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Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион:
Атлетик Б
3:1
Перерыв
Райо Вальекано
0'
0:1
5' Гол
Трехо Оскар
1:1
14' Гол
Уильямс Иньяки
21' Желтая карточка
Валентин Оскар
2:1
28' Гол
Сансет Ойян
3:1
33' Гол
Уильямс Нико
45' Желтая карточка
Гарсия Дани

Ход матча

5'
0:1
Трехо Оскар
(Камелло Серхио)
14'
Уильямс Иньяки
(Гарсия Дани)
1:1
21'
 
Валентин Оскар
28'
Сансет Ойян
(Беренгер Алекс)
2:1
33'
Уильямс Нико
(Йерай Альварес)
3:1
45'
Гарсия Дани
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 121
Атлетик Б 87.6% (106)
X 10.7% (13)
Райо Вальекано 1.7% (2)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Райо Вальекано
3.95
3.90
89.62
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
8
Сансет
Ойян
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Атлетик Б
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Райо Вальекано

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:3
П
1:0
П
2:1
П
0:3
П
2:1
П
2:2
П
1:2
П
2:3
П
1:1
КК
2:2
КК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беренгер Алекс 3 0.5
Уильямс Нико 2 0.33
Гурусета Горка 2 0.33
Уильямс Иньяки 2 0.33
Сансет Ойян 2 (1) 0.33
Де Маркос Оскар 0 0
Гарсия Дани 0 0
Весга Микель 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 0.33
Трехо Оскар 1 0.17
Лежён Флорьян 1 0.17
Сисс Пате 1 0.17
Лопес Унаи 0 0
Гарсия Альваро Ривера 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Венседор Унай 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лежён Флорьян 2 1
Трехо Оскар 3 0
Димитриевски Столе 3 0
Валентин Оскар 3 0
Сисс Пате 2 0
Фалькао Радамель 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Комесанья Санти 1 0
Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0
Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
2. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
3. Атлетик Б 3:1 Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
5. Осасуна Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
6. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
9. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Райо Вальекано 1:3 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
17. Альмерия Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
18. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Атлетик Б 3:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
12. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Райо Вальекано 1:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б 3:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано 1:3 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Альмерия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Атлетик Б Беренгер Алекс 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
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    Прогнозы 121
    Атлетик Б 87.6% (106)
    X 10.7% (13)
    Райо Вальекано 1.7% (2)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Райо Вальекано
    3.95
    3.90
    89.62
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Атлетик Б
    87% (107)
    Ничья
    10.6% (13)
    Райо Вальекано
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.22% (52)
    Меньше
    54.78% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    54.78% (63)
    Нет
    45.22% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    37.4% (46)
    1:0 Атлетик Б
    31.7% (39)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    2:0 Атлетик Б
    8.9% (11)
    3:1 Атлетик Б
    2.4% (3)
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    Атлетик Б
    Райо Вальекано
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