Стадион: Визит Мальорка Эстади Зрители: 12687
0'
5' Желтая карточкаРуис Иньиго
1:0
25' ГолМаффео Пабло
36' Желтая карточкаРобертоне Лукас
52' Желтая карточкаКоста Хауме
65' Желтая карточкаБрандарис Хуан
78' Желтая карточкаРамазани Ларжи
90' Желтая карточкаЭли Родриго
90' Желтая карточкаПуигмаль Арнау
90' Желтая карточкаЛи Кан Ин
90' Желтая карточкаСоуза Диего
90'+7
Ход матча
5'
25'
1:0
36'
52'
62'
65'
78'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
23
Саму
Гарсия
14
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гарсия ПереВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Альмерия
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|3
|0.5
|Ли Кан Ин
|1
|0.17
|Маффео Пабло
|1
|0.17
|Раильо Антонио
|1
|0.17
|Родригес Даниэль
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умар Садик
|2
|0.33
|Рамазани Ларжи
|2
|0.33
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Робертоне Лукас
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Антонио
|4
|0
|Гренье Клеман
|3
|0
|Батталья Родриго
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Коста Хауме
|2
|0
|Родригес Даниэль
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Маффео Пабло
|2
|0
|Раильо Антонио
|2
|0
|Ли Кан Ин
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Саму Гарсия
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Де ла Ос Сесар
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Пуигмаль Арнау
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Соуза Диего II
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Робертоне Лукас
|1
|0
|Рамазани Ларжи
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2
Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0
Альмерия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1
Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Атлетик Б
|3:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Райо Вальекано
|1:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|17.
|Альмерия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|3:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Райо Вальекано
|1:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|1:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Альмерия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Атлетик Б
|Беренгер Алекс
|3 (1)
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1 2
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Альмерия
Исход игры
Мальорка
82.9% (97)
Ничья
14.5% (17)
Альмерия
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.17% (35)
Меньше
69.83% (81)
Обе команды забьют
Да
41.38% (48)
Нет
58.62% (68)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
47% (55)
2:1 Мальорка
27.4% (32)
1:1 Ничья
12% (14)
2:0 Мальорка
7.7% (9)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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