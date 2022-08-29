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Кипр: Первый дивизион

2022-2023
Акритас Хлоракас
1:0
Конец матча
Омония
0'
1:0
6' Гол
Vasos Dimosthenous
48' Желтая карточка
Мэтьюз Адам
61' Желтая карточка
Эрасо Хави
62' Желтая карточка
Кассама Морету
78' Вторая желтая карточка
Кассама Морету
78' Желтая карточка
Пернтреу Клетон
90' Красная карточка
Панайоту Николас
90'+7
Акритас Хлоракас
Омония

Бомбардиры внутри турнира

Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasos Dimosthenous 1 1
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пернтреу Клетон 1 0
Эрасо Хави 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 1 1
Панайоту Николас 0 1
Мэтьюз Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акритас Хлоракас
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1
Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Omonia 29 Maiou 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Алки Ороклинис 2:0 Эрмис Арадиппу - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Омония Арадиппу 2:0 АСИЛ Лыси - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Ксилотимву 3:0 Онисилос Сотира - Акритас Хлоракас 3:4 Акритас Хлоракас - Отеллос 2:1 Эносис - Акритас Хлоракас 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиас Лимпион 2:1 Анагенниси Деринья - Акритас Хлоракас 1:1
Омония
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2
Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Омония - ПАЕЕК 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Докса Катокопия 1 0 1 0 0 - 0 1
6. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
8. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
14. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
3. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
4. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
5. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пафос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Докса Катокопия 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кармиотисса 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
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