Ингулец
6.9% (7)
0:2 Александрия
5.9% (6)
0:0 Ничья
4% (4)
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