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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Львов
2:3
Конец матча
Заря
0'
0:1
8' Гол
Вантух Роман
1:1
12' Гол
Бойко Виталий
42' Желтая карточка
Назарина Егор
2:1
49' Гол
Нич Назарий
2:2
58' Гол
Мишнёв Дмитрий
67' Желтая карточка
Имереков Максим
73' Желтая карточка
Муравский Назарий
77' Желтая карточка
Мильченко Артём
2:3
90' Гол
Алефиренко Даниил
90' Желтая карточка
Roman Mykhailiv
90' Желтая карточка
Фагундес Кристиан
90'+6
31
Ильющенков
Александр
22
Бусько
Андрей
21
Якимив
Андрей
3
Муравский
Назарий
33
Мильченко
Артём
77
Грисьо
Максим
8
Бойко
Виталий
73
Васильев
Александр
Антонович
23
Шишка
Михаил
11
Бугай
Владислав
99
Нич
Назарий
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
68
Фагундес
Кристиан
29
Назарина
Егор
10
Булеца
Сергей
20
Чурко
Вячеслав
38
Смиян
Максим
31
Русин
Назарий
Львов
Заря

История личных встреч

Львов
Заря

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 1
Нич Назарий 1 1
Мильченко Артём 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 2 1
Мишнёв Дмитрий 1 0.5
Вантух Роман 1 0.5
Алефиренко Даниил 1 0.5
Назарина Егор 1 (1) 0.5
Кабаев Владислав 0 0
Имереков Максим 0 0
Фагундес Кристиан 0 0
Нагнойный Денис 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 1 0
Мильченко Артём 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Назарина Егор 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1
Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1
Заря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3
Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Металлист-1925 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Черноморец Од 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ворскла 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Металлист-1925 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Верес 0 - 0
12. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Черноморец Од 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Черноморец Од 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Металлист-1925 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Назарина Егор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Бойко Виталий бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Вантух Роман бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Львов 11% (12)
    X 17.4% (19)
    Заря 71.6% (78)
    0
    выиграет Заря
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    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Львов 2:3 Заря онлайн

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    Прогнозы на матч Львов 2:3 Заря

    Исход игры
    Львов
    11% (12)
    Ничья
    17.4% (19)
    Заря
    71.6% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    61.68% (66)
    Нет
    38.32% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Заря
    35.8% (39)
    0:1 Заря
    18.3% (20)
    1:1 Ничья
    17.4% (19)
    0:2 Заря
    14.7% (16)
    2:1 Львов
    6.4% (7)
    1:0 Львов
    4.6% (5)
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