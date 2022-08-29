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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Александрия
2:1
Конец матча
Минай
0'
1:0
23' Гол
Третьяков Максим
48' Желтая карточка
Авагимян Артур
58' Желтая карточка
Горин Олег
73' Желтая карточка
Artem Shulyanskyi
79' Желтая карточка
Danylo Golub
1:1
90' Гол
Danylo Golub
2:1
90' Гол
Цуриков Андрей
90'+5
31
Билык
Олег
29
Цуриков
Андрей
4
Бабогло
Владислав
21
Белошевский
Богдан
11
Мирошниченко
Денис
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
9
Калитвинцев
Владислав
15
Волошин
Викентий
10
Третьяков
Максим
73
Bogdan
Kobzar
13
Бандура
Александр
3
Трубочкин
Иван
23
Немчанинов
Дмитрий
25
Горин
Олег
33
Гончар
Игорь
22
Yegor
Tverdokhlib
44
Vadym
Vitenchuk
8
Хахлев
Алексей
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
9
Dmytro
Kasimov
Александрия
Минай

История личных встреч

Александрия
Минай

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 1
Третьяков Максим 1 0.5
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.5
Калитвинцев Владислав 0 0
Волошин Викентий 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danylo Golub 1 1

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбалка Сергей 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Демченко Александр 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 1 0
Danylo Golub 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1
Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2
Минай
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0
Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Александрия 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Металлист 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Металлист-1925 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Черноморец Од 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ингулец 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Ворскла 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Рух Львов 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верес 0 - 0
11. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ингулец 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Третьяков Максим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 108
    Александрия 90.7% (98)
    X 8.3% (9)
    Минай 0.9% (1)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
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    Прогнозы на матч Александрия 2:1 Минай

    Исход игры
    Александрия
    90.7% (98)
    Ничья
    8.3% (9)
    Минай
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.25% (31)
    Меньше
    70.75% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    32.08% (34)
    Нет
    67.92% (72)
    Популярный счёт
    1:0 Александрия
    38.9% (42)
    2:0 Александрия
    23.1% (25)
    2:1 Александрия
    21.3% (23)
    1:1 Ничья
    6.5% (7)
    3:0 Александрия
    2.8% (3)
    3:1 Александрия
    2.8% (3)
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