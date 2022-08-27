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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ворскла
1:2
Конец матча
Верес
0'
19' Желтая карточка
Сулейманов Таулан
1:0
21' Гол
Скляр Александр
32' Желтая карточка
Лебеденко Александр
54' Желтая карточка
Тотре Эннур
60' Желтая карточка
Яворский Сергей
79' Желтая карточка
Зайков Джоко
1:1
81' Гол
Кучеров Валерий
90' Желтая карточка
Челядин Артём
1:2
90' Гол
Шестаков Михаил
90'+7
31
Ризнык
Дмитрий
45
Мельничук
Максим
3
Зайков
Джоко
13
Яворский
Сергей
95
Родригес
Фелипе
II
77
Толи
Ардит
10
Тотре
Эннур
6
Скляр
Александр
7
Олейник
Денис
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
47
Когут
Богдан
42
Пасич
Евгений
33
Мирошник
Роман
3
Вовченко
Семён
2
Гагун
Роман
29
Кучеров
Валерий
10
Клёц
Дмитрий
11
Дахновский
Виталий
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
89
Гайдучик
Николай
Ворскла
Верес

История личных встреч

Ворскла
Верес

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скляр Александр 1 0.5
Олейник Денис 1 (1) 0.5
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 1 0.5
Кучеров Валерий 1 0.5
Шестаков Михаил 1 0.5
Пасич Евгений 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 1 0
Яворский Сергей 1 0
Бацула Андрей 1 0
Зайков Джоко 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Челядин Артём 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошник Роман 1 0
Лебеденко Александр 1 0
Пасич Геннадий 1 0
Вовченко Семён 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7
Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0
Верес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1
Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Металлист-1925 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Черноморец Од 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ворскла 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Металлист-1925 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Верес 0 - 0
12. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Черноморец Од 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Черноморец Од 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Металлист-1925 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      32'
      Лебеденко Александр получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Скляр Александр бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Сулейманов Таулан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 107
    Ворскла 88.8% (95)
    X 9.3% (10)
    Верес 1.9% (2)
    0
    матч окончится ничьей
    дума так
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ворскла 1:2 Верес онлайн

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    Прогнозы на матч Ворскла 1:2 Верес

    Исход игры
    Ворскла
    88.8% (95)
    Ничья
    9.3% (10)
    Верес
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.19% (32)
    Меньше
    69.81% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    36.79% (39)
    Нет
    63.21% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Ворскла
    44.9% (48)
    2:1 Ворскла
    29% (31)
    2:0 Ворскла
    15% (16)
    1:1 Ничья
    6.5% (7)
    0:1 Верес
    1.9% (2)
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