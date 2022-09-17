Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Arnau Puigmal грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Эли Родриго получил желтую карточку от судьи

90' Удар от ворот произведет Мальорка

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Альмерия

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Largie Ramazani из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

83' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Arnau Puigmal нанес удар, но тот был заблокирован.

81' Arnau Puigmal из команды Альмерия подал угловой справа.

81' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Largie Ramazani из команды Альмерия получает желтую после опасной игры.

78' Баба Иддрису выиграл воздушное противоборство у Largie Ramazani.

77' Largie Ramazani из команды Альмерия в офсайде

76' Удар от ворот произведет Альмерия

76' Коста Хауме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Мурики Ведат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

73' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Мальорка

69' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Ли Кан Ин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Брандарис Хуан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

65' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Мальорка

62' Тактическая замена. Лазаро уходит с поля и его заменяет Мелеро Гонсало

61' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Largie Ramazani наказан за толчок Копете Хосе

59' Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Мальорка

59' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Родригес Даниэль

58' Удар от ворот произведет Мальорка

57' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Мальорка

55' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Largie Ramazani бьет со штрафного в створ, но Предраг Райкович держит все под контролем

53' Туре Эль Билал нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

53' Бабич Срджян из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Коста Хауме тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

51' Удар от ворот произведет Мальорка

50' Arnau Puigmal не смог попасть в створ ударом издали

49' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 12687 болельщиков

47' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Посо Алехандро получил травму и заменен. Arnau Puigmal выходит на поле.