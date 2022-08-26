Стадион: Neapoli Stadium
0:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаВракас Георгиос
45' Желтая карточкаМоутинью Тьерри
55' Желтая карточкаFabien Antunes
72' Желтая карточкаРомао Алаиксис
83' Желтая карточкаGeorgios Mygas
90'+5
Ход матча
30'
45'
55'
72'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
77
Аосман
Аяс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Taousianis
История личных встреч
Ионикос
Левадиакос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Тьерри
|1
|0
|Константинидис Димитрис
|1
|0
|Бельмонт Антони
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Вракас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1
Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1
Левадиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1
Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1 Левадиакос - Иродотос 6:0 Иерапетра - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Закинтос 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров