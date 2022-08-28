Стадион: Теодорос Вардинояннис
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
11'
16'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
20
Йоху
Самюэль
21
Тораль
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
ОФИ
Панатинаикос
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|1
|0.5
|Тораль Хон
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Себастьян
|1
|0.5
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.5
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яннулис Костас
|1
|0
|Нуха Дико
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0
Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1
Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|ОФИ
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Панатинаикос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|7.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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