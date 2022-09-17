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Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион: Зрители: 12687
Мальорка
1:0
Конец матча
Альмерия
0'
5' Желтая карточка
Руис Иньиго
1:0
25' Гол
Маффео Пабло
36' Желтая карточка
Робертоне Лукас
52' Желтая карточка
Коста Хауме
65' Желтая карточка
Брандарис Хуан
78' Желтая карточка
Рамазани Ларжи
90' Желтая карточка
Эли Родриго
90' Желтая карточка
Пуигмаль Арнау
90' Желтая карточка
Ли Кан Ин
90' Желтая карточка
Соуза Диего
90'+7

Ход матча

5'
Руис Иньиго
 
25'
Маффео Пабло
1:0
36'
 
Робертоне Лукас
46'
 
Пуигмаль Арнау
Посо Алехандро
52'
Коста Хауме
 
59'
Родригес Даниэль
Санчес Антонио
 
62'
 
Мелеро Гонсало
Лазаро
65'
 
Брандарис Хуан
67'
Баба Иддрису
Гренье Клеман
 
72'
 
Портильо Франсиско
Робертоне Лукас
72'
 
Соуза Диего
Туре Эль Билал
78'
 
Рамазани Ларжи
83'
Пратс Абдон
Руис Иньиго
 
83'
Анхель Луис
Мурики Ведат
 
85'
 
Эмбарба Адриан
Брандарис Хуан
90'
 
Эли Родриго
90'
 
Пуигмаль Арнау
90'
Ли Кан Ин
 
90'
 
Соуза Диего

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Мальорка 82.9% (97)
X 14.5% (17)
Альмерия 2.6% (3)
-1
выиграет Мальорка, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
10
Санчес
Антонио
8
Гренье
Клеман
4
Руис
Иньиго
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
13
Мартинес
Фернардо
21
Брандарис
Хуан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
17
Посо
Алехандро
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
23
Саму
Гарсия
14
Лазаро
9
Туре
Эль
Билал
7
Рамазани
Ларжи
Мальорка
5-4-1
Альмерия
5-3-2

История личных встреч

Мальорка
Альмерия

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
П
3:1
П
4:1
КК
3:4
КК
4:3
П
1:1
П
3:1
П
2:0
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 0.5
Ли Кан Ин 1 0.17
Маффео Пабло 1 0.17
Раильо Антонио 1 0.17
Родригес Даниэль 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 2 0.33
Рамазани Ларжи 2 0.33
Эгуарас Иниго 0 0
Посо Алехандро 0 0
Робертоне Лукас 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Антонио 4 0
Гренье Клеман 3 0
Батталья Родриго 3 0
Копете Хосе 3 0
Коста Хауме 2 0
Родригес Даниэль 2 0
Вальент Мартин 2 0
Маффео Пабло 2 0
Раильо Антонио 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Руис Иньиго 1 0
Мурики Ведат 1 0
Хавьер Агирре 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 3 0
Баптистао Лео 2 0
Саму Гарсия 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Пуигмаль Арнау 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Эли Родриго 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Робертоне Лукас 1 0
Рамазани Ларжи 1 0
Марко Милованович I 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2
Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0
Альмерия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1
Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
2. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
3. Атлетик Б 3:1 Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
5. Осасуна Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
6. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
9. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Райо Вальекано 1:3 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
17. Альмерия Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
18. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Атлетик Б 3:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
12. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Райо Вальекано 1:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б 3:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано 1:3 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Альмерия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Атлетик Б Беренгер Алекс 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Контроль мяча: Мальорка: 45%, Альмерия: 55%.
  • 95'
    Вальент Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Коста Хауме наказан за толчок Мелеро Гонсало
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    95'
    Ли Кан Ин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    95'
    Arnau Puigmal грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
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    Прогнозы 117
    Мальорка 82.9% (97)
    X 14.5% (17)
    Альмерия 2.6% (3)
    -1
    выиграет Мальорка, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Альмерия

    Исход игры
    Мальорка
    82.9% (97)
    Ничья
    14.5% (17)
    Альмерия
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.17% (35)
    Меньше
    69.83% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    41.38% (48)
    Нет
    58.62% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    47% (55)
    2:1 Мальорка
    27.4% (32)
    1:1 Ничья
    12% (14)
    2:0 Мальорка
    7.7% (9)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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