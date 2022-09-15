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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион:
Валенсия
 
Позже
Сельта
Прогнозы 45
Валенсия 82.2% (37)
X 17.8% (8)
Сельта 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Сельта
2.45
3.40
3.32
Все Коэффициенты

История личных встреч

Валенсия
Сельта

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
1:2
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
3:2
КК
2:1
КК
1:4
П
2:1
П
0:2
П
1:5
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лато Тони 1 0.2
Кастильехо Самуэль 1 0.2
Дьякаби Муктар 1 0.2
Нико Гонсалес 1 0.2
Дуро Уго 1 0.2
Лино Сэмуел 1 0.2
Солер Карлос 1 (1) 0.2
Муса Юнус 0 0
Гильямон Уго 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 5 (1) 1
Вейга Габриэль 1 0.2
Оскар Родригес 1 0.2
Пасьенса Гонсало 1 0.2
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0
Ларсен Йорген 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корреа Тьерри 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Мориба Илайкс 1 1
Гаттузо Дженнаро 2 0
Муса Юнус 2 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Андре Маркос 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 2 0
Тапия Ренато 2 0
Аспас Яго 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Нуньес Унай 1 0
Ларсен Йорген 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
4
44%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0
Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1
Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4
Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
3. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Осасуна Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
5. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
6. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Валенсия Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
13. Мальорка Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Альмерия Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
19. Эльче Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
20. Кадис Заявка 5 0 0 5 0 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Сельта Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
14. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 19 часов 52 минуты.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Валенсия 82.2% (37)
    X 17.8% (8)
    Сельта 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Сельта
    2.45
    3.40
    3.32
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Сельта

    Исход игры
    Валенсия
    82.2% (37)
    Ничья
    17.8% (8)
    Сельта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (30)
    Нет
    33.33% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    40% (18)
    1:0 Валенсия
    20% (9)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    2:0 Валенсия
    13.3% (6)
    3:1 Валенсия
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    Валенсия
    Сельта
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