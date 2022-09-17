Стадион: Сан-Мамес Зрители: 43484
3:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолТрехо Оскар
1:1
14' ГолУильямс Иньяки
21' Желтая карточкаВалентин Оскар
2:1
28' ГолСансет Ойян
3:1
33' ГолУильямс Нико
45' Желтая карточкаГарсия Дани
64' Undefined phrase: football_event_Камелло Серхио
68' Желтая карточкаСисс Пате
3:2
80' ГолФалькао Радамель
90'+7
Ход матча
5'
0:1
14'
1:1
21'
28'
2:1
33'
3:1
45'
64'
68'
80'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Иру АндерВратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
28 Муньос ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Атлетик Б
Райо Вальекано
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беренгер Алекс
|3
|0.5
|Уильямс Нико
|2
|0.33
|Гурусета Горка
|2
|0.33
|Уильямс Иньяки
|2
|0.33
|Сансет Ойян
|2 (1)
|0.33
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Весга Микель
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|2
|0.33
|Трехо Оскар
|1
|0.17
|Фалькао Радамель
|1
|0.17
|Лежён Флорьян
|1
|0.17
|Сисс Пате
|1
|0.17
|Лопес Унаи
|0
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Валентин Оскар
|3
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
6
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0
Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|17.
|Альмерия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Альмерия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Атлетик Б
|Беренгер Алекс
|3 (1)
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано
Исход игры
Атлетик Б
87% (107)
Ничья
10.6% (13)
Райо Вальекано
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
54.78% (63)
Нет
45.22% (52)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
37.4% (46)
1:0 Атлетик Б
31.7% (39)
1:1 Ничья
9.8% (12)
2:0 Атлетик Б
8.9% (11)
3:1 Атлетик Б
2.4% (3)
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