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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Панетоликос
3:1
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
15' Гол
Шенгелия Леван
1:1
20' Гол
Пальма Луис
28' Желтая карточка
Диас Хорхе
37' Желтая карточка
Дукуре Шейк
2:1
63' Гол
Карелис Никос
3:1
76' Гол
Даго Надре
90' Вторая желтая карточка
Диас Хорхе
90'+5
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
12
Хацитеодоридис
Илиас
5
Младен
Себастьян
20
Флорес
Дейби
27
Шенгелия
Леван
11
Диас
Хорхе
10
Даго
Надре
7
Карелис
Никос
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
7
Мансини
Даниэль
19
Гарсия
Мануэль
II
8
Дукуре
Шейк
III
11
Итурбе
Хуан
9
Грэй
Андре
17
Пальма
Луис
Панетоликос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-4-2

История личных встреч

Панетоликос
Арис Салоники

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
С
0:2
С
5:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
5:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 1 0.5
Шенгелия Леван 1 0.5
Даго Надре 1 0.5
Диас Хорхе 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансини Даниэль 2 1
Грэй Андре 1 0.5
Пальма Луис 1 0.5
Одубаджо Мозес 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Хорхе 1 1
Konstantinos Apostolakis 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк III 2 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0
Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0
Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Волос 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Арис Салоники 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Ионикос 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Ламия 2 0 1 1 1 - 4 1
12. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
14. ОФИ 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Панатинаикос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Панатинаикос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
7. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ОФИ 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
13. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Дукуре Шейк III получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Диас Хорхе получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Пальма Луис бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Шенгелия Леван бьет в цель!
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