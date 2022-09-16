Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Виктор Чуст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Команда Вальядолид играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вайссман Шон нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Перес Кике пробил со штрафного прямо в стенку

42' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Виктор Чуст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Кадис

40' Перес Кике не смог попасть в створ ударом издали

40' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

38' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Кадис

37' Оооо... вот это был удар! Вайссман Шон должен был забить с этой позиции.

37' Фреснеда Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Вайссман Шон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Фреснеда Иван из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Кадис

36' Перес Кике из команды Вальядолид наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

35' Виктор Чуст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Вальядолид

34' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

34' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Удар от ворот произведет Кадис

29' Олаза Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Назначен штрафной. Пострадал Плата Гонсало , его свалил Иван Алехо.

26' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лукас Перес из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Лукас Перес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Иван Алехо нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Виктор Чуст наказан за толчок Плата Гонсало

24' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лукас Перес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Лукас Перес пробил со штрафного прямо в стенку

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Вайссман Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Иван Алехо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Иван Алехо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Олаза Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Сан Эметерио Феде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Вальядолид

14' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Плано Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Иван Алехо наказан за толчок Роке Меса

6' Мончу Рамон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Плата Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Лукас Перес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Сан Эметерио Феде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вальядолид начинает с центра поля