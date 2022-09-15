  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион:
Барселона
 
Позже
Эльче
Прогнозы 47
Барселона 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Эльче 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Эльче
1.11
24.00
25.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Эльче

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
КЖГ
0:1
П
0:6
КК
0:4
КК
5:0
П
3:0
П
0:0
П
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 6 1.2
Дембеле Усман 2 0.4
Фати Ансу 2 0.4
Рафинья Диас 1 0.2
Роберто Серхи 1 0.2
Де Йонг Френки 1 0.2
Гарсия Эрик 1 0.2
Педри 1 0.2
Кунде Жюль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 1 0.2
Кольядо Алекс 1 0.2
Рохер Марти 0 0
Бое Лукас 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 2 1
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Роберто Серхи 1 0
Рафинья Диас 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 3 0
Мохика Хоан 2 0
Милья Пере 2 0
Роко Энсо 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Родригес Франсиско 1 0
Фидель Чавес 1 0
Бигас Педро 1 0
Рохер Марти 1 0
Маскарель Омар 1 0
Моренте Тете 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
3
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
7%
1
33%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
1
8%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3
Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1
Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1
Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
3. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Осасуна Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
5. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
6. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Валенсия Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
13. Мальорка Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Альмерия Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
19. Эльче Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
20. Кадис Заявка 5 0 0 5 0 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Сельта Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
14. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 17 часов 37 минут.

    Главный судья: Alejandro Muniz

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Барселона 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Эльче
    1.11
    24.00
    25.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Эльче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Барселона - Эльче

    Исход игры
    Барселона
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    13.04% (6)
    Нет
    86.96% (40)
    Популярный счёт
    3:0 Барселона
    38.3% (18)
    2:0 Барселона
    29.8% (14)
    4:0 Барселона
    10.6% (5)
    3:1 Барселона
    8.5% (4)
    1:0 Барселона
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барселона
    Эльче
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     