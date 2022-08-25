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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ингулец
1:2
Конец матча
Александрия
0'
8' Желтая карточка
Bogdan Kobzar
20' Желтая карточка
Третьяков Максим
0:1
22' Пенальти
Рыбалка Сергей
0:2
49' Гол
Цуриков Андрей
60' Желтая карточка
Демченко Александр
1:2
61' Гол
Кучеренко Александр
66' Желтая карточка
Viktor Bliznichenko
90' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
90'+9
13
Кучер
Даниил
33
Нагиев
Дмитрий
60
Поспелов
Дмитрий
21
Ченбай
Сергей
44
Сакив
Тарас
15
Коробенко
Андрей
23
Кучеренко
Александр
10
Козак
Александр
8
Клименко
Владислав
11
Viktor
Bliznichenko
5
Запорожец
Евгений
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
2
Мельник
Александр
4
Бабогло
Владислав
29
Цуриков
Андрей
9
Калитвинцев
Владислав
37
Рыбалка
Сергей
15
Волошин
Викентий
27
Демченко
Александр
10
Третьяков
Максим
73
Bogdan
Kobzar
Ингулец
Александрия

История личных встреч

Ингулец
Александрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кучеренко Александр 1 1
Viktor Bliznichenko 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 1 1
Рыбалка Сергей 1 (1) 1
Волошин Викентий 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Viktor Bliznichenko 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбалка Сергей 1 0
Третьяков Максим 1 0
Демченко Александр 1 0
Bogdan Kobzar 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0
Александрия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2
Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ворскла 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Металлист-1925 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Верес 0 - 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Черноморец Од 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Рыбалка Сергей из команды Александрия забивает с точки!
    • Желтая карточка
      20'
      Третьяков Максим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Bogdan Kobzar получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 101
    Ингулец 16.8% (17)
    X 38.6% (39)
    Александрия 44.6% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ингулец 1:2 Александрия онлайн

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    Прогнозы на матч Ингулец 1:2 Александрия

    Исход игры
    Ингулец
    16.8% (17)
    Ничья
    38.6% (39)
    Александрия
    44.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.21% (21)
    Меньше
    78.79% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (55)
    Нет
    44.44% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (35)
    0:1 Александрия
    22.8% (23)
    1:2 Александрия
    12.9% (13)
    1:0 Ингулец
    8.9% (9)
    2:1 Ингулец
    6.9% (7)
    0:2 Александрия
    5.9% (6)
    0:0 Ничья
    4% (4)
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