дума так
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойко Виталий
|1
|1
|Нич Назарий
|1
|1
|Мильченко Артём
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|2
|1
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0.5
|Вантух Роман
|1
|0.5
|Алефиренко Даниил
|1
|0.5
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.5
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Нагнойный Денис
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|1
|0
|Мильченко Артём
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Металлист-1925
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Черноморец Од
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Металлист-1925
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Верес
|0
|-
|0
|12.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Черноморец Од
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Черноморец Од
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Металлист-1925
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0