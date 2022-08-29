1:0
Второй тайм: 64'
0'
1:0
6' ГолVasos Dimosthenous
48' Желтая карточкаМэтьюз Адам
61' Желтая карточкаЭрасо Хави
62' Желтая карточкаКассама Морету
Ход матча
6'
48'
61'
62'
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
77 Davi Araujo
-
- Запасные игроки
-
55 Оноди АкошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
17 Лекьякс ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Безус РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
Бомбардиры внутри турнира
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasos Dimosthenous
|1
|1
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1
Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Omonia 29 Maiou 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Алки Ороклинис 2:0 Эрмис Арадиппу - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Омония Арадиппу 2:0 АСИЛ Лыси - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Ксилотимву 3:0 Онисилос Сотира - Акритас Хлоракас 3:4 Акритас Хлоракас - Отеллос 2:1 Эносис - Акритас Хлоракас 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиас Лимпион 2:1 Анагенниси Деринья - Акритас Хлоракас 1:1
Омония
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2
Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Омония - ПАЕЕК 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Акритас Хлоракас
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Докса Катокопия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|АЕК Ларнака
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Омония
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Акритас Хлоракас
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|АЕК Ларнака
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Омония
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Докса Катокопия
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Докса Катокопия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кармиотисса
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕК Ларнака
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Акритас Хлоракас
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Омония
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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