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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
ОФИ
0:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
0:1
16' Гол
Паласиос Себастьян
0:2
33' Гол
Шпорар Андраж
51' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
54' Желтая карточка
Нуха Дико
71' Желтая карточка
Маринакис Никос
90'+6
1
Стивенс
Сонни
6
Маринакис
Никос
20
Йоху
Самюэль
14
Вурос
Праксителис
18
Яннулис
Костас
5
Диуссе
Ассан
29
Мельядо
Мигель
2
Ларссон
Эрик
8
Нейра
Хуан
22
Тораринссон
Гудмундур
21
Тораль
Хон
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
31
Шарлия
Звонимир
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
21
Курбелис
Димитрис
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
22
Канталапьерда
Аитор
ОФИ
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

ОФИ
Панатинаикос

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:1
К
2:1
С
2:3
С
1:2
КГ
3:0
КГ
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
3:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 1 0.5
Тораль Хон 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.5
Паласиос Себастьян 1 0.5
Шпорар Андраж 1 0.5
Перес Рубен 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуха Дико 2 0
Яннулис Костас 1 0
Маринакис Никос 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курбелис Димитрис 1 0
Шарлия Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0
Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1
Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 3 - 0 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Волос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Атромитос 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Арис Салоники 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Ионикос 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Ламия 2 0 1 1 1 - 4 1
12. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
7. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ОФИ 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
7. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
13. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
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