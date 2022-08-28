2:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолЯго Стив
24' Желтая карточкаЗдравковски Давор
39' Желтая карточкаБенгтссон Лео
1:1
50' ГолМаямбела Михлали
59' Желтая карточкаБраун Морган
82' Желтая карточкаБруно Араужо
2:1
87' ГолWarren Shavy
90' Желтая карточкаКажу
90'+8
Ход матча
1'
0:1
39'
50'
1:1
59'
82'
87'
2:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Запасные игроки
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ivan Pankov
-
80 Warren Shavy
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
История личных встреч
Арис Лимассол
АЕЛ Лимаcсол
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маямбела Михлали
|1
|1
|Warren Shavy
|1
|1
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яго Стив
|1
|1
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Араужо
|1
|0
|Здравковски Давор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0
Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Пафос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Докса Катокопия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Акритас Хлоракас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АПОЭЛ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Акритас Хлоракас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Докса Катокопия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пафос
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АПОЭЛ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Пафос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|АПОЭЛ
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Кармиотисса
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Акритас Хлоракас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Докса Катокопия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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