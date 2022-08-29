да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|1
|Третьяков Максим
|1
|0.5
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.5
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danylo Golub
|1
|1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Александрия
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Металлист-1925
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Рух Львов
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Металлист
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верес
|0
|-
|0
|11.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ингулец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Черноморец Од
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0