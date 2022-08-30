0'
2' Желтая карточкаРушиас Онисифорос
1:0
23' ГолХенти Эзекиэль
66' Желтая карточкаAndreas Christofi
85' Желтая карточкаFotis Kotsonis
90' Желтая карточкаКабрал Эуклидес
90' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
90'+5
Ход матча
23'
1:0
85'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
99 Julien Lamy
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Аполлон
Эносис
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|1
|1
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Fotis Kotsonis
|1
|0
|Andreas Christofi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0
Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0
Эносис
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1
Эносис - Этникос Ахна 0:4 Omonia 29 Maiou - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2 АСИЛ Лыси - Эносис 2:1 Эносис - Неа Саламина 1:0 Эносис - Эрмис Арадиппу 5:0 Эрмис Арадиппу - Эносис 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Докса Катокопия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кармиотисса
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Акритас Хлоракас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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