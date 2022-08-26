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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Ионикос
0:0
Конец матча
Левадиакос
0'
30' Желтая карточка
Вракас Георгиос
45' Желтая карточка
Моутинью Тьерри
55' Желтая карточка
Fabien Antunes
72' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
83' Желтая карточка
Georgios Mygas
90'+5

Ход матча

30'
 
Вракас Георгиос
45'
 
Моутинью Тьерри
46'
 
Луа-Луа Казенга
Моутинью Тьерри
55'
Fabien Antunes
 
65'
 
Баханак Патрик
Цимопулос Темистоклис
66'
Federico Milo
Машаш Зинедин
 
66'
Ловера Максимилиано
Мендоса Хавьер
 
67'
Элефтериадис Христос
Иоаннидис Николаос
 
72'
Ромао Алаиксис
 
73'
 
Stephen Kwabena
Panagiotis Simelidis
83'
Georgios Mygas
 
85'
 
Panagiotis Liagas
Винисиус Пауло II
85'
 
Theodoros Tsirigotis
Вракас Георгиос

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
6
Fabien
Antunes
22
Georgios
Mygas
15
Валерианос
Йоргос
77
Аосман
Аяс
8
Машаш
Зинедин
10
Мендоса
Хавьер
99
Vasilios
Mantzis
9
Иоаннидис
Николаос
44
Маркович
Матей
32
Константинидис
Димитрис
5
Винисиус
Пауло
II
22
Цимопулос
Темистоклис
3
Panagiotis
Vichos
12
Мехия
Альфредо
31
Panagiotis
Simelidis
77
Бельмонт
Антони
19
Вракас
Георгиос
27
Konstantinos
Doumtsios
20
Моутинью
Тьерри
Ионикос
3-5-2
Левадиакос
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Левадиакос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
С
2:3
С
1:2
С
1:1
ФЛ
0:3
ФЛ
2:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 1 0
Аосман Аяс 1 0
Federico Milo 1 0
Georgios Mygas 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Fabien Antunes 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Тьерри 1 0
Константинидис Димитрис 1 0
Бельмонт Антони 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Вракас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1
Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1
Левадиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1
Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1 Левадиакос - Иродотос 6:0 Иерапетра - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Закинтос 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Ионикос 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
13. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
8. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
14. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Моутинью Тьерри получил желтую карточку от судьи
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