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Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион: Зрители: 20295
Вальядолид
0:1
Конец матча
Кадис
0'
18' Желтая карточка
Мончу Рамон
28' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
53' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
75' Желтая карточка
Мари Хосе
79' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
0:1
90' Гол
Негредо Альваро
90'+5

Ход матча

18'
Мончу Рамон
 
28'
 
Эспино Альфонсо
46'
 
Алькарас Рубен
Окампо Брайан
53'
 
Сан Эметерио Феде
57'
 
Мари Хосе
Сан Эметерио Феде
61'
 
Бонгонда Тео
Алекс Фернандес
67'
Санчес Иван
Мончу Рамон
 
68'
Нарваес Хуан
Плано Оскар
 
71'
 
Сальдуа Хосеба
Карселен Исаак
71'
 
Негредо Альваро
Алехо Иван
75'
 
Мари Хосе
79'
 
Сальдуа Хосеба
82'
Малса Микаэль
Роке Меса
 
82'
Леон Серхио
Плата Гонсало
 
90'
Гвардиола Серхи
Вайссман Шон
 
90'
0:1
Негредо Альваро
(Сальдуа Хосеба)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вальядолид 83.5% (101)
X 14% (17)
Кадис 2.5% (3)
+1
выиграет Вальядолид, со счетом 1:0
да
Arii #
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Асенхо
Серхио
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
12
Олаза
Лукас
8
Мончу
Рамон
17
Роке
Меса
4
Перес
Кике
11
Плата
Гонсало
9
Вайссман
Шон
10
Плано
Оскар
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
24
Сан
Эметерио
Феде
8
Алекс
Фернандес
11
Алехо
Иван
7
Собрино
Рубен
14
Окампо
Брайан
15
Лукас
Перес
Вальядолид
4-3-3
Кадис
4-2-3-1

История личных встреч

Вальядолид
Кадис

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тухами Ануар 1 0.17
Вайссман Шон 1 0.17
Мончу Рамон 1 0.17
Роке Меса 0 0
Леон Серхио 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 1 0.17
Сальдуа Хосеба 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Мончу Рамон 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Перес Кике 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальдуа Хосеба 3 0
Алехо Иван 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Эспино Альфонсо 2 0
Лукас Перес 2 0
Мари Хосе 1 0
Сан Эметерио Феде 1 0
Хименес Фали 1 0
Чуст Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
75%
1
20%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
4
44%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
6
55%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1
Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2
Кадис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0
Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
3. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Осасуна Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
5. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
6. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Валенсия Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
13. Мальорка Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Альмерия Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Сельта Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
14. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Кадис не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вальядолид: 58%, Кадис: 42%.
  • 95'
    Санчес Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Кадис пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    94'
    Гвардиола Серхи задерживает мяч рукой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вальядолид 83.5% (101)
    X 14% (17)
    Кадис 2.5% (3)
    +1
    выиграет Вальядолид, со счетом 1:0
    да
    Arii #
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вальядолид 0:1 Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Вальядолид 0:1 Кадис

    Исход игры
    Вальядолид
    83.5% (101)
    Ничья
    14% (17)
    Кадис
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (45)
    Нет
    60.87% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Вальядолид
    40.5% (49)
    2:1 Вальядолид
    24% (29)
    2:0 Вальядолид
    14% (17)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    3:1 Вальядолид
    1.7% (2)
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