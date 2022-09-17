Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Это был отличный перфоманс от команды Атлетик Б , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи

44' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

44' Лежён Флорьян пробил со штрафного прямо в стенку

43' Нико Уильямс задерживает мяч рукой

43' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

42' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Матч остановлен

39' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Г О О О О Л - Нико Уильямс забивает с левой ноги!

33' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Иньиго Мартинес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Сансет Ойян забивает с правой ноги!

28' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Лекуе Иньиго пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

26' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Нико Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Нико Уильямс из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Валентин Оскар получил желтую карточку от судьи

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Паласон Иси

19' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

17' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

16' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

14' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки забивает с правой ноги!

14' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Нико Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Нико Уильямс нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

12' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

11' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Йерай Альварес не смог попасть в створ ударом издали

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Трехо Оскар забивает с правой ноги!

4' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

3' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру