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Кипр: Первый дивизион

2022-2023
Арис Лимассол
2:1
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
0:1
1' Гол
Яго Стив
24' Желтая карточка
Здравковски Давор
39' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
1:1
50' Гол
Маямбела Михлали
59' Желтая карточка
Браун Морган
82' Желтая карточка
Бруно Араужо
2:1
87' Гол
Warren Shavy
90' Желтая карточка
Кажу
90'+8
Арис Лимассол
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Арис Лимассол
АЕЛ Лимаcсол

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:0
К
1:0
К
0:2
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маямбела Михлали 1 1
Warren Shavy 1 1
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яго Стив 1 1

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Браун Морган 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Араужо 1 0
Здравковски Давор 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0
Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Пафос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АПОЭЛ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
2. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пафос 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АПОЭЛ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Пафос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
4. АПОЭЛ 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кармиотисса 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Бенгтссон Лео получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Здравковски Давор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Яго Стив бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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