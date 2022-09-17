Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Матч остановлен

39' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Г О О О О Л - Нико Уильямс забивает с левой ноги!

33' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Иньиго Мартинес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Сансет Ойян забивает с правой ноги!

28' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Лекуе Иньиго пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

26' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Нико Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Нико Уильямс из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Валентин Оскар получил желтую карточку от судьи

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Паласон Иси

19' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

17' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

16' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

14' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки забивает с правой ноги!

14' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Нико Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Нико Уильямс нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

12' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

11' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Йерай Альварес не смог попасть в створ ударом издали

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Трехо Оскар забивает с правой ноги!

4' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

3' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру