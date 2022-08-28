Стадион: Панетоликос
3:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолШенгелия Леван
1:1
20' ГолПальма Луис
28' Желтая карточкаДиас Хорхе
37' Желтая карточкаДукуре Шейк
2:1
63' ГолКарелис Никос
3:1
76' ГолДаго Надре
90' Вторая желтая карточкаДиас Хорхе
90'+5
Ход матча
15'
1:0
20'
1:1
28'
37'
62'
63'
2:1
76'
3:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
10
Даго
Надре
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
11
Итурбе
Хуан
17
Пальма
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
10 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Пальма ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
-
Главный тренер: Бургос Херман
История личных встреч
Панетоликос
Арис Салоники
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|1
|0.5
|Шенгелия Леван
|1
|0.5
|Даго Надре
|1
|0.5
|Диас Хорхе
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мансини Даниэль
|2
|1
|Грэй Андре
|1
|0.5
|Пальма Луис
|1
|0.5
|Одубаджо Мозес
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Хорхе
|1
|1
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк III
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0
Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0
Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|ОФИ
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Панатинаикос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|7.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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