Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 20295
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаМончу Рамон
28' Желтая карточкаЭспино Альфонсо
53' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
75' Желтая карточкаМари Хосе
79' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
0:1
90' ГолНегредо Альваро
90'+5
Ход матча
18'
28'
75'
79'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
12
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
32
Чуст
Виктор
11
Алехо
Иван
15
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Плано ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
-
23 Тухами АнуарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нарваес ХуанНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
-
17 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вальядолид
Кадис
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тухами Ануар
|1
|0.17
|Вайссман Шон
|1
|0.17
|Мончу Рамон
|1
|0.17
|Роке Меса
|0
|0
|Леон Серхио
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|1
|0.17
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|Алехо Иван
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Эспино Альфонсо
|2
|0
|Лукас Перес
|2
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
75%
1
20%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
4
44%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
6
55%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1
Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2
Кадис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0
Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Альмерия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|4 (1)
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1 2
Прогнозы на матч Вальядолид 0:1 Кадис
Исход игры
Вальядолид
83.5% (101)
Ничья
14% (17)
Кадис
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
39.13% (45)
Нет
60.87% (70)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
40.5% (49)
2:1 Вальядолид
24% (29)
2:0 Вальядолид
14% (17)
1:1 Ничья
10.7% (13)
3:1 Вальядолид
1.7% (2)
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