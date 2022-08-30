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Кипр: Первый дивизион

2022-2023
Аполлон
1:0
Конец матча
Эносис
0'
2' Желтая карточка
Рушиас Онисифорос
1:0
23' Гол
Хенти Эзекиэль
66' Желтая карточка
Andreas Christofi
85' Желтая карточка
Fotis Kotsonis
90' Желтая карточка
Кабрал Эуклидес
90' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
90'+5
Аполлон
Эносис

История личных встреч

Аполлон
Эносис

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:5
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 1 1
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рушиас Онисифорос 1 0
Fotis Kotsonis 1 0
Andreas Christofi 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0
Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0
Эносис
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1
Эносис - Этникос Ахна 0:4 Omonia 29 Maiou - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2 АСИЛ Лыси - Эносис 2:1 Эносис - Неа Саламина 1:0 Эносис - Эрмис Арадиппу 5:0 Эрмис Арадиппу - Эносис 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Докса Катокопия 1 0 1 0 0 - 0 1
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
9. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эносис 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
4. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
5. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пафос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Докса Катокопия 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кармиотисса 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эносис 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
14. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Хенти Эзекиэль бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Рушиас Онисифорос бьет в цель!
    • Желтая карточка
      2'
      Рушиас Онисифорос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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