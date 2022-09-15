Стадион: Камп Ноу Спотифай
История личных встреч
Барселона
Эльче
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|6
|1.2
|Дембеле Усман
|2
|0.4
|Фати Ансу
|2
|0.4
|Рафинья Диас
|1
|0.2
|Роберто Серхи
|1
|0.2
|Де Йонг Френки
|1
|0.2
|Гарсия Эрик
|1
|0.2
|Педри
|1
|0.2
|Кунде Жюль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|1
|0.2
|Кольядо Алекс
|1
|0.2
|Рохер Марти
|0
|0
|Бое Лукас
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|2
|1
|Дембеле Усман
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|3
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Бигас Педро
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
3
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
7%
1
33%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
1
12
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
1
8%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3
Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1
Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1
Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|15.
|Альмерия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|19.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|4 (1)
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1 2
Прогнозы на матч Барселона - Эльче
Исход игры
Барселона
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
13.04% (6)
Нет
86.96% (40)
Популярный счёт
3:0 Барселона
38.3% (18)
2:0 Барселона
29.8% (14)
4:0 Барселона
10.6% (5)
3:1 Барселона
8.5% (4)
1:0 Барселона
4.3% (2)
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