да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беренгер Алекс
|3
|0.5
|Уильямс Нико
|2
|0.33
|Гурусета Горка
|2
|0.33
|Уильямс Иньяки
|2
|0.33
|Сансет Ойян
|2 (1)
|0.33
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Весга Микель
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|2
|0.33
|Трехо Оскар
|1
|0.17
|Лежён Флорьян
|1
|0.17
|Сисс Пате
|1
|0.17
|Лопес Унаи
|0
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Валентин Оскар
|3
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Атлетик Б
|3:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Райо Вальекано
|1:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|17.
|Альмерия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|3:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Райо Вальекано
|1:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|1:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Альмерия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Атлетик Б
|Беренгер Алекс
|3 (1)
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1 2