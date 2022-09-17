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Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион: Зрители: 43484
Атлетик Б
3:2
Конец матча
Райо Вальекано
0'
0:1
5' Гол
Трехо Оскар
1:1
14' Гол
Уильямс Иньяки
21' Желтая карточка
Валентин Оскар
2:1
28' Гол
Сансет Ойян
3:1
33' Гол
Уильямс Нико
45' Желтая карточка
Гарсия Дани
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Камелло Серхио
68' Желтая карточка
Сисс Пате
3:2
80' Гол
Фалькао Радамель
90'+7

Ход матча

5'
0:1
Трехо Оскар
(Камелло Серхио)
14'
Уильямс Иньяки
(Гарсия Дани)
1:1
21'
 
Валентин Оскар
28'
Сансет Ойян
(Беренгер Алекс)
2:1
33'
Уильямс Нико
(Йерай Альварес)
3:1
45'
Гарсия Дани
 
46'
 
Сисс Пате
Валентин Оскар
64'
 
Камелло Серхио
65'
Эррера Андер
Сансет Ойян
 
68'
 
Сисс Пате
69'
 
Лопес Унаи
Комесанья Санти
79'
 
Фалькао Радамель
Камелло Серхио
79'
 
Мумин Абдул
Лежён Флорьян
80'
Саррага Ойер
Уильямс Нико
 
80'
Морсильо Хон
Муньяин Икер
 
80'
3:2
Фалькао Радамель
(Гарсия Франсиско III)
90'
 
Бебе Тьягу
Трехо Оскар
90'
Гарсия Рауль
Уильямс Иньяки
 
90'
Паредес Айтор
Беренгер Алекс
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Атлетик Б 87% (107)
X 10.6% (13)
Райо Вальекано 2.4% (3)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
8
Сансет
Ойян
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Атлетик Б
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Райо Вальекано

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:3
П
1:0
П
2:1
П
0:3
П
2:1
П
2:2
П
1:2
П
2:3
П
1:1
КК
2:2
КК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беренгер Алекс 3 0.5
Уильямс Нико 2 0.33
Гурусета Горка 2 0.33
Уильямс Иньяки 2 0.33
Сансет Ойян 2 (1) 0.33
Де Маркос Оскар 0 0
Гарсия Дани 0 0
Весга Микель 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 0.33
Трехо Оскар 1 0.17
Фалькао Радамель 1 0.17
Лежён Флорьян 1 0.17
Сисс Пате 1 0.17
Лопес Унаи 0 0
Гарсия Альваро Ривера 0 0
Камелло Серхио 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Венседор Унай 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лежён Флорьян 2 1
Трехо Оскар 3 0
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Валентин Оскар 3 0
Фалькао Радамель 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Комесанья Санти 1 0
Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0
Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
2. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
3. Атлетик Б Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
5. Осасуна Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
6. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
9. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
17. Альмерия Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
18. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
12. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Альмерия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Атлетик Б Беренгер Алекс 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
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    Прогнозы 123
    Атлетик Б 87% (107)
    X 10.6% (13)
    Райо Вальекано 2.4% (3)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано

    Исход игры
    Атлетик Б
    87% (107)
    Ничья
    10.6% (13)
    Райо Вальекано
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.22% (52)
    Меньше
    54.78% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    54.78% (63)
    Нет
    45.22% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    37.4% (46)
    1:0 Атлетик Б
    31.7% (39)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    2:0 Атлетик Б
    8.9% (11)
    3:1 Атлетик Б
    2.4% (3)
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